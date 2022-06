Le marché des cultures spéciales vaudra 1 203,81 millions de dollars américains d’ici 2027: The Insight Partners

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Prévisions du marché des cultures spécialisées jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale par catégorie (biologique et conventionnelle) et type de culture (fruits et légumes, noix, herbes et épices, et autres) et géographie » publié par TheInsightPartners, la taille du marché des cultures spécialisées devrait passer de 982,17 millions de dollars américains en 2019 à 1 203,81 millions de dollars américains d’ici 2027, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,6 % au cours de la période de prévision.

Les cultures spéciales désignent les fruits et légumes, les noix, les fruits secs, l’horticulture et les cultures de pépinière (y compris la floriculture). Ils comprennent également des cultures exotiques qui sont spécifiquement cultivées dans une région en raison de caractéristiques climatiques et topographiques. Avec la croissance démographique, associée à l’augmentation du revenu disponible par habitant, un changement de paradigme dans les habitudes alimentaires des consommateurs a été observé, ce qui a un impact direct sur la demande d’aliments sains et savoureux.

Les fournisseurs importants fournissant des cultures spécialisées comprennent :

DIAMOND FRUIT CO.

Harbour Spice Co., Inc.

Olam International

Oregon Spice Company

The Specialty Crop Company

BanaBay Limited

Rice Fruit Company

Fisher Nut Company

Simped Foods Pty Ltd.

SVZ Industrial Fruit & Vegetable Ingredients

En 2019, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des cultures spéciales. La région comprend plusieurs pays émergents et, en raison de l’augmentation du revenu disponible de la population, le mode de vie des consommateurs évolue rapidement. De plus, l’influence du mode de vie occidental et l’urbanisation rapide propulsent la croissance des plats cuisinés dans cette région. Les clients de la région sont fortement attirés par les produits alimentaires d’origine végétale, ce qui contribue à la croissance du marché des cultures spécialisées. Afin d’atteindre une part de marché optimale, les entreprises de la région mettent en œuvre diverses technologies.

Le marché des cultures spécialisées a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie. Cependant, le début de la pandémie de COVID-19 a présenté des défis uniques à l’industrie, qui ont menacé sa croissance continue. Par conséquent, divers gouvernements offrent un soutien aux agriculteurs de cultures spécialisées pour retrouver l’élan du marché. Par exemple, dans le cadre du Coronavirus Farm Assistance Program, le département américain de l’Agriculture (USDA) fournit un soutien financier vital aux producteurs de produits agricoles qui ont subi une baisse des prix de 5 % ou plus ou qui ont subi des pertes dues à des perturbations de l’approvisionnement du marché. chaîne en raison de COVID-19. Ainsi, de telles initiatives favorables du gouvernement sont censées aider les acteurs du marché des cultures de spécialité.

Aperçu du marché

Mesures gouvernementales de soutien et politiques de libre-échange

La croissance des cultures spécialisées est fortement soutenue par des initiatives gouvernementales positives, qui comprennent des activités de vente et de marketing, la prévention des ravageurs et des maladies des plantes, ainsi que la recherche et le développement. Par exemple, le projet de loi agricole adopté en 2018 (Agriculture Improvement Act of 2018) visait à autoriser à nouveau et à étendre les programmes actuels pour promouvoir la croissance de plusieurs cultures spécialisées, telles que les fruits et légumes, les noix et les produits de pépinière. Le projet de loi agricole a été mis en œuvre pour offrir un soutien aux producteurs de cultures spécialisées par le biais du programme de subventions globales pour les cultures spécialisées et des nouvelles du marché des cultures spécialisées. Grâce à ces programmes, l’USDA se concentre sur l’amélioration de la compétitivité et fournit un soutien dans les domaines du marketing, de la lutte antiparasitaire, de la recherche et de la sécurité alimentaire.

Aperçu des catégories

Sur la base de la catégorie, le marché mondial des cultures spécialisées a été segmenté en biologique et conventionnel. Le segment conventionnel a dominé le marché mondial des cultures spécialisées en 2019. L’agriculture conventionnelle est l’une des méthodes agricoles les plus pratiquées qui impliquent l’utilisation d’engrais synthétiques, de pesticides et d’autres composés chimiques. La technique agricole conventionnelle est largement adoptée par les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux pour obtenir un rendement plus élevé à un coût de production inférieur. La technique joue en faveur des producteurs et des cultivateurs car les rendements sont élevés par rapport au coût. Par ailleurs, la méconnaissance des agriculteurs sur les bénéfices sanitaires et environnementaux liés à l’agriculture biologique favorise la croissance du segment. Cependant, il existe plusieurs inconvénients liés à cette méthode.

