Le marché des crevettes biologiques devrait enregistrer une valorisation de 6,16 milliards de dollars américains d’ici 2027, selon une étude récente de The Insight Partners

The Insight Partners surveille le marché des crevettes biologiques et il est sur le point de croître de 6,16 milliards de dollars américains au cours de la période 2019-2027, progressant à un TCAC de plus de 7,7 % au cours de la période de prévision. Cette étude fournit une évaluation à jour de la situation actuelle du marché, ainsi que des tendances et des moteurs les plus récents, ainsi que de l’environnement général du marché.

Il y a une croissance sans précédent de la demande d’aliments certifiés biologiques, et de nouveaux domaines de production d’aliments biologiques, comme les fruits de mer, se révèlent de plus en plus populaires. À propos de la Commission du Codex Alimentarius, l’aquaculture biologique fait référence aux processus de production et aux pratiques des systèmes de gestion écologique de la production qui favorisent et améliorent la biodiversité, les cycles biologiques et l’activité biologique. Il est basé sur une utilisation minimale d’intrants non agricoles et sur des pratiques de gestion holistiques qui restaurent, maintiennent et améliorent la diversité des espèces et l’harmonie écologique.

Les principaux fournisseurs sur le marché mondial des crevettes biologiques sont Charoen Pokphand Foods PCL, High Liner Foods Incorporated, Maruha Nichiro Corporation, BLUE STAR SEAFOOD CO. LTD. (Blue Snow Food Co, Ltd.), The Clover Leaf Seafoods Family, Nippon Suisan Kaisha, Ltd, Royal Greenland A/S, Cooke Aquaculture, Seacore Seafood Inc., Omarsa SA

Actuellement, l’APAC détient la plus grande part du marché mondial des crevettes biologiques en raison de la prise de conscience croissante des avantages pour la santé des crevettes biologiques. La région compte des pays tels que le Bangladesh, l’Inde, le Vietnam, la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines, qui sont les principaux exportateurs de crevettes biologiques à l’échelle mondiale. De plus, les initiatives gouvernementales de soutien visant à développer le secteur de la crevette biologique sont l’un des principaux facteurs soutenant la croissance du marché de la crevette biologique dans la région. L’APAC représentait 52,8 % de la part de marché totale en 2019. Les entreprises opérant sur le marché ont la possibilité d’étendre leur présence dans l’APAC pour obtenir une part de marché importante.

Aperçu du marché

Augmentation du champ d’application

Comme la majorité des aliments issus de l’aquaculture et de la mer sont extrêmement riches en nombreuses protéines, nutriments, minéraux et autres acides aminés essentiels, leurs avantages polyvalents se sont traduits par des applications commerciales autres que la consommation. De même, les crevettes, en raison de leur richesse en protéines et en nutriments, sont de riches sources de nombreux minéraux, protéines, nutriments et acides gras oméga. Par exemple, les crevettes sont généralement connues pour leur faible teneur en calories ainsi que pour leurs riches sources de plusieurs nutriments tels que l’iode, les acides gras oméga-3, la vitamine B12, le fer, le zinc, le phosphore et autres par 84 grammes de crevettes. Outre son champ d’application considérablement vaste dans l’industrie alimentaire, les crevettes ont également un large éventail d’applications commerciales dans les industries cosmétiques, pharmaceutiques et autres. Par exemple,

Aperçu des espèces

Le marché des crevettes biologiques basé sur les espèces est segmenté en crevettes du golfe, crevettes pattes blanches d’élevage, crevettes corail baguées, crevettes rouges royales et autres espèces de crevettes. En 2019, le segment des crevettes pattes blanches d’élevage domine le marché de la crevette bio. Les crevettes pattes blanches d’élevage sont l’une des espèces de crevettes les plus couramment disponibles et les plus populaires au monde. Les autres noms communément acceptés de la crevette blanche d’élevage sont la crevette blanche du Pacifique, la crevette royale ou la crevette tigrée. Certains des principaux pays producteurs de ce type de crevettes sont le Brésil, l’Inde, les Philippines, le Pérou, la Chine, la Thaïlande, la Malaisie, les États-Unis et l’Indonésie parmi plusieurs autres pays. La crevette pattes blanches d’élevage apparaît de couleur blanche translucide et est généralement confondue avec la couleur blanche du golfe du Mexique. Cependant, sur la base de l’alimentation des crevettes, turbidité de l’eau et substrat, les crevettes peuvent également apparaître dans différentes bandes de couleur allant du vert, du brun, du rouge, du gris et des bandes de couleur transversales. En plus de cela, la crevette pattes blanches d’élevage est l’un des produits aquacoles les plus échangés en Asie et continue de dominer l’ensemble du marché mondial en raison de sa grande popularité et de sa production dans les principaux pays du monde. Ainsi, la crevette pattes blanches d’élevage devrait offrir des opportunités commerciales substantielles aux acteurs du marché au cours des prochaines années. la crevette pattes blanches d’élevage est l’un des produits aquacoles les plus échangés en Asie et continue de dominer l’ensemble du marché mondial en raison de sa grande popularité et de sa production dans les principaux pays du monde. Ainsi, la crevette pattes blanches d’élevage devrait offrir des opportunités commerciales substantielles aux acteurs du marché au cours des prochaines années. la crevette pattes blanches d’élevage est l’un des produits aquacoles les plus échangés en Asie et continue de dominer l’ensemble du marché mondial en raison de sa grande popularité et de sa production dans les principaux pays du monde. Ainsi, la crevette pattes blanches d’élevage devrait offrir des opportunités commerciales substantielles aux acteurs du marché au cours des prochaines années.

Marché mondial des crevettes biologiques – par source

Eau froide Eau

chaude

Marché mondial des crevettes biologiques, par espèce

Crevettes du Golfe Crevettes

pattes blanches d’élevage Crevettes

corail barrées Crevettes

rouges royales

Autres

Marché mondial des crevettes biologiques, par application

Alimentaire

Pharmaceutique

Cosmétique

Autres

