Le Marché Des Crèmes Pour Les Mains Est En Plein Essor Dans Le Monde 2022 | Principaux Acteurs Clés- Unilever, PHILOSOPHIE, INC. , Johnson & Johnson Private Limited, Procter & Gamble, Beiersdorf, L’OREAL SA

Le marché des crèmes pour les mains devrait croître à un taux de croissance de 6,20% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse les facteurs responsables de la croissance du marché des crèmes pour les mains. Cette augmentation de la valeur marchande de la crème pour les mains peut être attribuée à divers facteurs tels que l’attention accrue des fabricants de produits sur les innovations de produits, la demande croissante de crèmes de nuit et de blanchiment, la conscience croissante de la beauté, en particulier chez les jeunes, la popularité croissante des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les économies en développement et l’augmentation du revenu personnel disponible. Par conséquent, la valeur marchande de la crème pour les mains, qui était de 401 millions de dollars en 2020, s’élèverait à 648,84 millions de dollars d’ici 2028.

D’après le nom lui-même, il est clair que les crèmes pour les mains sont les produits de soins de la peau hydratants qui gardent les mains douces, lisses et hydratées pendant une plus longue période. Une large gamme de crèmes pour les mains est disponible sur le marché via un mode de distribution en ligne et hors ligne. Les crèmes pour les mains éliminent la sécheresse et l’irritation de la peau et sont également efficaces contre les éruptions cutanées.

Le rapport sur le marché de la crème pour les mains présente les profils des entreprises suivantes : – Unilever, PHILOSOPHIE, INC. , Johnson & Johnson Private Limited, Procter & Gamble, Beiersdorf, L’OREAL SA, The Estée Lauder Companies, Shiseido Co., Ltd., Coty Inc., Shanghai Jahwa United Co., Ltd, Henkel Adhesives Technologies India Private Limited, Sanofi , Australian Native Botanicals, Fresh Inc., Sephora USA, Inc.

Ce rapport étudie l’état et les prévisions du marché mondial de la crème pour les mains et classe les prix des produits par taille (valeur et volume), chiffre d’affaires (millions de dollars américains), fabricant, type, application et région du marché mondial de la crème pour les mains. Les rapports sur les matériaux, les applications et le marché géographique des crèmes pour les mains avec des prévisions mondiales jusqu’en 2029 sont des connaisseurs, avec des recherches approfondies axées sur les régions clés (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique). fourni. Et des pays importants (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud, Chine).

Par type de produit (crème pour les mains réparatrice, crème pour les mains anti-âge, crème pour les mains blanchissante, crème pour les mains de nuit, etc.), démographie (homme et femme), tranche d’âge (baby-boomers, millennials, génération X, génération Z), gamme de prix (Moins de 25 $, 25 $ à 50 $, 50 $ et plus), Canaux de vente (Supermarchés/Hypermarchés, Magasins spécialisés, Grossistes/Distributeurs, Détaillants en ligne, Salons de beauté, Dépanneurs, Pharmaceutiques et Pharmacies)

Segments de marché par région, cible de l’analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays scandinaves, Espagne, Suisse, autre Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et autres APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud et autres AME)

table des matières –

Taille, situation et prévisions du marché mondial de la crème pour les mains pour 2029

1 Aperçu du marché

2 Profil du fabricant

3 Ventes mondiales de crème pour les mains, revenus, part de marché, concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial de la crème pour les mains par région

Crème pour les mains nord-américaine par 5 pays

6 crèmes pour les mains européennes par pays

7 pays Asie Pacifique crème pour les mains

8 crèmes mains sud-américaines par pays

Crèmes pour les mains de 9 pays du Moyen-Orient et d’Afrique

10 segments du marché mondial de la crème pour les mains par type

11 segments du marché mondial de la crème pour les mains par application

12 Prévisions du marché de la crème pour les mains

13 Canaux de vente, distributeurs, négociants, revendeurs

14 Résultats et conclusions de l’enquête

15 Annexe

Raisons d’acheter ce rapport