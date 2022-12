Le marché des crèmes et lotions pour le corps devrait croître à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision, 2022-2029

Le marché des crèmes et lotions pour le corps devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision ci-dessus.

Des facteurs tels que la préférence croissante pour les produits de soins personnels et de soins de la peau, l’augmentation du revenu disponible des personnes et la popularité croissante du marketing en ligne sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché. En outre, l’accent croissant mis sur la santé personnelle parmi la population croissante ainsi que la préoccupation croissante des parents pour la sécurité de leurs enfants accélèrent également la demande de crèmes et de lotions pour le corps au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La concurrence croissante entre les fabricants existants le long avec la menace des produits contrefaits pourrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’évolution des préférences et du comportement des consommateurs ainsi que la prise de conscience croissante de l’esthétique créent des opportunités de croissance à long terme. Des facteurs tels que le ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement dû à l’apparition du virus COVID-19 posent un défi au marché.

Portée du marché mondial des crèmes et lotions pour le corps et taille du marché

Le marché des crèmes et lotions pour le corps est segmenté par type, type de population, canal de distribution, gamme de prix, ingrédient et application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des crèmes et lotions pour le corps est segmenté en lotion pour le corps pour peau sèche, lotion pour le corps pour peau grasse, lotion pour le corps pour peau normale et autres.

En fonction du type de population, le marché des crèmes et lotions pour le corps est segmenté en hommes, femmes et bébés.

Sur la base du canal de distribution, le marché des crèmes et lotions pour le corps est segmenté en supermarché, hypermarché, magasin spécialisé et canal en ligne.

Analyse au niveau national pour les crèmes et lotions pour le corps

Les pays couverts par le rapport sur le marché des crèmes et lotions pour le corps sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme une partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des crèmes et lotions pour le corps en raison de la croissance de l’industrie des soins personnels et de la préférence croissante pour l’attrait esthétique au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La région Amérique du Nord, en revanche, devrait atteindre le plus haut TCAC en raison d’une plus grande adoption des crèmes et lotions pour le corps en raison des progrès technologiques ainsi que de la demande croissante de crèmes anti-âge dans cette région.

Crèmes et lotions pour le corps Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché Crèmes et lotions pour le corps fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, les capacités de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des crèmes et lotions pour le corps.

Certains des principaux acteurs travaillant dans le rapport sur le marché des crèmes et lotions pour le corps sont Johnson & Johnson Private Limited, Galderma Laboratories, LP, PROCTER & GAMBLE, Avalon Natural Products, Inc., Clarins., Crabtree & Evelyn, Hempz., Murad LLC, y compris L’Oréal, Unilever, Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive Company., elcompanies, AVON PRODUCTS, Shiseido Company, Limited., CeraVe, Pharmaceutical Specialties, Inc., EltaMD, Inc. et La Roche-Posay.

