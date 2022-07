Le marché des couvertures de palettes thermiques assistera à une forte accélération de la croissance au cours de la période 2021-2028

La portée de notre récente étude sur les «Prévisions du marché des housses de palettes thermiques jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par application (Pharmaceutical, Food & Beverage, Chemicals, and Others)» comprend la description des facteurs qui alimentent la croissance du marché, estimation et prévision des revenus, identification des principaux acteurs du marché et de leurs développements clés, ainsi que fourniture d’une analyse des parts de marché.

Le marché des housses de palettes thermiques était évalué à 4 148,15 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 10 469,73 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 12,5 % de 2021 à 2028.

Les housses de palette thermiques protègent les marchandises sensibles à la température des effets des intempéries et diminuent le risque d’excursions. La transmission de la chaleur de l’environnement à un produit peut être ralentie en utilisant des housses de palette thermiques. Elles aident à maintenir la température ambiante des marchandises en transit et La demande croissante de divers segments d’application, tels que les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons et les produits chimiques, est l’un des facteurs clés. protéger les produits sensibles à la température des petites pointes de température qui peuvent survenir lors du chargement et du déchargement, du transbordement, de l’entreposage et de l’emballage En outre, la croissance rapide de l’industrie du transport et de la logistique devrait propulser la demande de housses thermiques pour palettes dans les années à venir.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des housses thermiques pour palettes

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté les industries manufacturières en termes d’efficacité opérationnelle en raison de nombreux facteurs tels que les fermetures prolongées dans différentes régions, les restrictions sur les échanges internationaux, la fermeture d’unités de fabrication, les interdictions de voyager, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la pénurie dans le La pandémie a eu un impact négatif direct sur les entreprises de logistique qui s’occupent du mouvement, du stockage et de la circulation des marchandises. Les entreprises de logistique permettent le commerce et le commerce en aidant les entreprises à livrer leurs produits aux clients, à l’intérieur et au-delà des frontières internationales. Les interruptions de la chaîne d’approvisionnement sont influençant la compétitivité et la croissance économique du secteur. Les entreprises de logistique engagées dans des industries telles que l’automobile, l’électronique, les médicaments, l’équipement et les fournitures médicales et les articles de consommation font partie des entreprises les plus touchées à travers le monde. Fret maritime, fret terrestre et fret aérien enregistré faible demande entraînant un fonctionnement lent Cependant, la demande croissante de produits pharmaceutiques, en particulier de médicaments et de médicaments, en raison de l’épidémie de COVID-19, stimule la demande de housses thermiques pour palettes de la part de l’industrie pharmaceutique. D’autre part, les interruptions de la chaîne de valeur limitent la disponibilité .de matières premières, ce qui freine la croissance du marché des housses thermiques pour palettes.

Marché des housses thermiques pour palettes – basé sur l’application

Sur la base de l’application, le marché des housses thermiques pour palettes est segmenté en produits pharmaceutiques, alimentaires et boissons, produits chimiques, etc.. Le segment des aliments et boissons détenait la plus grande part de marché en 2020. Dans l’industrie alimentaire et des boissons, les housses thermiques pour palettes sont extrêmement populaires. Les clients retournent les expéditions à un fabricant si les aliments sont gâtés pendant le transport, ce qui peut entraîner des pertes importantes pour le fabricant.L’utilisation de housses thermiques pour palettes permet d’éviter ce type de perte.Salades emballées ; boulangerie, confiserie et produits laitiers ; viande et fruits de mer ; Ainsi, les housses de palettes thermiques sont préférées par la plupart des industries de transformation des aliments en raison de leurs avantages tels qu’un espace exceptionnellement efficace, une résistance à la perforation, une protection contre le froid et les sauces, les trempettes et les articles de vinaigrette nécessitent une manipulation spécifique en transit pour conserver leur fraîcheur. chaleur. , et application simple.

Marché des housses thermiques pour palettes – Acteurs clés

CargoWise Solutions Limited, QProducts & Services, Insulated Products Corporation, Protek Cargo, ECEPLAST, PAC Worldwide Corporation, TP Solutions, ECOCOOL, Softbox, Nordic Cold Chain Solutions, TLX Cargo, Krautz TEMAX et Cold Chain Technologies, Inc. sont parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des housses thermiques pour palettes.

La taille globale du marché des housses de palettes thermiques a été dérivée conformément aux sources primaires et secondaires.Pour commencer le processus de recherche, une recherche secondaire exhaustive a été menée à l’aide de sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché.En outre, plusieurs Les participants à ce processus comprennent des experts de l’industrie tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’intelligence de marché et des responsables des ventes nationales, ainsi que des consultants externes tels que des experts en évaluation, des analystes de recherche et des leaders d’opinion clés, spécialisés dans le marché des couvertures thermiques pour palettes.

