Le marché des coussins, oreillers et plaids décoratifs devrait croître à un taux de croissance de 11,00 % d’ici 2028. SUMEC Group Corporation., Winton House, Wayfair LLC, Fresh American, LLC d/b/a The Annie Selke Companies, Nordstrom, Inc., Nautica, URBN.com., Boll & Branch LLC, The Company Store, Harshit International, Faribault Woolen Mill., URBANARA, American Blanket Company, Medline Industries, Inc., Kanata Blanket Co., Newell Brands., Bombay Dyeing., New Zealand Wool Blankets Ltd., Barker Textiles UAB et Morphy Richards India 있습니다.

Le marché des coussins, oreillers et jetés décoratifs devrait croître à un taux de croissance de 11,00 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse les facteurs qui stimulent la croissance du marché des coussins, oreillers et jetés décoratifs. Cela signifie que la valeur marchande des coussins, oreillers et couettes décoratifs passera de 5,5 milliards de dollars en 2020 à 12 674,95 milliards de dollars en 2028.

Les coussins décoratifs, les oreillers et les jetés sont utilisés à des fins résidentielles et commerciales. Ils ajoutent à l’attrait esthétique de l’actif et sont disponibles via des modes de distribution en ligne et hors ligne.

La préférence croissante des consommateurs pour le coton, la laine et le lin en coton et la hausse du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs de croissance du marché. La croissance et l’expansion de l’industrie du design d’intérieur, la pénétration croissante des couvertures électriques et l’augmentation des activités de recherche et développement, en particulier dans les pays en développement, sont d’autres moteurs indirects de la croissance du marché.

Obtenez un exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-decorative-cushions-pillows-and-blanket-market

Étendue du marché mondial Coussins décoratifs, oreillers et couvertures et taille du marché

Le marché des coussins, oreillers et jetés décoratifs est segmenté en fonction du type de produit, du matériau, du type, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Selon le type de produit, le marché des coussins, oreillers et couvertures décoratifs a été segmenté en coussins décoratifs, oreillers et couvertures décoratives. Le segment des coussins et oreillers décoratifs est subdivisé en formes carrées, rondes, rectangulaires, traversin et fantaisie. Le segment des couvertures décoratives est subdivisé en couvertures, couettes, couettes, couettes, couvre-lits, couvertures et autres.

En fonction du matériau, le marché des coussins décoratifs, des oreillers et des couvertures est segmenté en coton, soie, laine, polyester et autres. Le segment Autres est subdivisé en Acrylique et Lin.

En fonction du type, le marché des coussins décoratifs, des oreillers et des couvertures est segmenté en imprimés et non imprimés. Le segment imprimé est subdivisé en analogique et numérique.

Voir la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-decorative-cushions-pillows-and-blanket-market

Analyse au niveau du pays du marché des coussins, oreillers et jetés décoratifs

Le marché Coussins décoratifs, oreillers et plaids est analysé et des informations et tendances sont fournies concernant la taille du marché par pays, type de produit, matériau, type, application, utilisateur final et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Coussins décoratifs, oreillers et jetés sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe et Porcelaine. , Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), qui fait partie du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud, fait partie de l’Amérique du Sud.

En savoir plus @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-decorative-cushions-pillows-and-blanket-market

L’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation du revenu personnel disponible, la mondialisation rapide, l’occidentalisation, la modernisation et l’innovation accrue des produits par les principaux fabricants sont les principaux moteurs de la croissance du marché dans cette région.

Analyse concurrentielle de la part de marché des coussins, oreillers et jetés paysagers et décoratifs

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché Coussins décoratifs, oreillers et jetés sont:

SUMEC Group Corporation., Winton House, Wayfair LLC, Fresh American, LLC d/b/a The Annie Selke Companies, Nordstrom, Inc., Nautica, URBN.com., Boll & Branch LLC, The Company Store, Harshit International, Faribault Woolen Mill., URBANARA, American Blanket Company, Medline Industries, Inc., Kanata Blanket Co., Newell Brands., Bombay Dyeing., New Zealand Wool Blankets Ltd., Barker Textiles UAB et Morphy Richards India 있습니다.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Explorez les rapports associés :

https://www2.zippyshare.com/v/jkV7NRN1/file.html

https://pdf.ac/tDRxT

https://jmp.sh/z9lFkI9z

https://gofile.io/d/RRuKK2

https://studylib.net/d/H99L2

https://pinpdf.com/north-america-disinfectant-wipes-market-9e6e375c8d9ba1cc3a67f9bdc6d4184a.html

https://www.scribd.com/document/619350676/North-America-Disinfectant-Wipes-Market

https://www.mediafire.com/file/77fldzlfkwbf6f9/North+America+Disinfectant+Wipes+Market.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/north-america-disinfectant-wipes-marketpdf

https://www.edocr.com/v/rrdbykxp/bidkarr007/north-america-disinfectant-wipes-market

https://spurstartup.mn.co/posts/31199312?utm_source=manual

https://www.pearltrees.com/rup07/item494107641

https://www.xaphyr.com/blogs/212880/North-America-Disinfectant-Wipes-Market-is- growing-at-a-CAGR

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité sans précédent et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com