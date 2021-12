Le marché des coulis et des adhésifs pour carrelage est florissant dans le monde d’ici 2028, les principaux acteurs du groupe Saint-Gobain, SCHOMBURG GmbH & Co. KG, Sika AG, The Dow Chemical Company et autres

Les partenaires Insight fournissent des informations bien documentées à l’échelle de l’industrie sur le coulis et les adhésifs pour carrelage. Il fournit des informations sur les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les facteurs qui stimulent la croissance des joints et des adhésifs pour carrelage, une estimation précise de la taille des joints et des adhésifs pour carrelage, les tendances à venir, les changements de comportement des consommateurs, le paysage concurrentiel du marché, les principaux fournisseurs et d’autres fonctionnalités Pour obtenir une analyse approfondie de la De plus, le rapport est une compilation d’évaluations qualitatives et quantitatives par des experts de l’industrie, ainsi que des participants de l’industrie à travers la chaîne de valeur. Le rapport se concentre également sur les derniers développements susceptibles d’améliorer les performances de divers segments de marché.

Le scellement des carreaux avec du coulis et de la colle le rend résistant à l’eau pour éviter la décoloration. De plus, ces coulis et adhésifs éliminent le risque de moisissure causée par l’humidité en limitant l’entrée d’eau par les espaces entre les carreaux. Par conséquent, il est largement utilisé pour combler le fossé entre les carreaux qui stimulent la croissance du marché des coulis et des adhésifs pour carreaux. Cependant, l’utilisation de mortier au lieu de coulis et d’adhésifs, ainsi que le manque de sensibilisation au coulis et aux adhésifs peuvent freiner la croissance du marché. L’augmentation de la construction résidentielle telle que les maisons en rangée, les bungalows et les maisons en rangée avec des sols attrayants devrait stimuler la croissance du marché des coulis et des adhésifs pour carrelage.

Principaux acteurs clés : Ardex GmbH, Groupe Arkema, BASF SE, Henkel AG & Co. KGaA, LATICRETE International, Inc., Pidilite Industries Limited, Groupe Saint-Gobain, SCHOMBURG GmbH & Co. KG, Sika AG, The Dow Chemical Company

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du coulis et des adhésifs pour carrelage. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des revenus globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire des coulis et adhésifs pour carreaux afin d’établir avec précision une prévision et de fournir des informations d’experts aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

La recherche sur le coulis et les adhésifs pour carreaux se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le coulis et les adhésifs pour carrelage en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

