Le marché des couches pour animaux de compagnie devrait croître à un TCAC de 8,00 % d’ici la fin de 2028 La mondialisation et la modernisation croissante sont les principaux moteurs de l'expansion du marché des couches pour animaux de compagnie. La sensibilisation accrue du public aux avantages des couches pour animaux de compagnie, l'augmentation des efforts de R&D et la prévalence croissante de l'incontinence urinaire chez les animaux de compagnie dans le monde entier sont tous des facteurs contributifs.

Le marché des couches pour animaux de compagnie devrait croître à un taux de croissance de 8,00 % au cours 2021-2028. Data Bridge Market Research examine les facteurs qui stimulent la croissance du marché des couches pour animaux de compagnie. La croissance de la valeur marchande des couches pour animaux de compagnie peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l’accent accru mis par les fabricants de produits sur l’innovation des produits, l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie dans les zones urbaines et rurales, l’augmentation de l’incidence des zoonoses et des maladies d’origine alimentaire chez les animaux de compagnie, la croissance de l’e- plateformes commerciales. Popularité croissante, en particulier dans les économies en développement, et augmentation du revenu personnel disponible. Ainsi, le marché des couches pour animaux de compagnie qui valait 301 millions de dollars en 2020 vaudra 557,13 millions de dollars en 2028 .

Comme on peut le voir à partir du nom seul, les couches pour animaux de compagnie sont des couches spécialement conçues pour les animaux. En raison des couches pour animaux de compagnie, les animaux domestiques peuvent uriner et déféquer dans les couches. Les animaux handicapés portent souvent des couches pour animaux de compagnie. Les couches pour animaux de compagnie sont disponibles en différentes tailles et sont disponibles via des canaux de distribution en ligne et hors ligne. Ils sont généralement fabriqués à partir de produits chimiques absorbants et de matériaux synthétiques jetables.

Étendue du marché mondial des couches pour animaux de compagnie et taille du marché

Le marché des couches pour animaux de compagnie est segmenté en fonction du type de produit et du canal de vente. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché des couches pour animaux de compagnie est segmenté en couches lavables pour animaux de compagnie et couches jetables pour animaux de compagnie.

Sur la base du canal de vente, le marché des couches pour animaux de compagnie est divisé en canal de distribution en ligne et canal de distribution hors ligne. Les canaux de distribution en ligne sont segmentés en sites Web appartenant à l’entreprise et en plateformes de commerce électronique. Les canaux de distribution hors ligne sont segmentés en supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, grossistes/distributeurs, dépanneurs et magasins de détail traditionnels.

Analyse au niveau national du marché Couches pour animaux de compagnie

Comme mentionné ci-dessus, le marché des couches pour animaux de compagnie est analysé à l’aide des informations sur la taille du marché et des tendances par pays, type de produit et canal de vente.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des couches pour animaux de compagnie incluent les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient, Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région nord-américaine domine le marché des couches pour animaux de compagnie et continuera de surpasser sa tendance principale au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante d’animaux de compagnie et de la sensibilisation croissante aux soins de santé pour animaux de compagnie. L’Asie-Pacifique continuera de récolter des gains importants et d’afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période en raison de la présence de plusieurs petits fabricants en Chine et en Inde et de l’augmentation du revenu personnel disponible.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Couches pour animaux de compagnie

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des couches pour animaux de compagnie sont:

Petco Animal Supplies, Inc., Tianjin Yiyi Hygiene Products Co., Ltd., Hebei Yihoucheng Commodity Co., Ltd., Jiangsu Zhongheng Pet Articles JointStock Co., Ltd., Uplay Corporation, Fat Happy Pets, PetSmart Inc., Valo Market ., TakePart, LLC, One Way Pet, AlotOfHome, PetFlow, Amazon Seller Services Private Limited, Dover Saddlery, Inc., PETstock, Doskocil Manufacturing Company, Inc. dba Petmate 等。

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

