Le Marché des Cosmétiques sans Cruauté Se développe Rapidement avec les Dernières Tendances et la Portée Future d’ici 2027 // Charlotte Tilbury Beauty Ltd., Coty Inc., Debenhams Plc

La barre de couleur est également une marque de beauté approuvée par PETA sans cruauté et disponible en Inde. C’est une marque très appréciée qui est connue pour sa nouveauté et sa qualité, tout en restant raisonnable. Smash box est une marque appartenant à Estée Lauder, une société encore connue pour tester ses produits sur les animaux.

Une Maybelline n’est pas sans cruauté, car Maybelline, comme sa société mère L’Oréal, opère en Chine continentale où la loi l’oblige à tester les produits de maquillage et de soin introduits sur les animaux. MAC n’est pas non plus sans cruauté. MAC Cosmetics vend ses produits dans des magasins en Chine continentale où les tests sur les animaux sont obligatoires pour la plupart des cosmétiques importés.

Analyse des Principaux Acteurs du Marché

* Charlotte Tilbury Beauty Ltd. – La société propose une large gamme de cosmétiques sans cruauté tels que des hydratants légers, des rouges à lèvres et bien d’autres.

* Coty Inc. – La société propose une COVERGIRL de marque Coty qui est un produit sans cruauté et qui a obtenu une certification bondissante de Cruelty-Free International.

* Debenhams Plc – La société propose une large gamme de cosmétiques sans cruauté tels que le crayon à lèvres Urban decay, les eye-liners Urban decay, la palette d’ombres à paupières urban decay et bien d’autres.

* e.l.f. Beauté Inc. – La société propose des produits cosmétiques sans cruauté tels que l’ombre à paupières No budge, l’apprêt mastic sans pores, le rouge à lèvres lisse et transparent, et bien d’autres.

* Kose Corp. – La société propose une large gamme de produits sans cruauté tels que le sérum pour les mains positif Awake Bee, le sérum restructurant Awake et bien d’autres.

Segmentation du Marché des Cosmétiques Sans Cruauté-

* Canal de Distribution

o Hors ligne

o En ligne

• Géographie

o Europe

o Amérique du Nord

o APAC

o Amérique du Sud

o AME

Par canal de circulation, la section déconnectée représente un énorme morceau du développement du gâteau pendant la période estimée. C’est au motif que les acheteurs aiment acheter de nouveaux produits de soins de beauté dans les magasins de détail. Les points de vente de marques dans les grandes régions métropolitaines offrent des exemples gratuits aux clients potentiels.

Par topographie, l’Europe représente 43% du développement du marché au cours de la période de figure, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France étant les pays clés. Des produits de soins de beauté sans pitié qui sont en accord avec les directives et la présence d’une énorme population d’amateurs de légumes stimuleront le développement du marché des produits de soins de beauté sans sang-froid en Europe pendant la période de jauge.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Cosmétiques Sans Cruauté

Chapitre 2 : Analyse des Données du Marché des Cosmétiques Sans Cruauté, Analyse des Données Techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de fabrication et Structure des coûts du Marché Mondial des Cosmétiques Sans Cruauté

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 10 : Analyse des tendances du Développement du Marché des Cosmétiques sans Cruauté

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

