Le marché des cosmétiques devrait croître à un TCAC de 5,8 % entre 2022 et 2029. Le marché mondial des cosmétiques devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 5,8 % entre 2022 et 2029, atteignant 377 243 220 000 $.

Les cosmétiques sont utilisés pour améliorer l’attractivité et l’apparence d’une personne. Ces cosmétiques sont principalement composés de matières synthétiques. Les cosmétiques sont principalement utilisés pour le nettoyage externe, le parfum, le changement cosmétique, la correction des odeurs corporelles, la protection et le conditionnement de la peau. Les cosmétiques et les produits de soins personnels, qui comprennent tout, des antisudorifiques, parfums, maquillage, shampooings et dentifrices aux savons, écrans solaires et dentifrices, sont essentiels à chaque étape de la vie d’un consommateur.

La sensibilisation accrue aux routines de soins de la peau, à l’image de marque créative des produits et aux techniques publicitaires sont les principaux moteurs de l’activité cosmétique mondiale. Le développement continu de la cosmétique bio ouvre la possibilité d’une expansion industrielle.

Portée du marché mondial des cosmétiques et taille du marché

En fonction du type de produit, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en soins de la peau, soins capillaires, parfums, cosmétiques de couleur et autres. Le segment des soins de la peau devrait dominer le marché d’ici 2022, en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour une peau saine. Les réseaux sociaux jouent également un rôle important dans la publicité des marques de soins de la peau.

Le marché mondial des cosmétiques est divisé en organique et inorganique selon la nature. Le segment des armes devrait dominer le marché d’ici 2022 en raison de l’impact élevé de ces produits. Les couleurs de cheveux, les crèmes contre l’acné, les crèmes anti-rides et plus encore sont formulées avec des ingrédients minéraux pour améliorer les résultats.

Sur la base de la catégorie, le marché mondial des cosmétiques est segmenté en produits en vrac, produits de luxe et produits professionnels. Le segment des produits en vrac devrait dominer le marché d’ici 2022 en raison de sa large gamme de produits, de son réseau de distribution et de ses prix abordables. Les cosmétiques sont produits en masse en raison de la demande croissante du marché.

Analyse pays par pays du marché cosmétique mondial

Le marché mondial des cosmétiques est analysé avec des informations sur la taille du marché basées sur les pays, les types de produits, les caractéristiques, les catégories, les types d’emballage, les canaux de distribution et les applications.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des cosmétiques sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie, le Luxembourg, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, la Corée, l’Inde. , Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Autre Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA ) Moyen-Orient et Afrique (MEA) ), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

La diversité et la couverture dynamique du marché dans la région Asie-Pacifique devraient dominer le marché d’ici 2022 en raison de la forte demande de divers produits dans la région. De plus, des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud ont une forte demande de cosmétiques en raison du grand nombre de consommateurs et d’acteurs majeurs du marché.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Cosmétiques

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des cosmétiques sont :

Procter & Gamble, L’Oréal, The Estee Lauder Companies, Coty Inc., Shiseido Co., Ltd., Colgate-Palmolive, Kao Corporation, Beiersdorf Group, Unilever, Amorepacific, Johnson & Johnson Services, Revlon, Inc., LMVH, Oriflame Cosmetics Global SA, Espagne, Henkel AG & Co. KGaA, Mary Kay, Natura&Co, CHANEL et KOSÉ Corporation, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

