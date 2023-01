Le marché des cosmétiques contre l’acné devrait croître à un TCAC de 8,96 % jusqu’en 2028

Le marché mondial des cosmétiques contre l’acné devrait connaître une croissance significative entre 2021 et 2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait passer de 3 036,54 millions USD en 2020 à 6 010,13 millions USD en 2028 avec un TCAC de 8,96 % de 2021 à 2028. Le commerce électronique croissant de produits de soins de la peau stimulera la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le concept de traitement de l’acné est apparu pour la première fois au moins entre 69 et 30 av. Ils ont traité l’acné en appliquant du soufre sur la peau. Dans les années 1880, les chercheurs ont utilisé des microscopes pour découvrir des bactéries dans des échantillons de peau à tendance acnéique. Les symptômes et la gravité des affections cutanées varient considérablement. Les maladies de la peau peuvent être chroniques ou temporaires, douloureuses ou indolores, et seules quelques-unes peuvent être mortelles. Bien que certaines affections cutanées puissent apparaître plus tard dans la vie, certaines personnes naissent avec d’autres affections cutanées. Les problèmes de peau peuvent avoir des causes inconnues.

Tout problème médical qui affecte le système cutané, y compris la peau, les cheveux, les ongles et les muscles et glandes associés, est appelé dermatose. L’acné est l’affection cutanée la plus courante lorsque les follicules pileux se bouchent avec de l’huile et des cellules mortes de la peau. Il peut provoquer des points noirs, des points blancs ou de l’acné.

Étendue du marché mondial des cosmétiques anti-acné et taille du marché

Le marché mondial des cosmétiques contre l’acné est segmenté en cinq segments notables en fonction du type de produit, du type, de l’utilisateur final, de la disponibilité et du canal de distribution. La croissance sur tous les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans leurs principaux domaines d’application et marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché mondial des cosmétiques contre l’acné est segmenté en lotions, masques, crèmes et lotions, gels, nettoyants et toniques, savons pour le visage et autres. Le segment des nettoyants et toniques devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de la prévalence croissante des affections cutanées.

En fonction du type, le marché mondial des cosmétiques contre l’acné est segmenté en médicaments et non médicamenteux. Le segment pharmaceutique devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’augmentation de la sensibilisation à la santé et des dépenses de santé.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des cosmétiques contre l’acné est segmenté en hommes et en femmes. Le segment féminin devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de la sensibilisation croissante aux traitements et de la popularité des produits de soins de la peau.

Analyse par pays du marché mondial des cosmétiques contre l’acné

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des cosmétiques contre l’acné sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, l’Irlande, la Belgique et le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. , Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché car le nombre de produits de soins de la peau a augmenté ces dernières années en raison de la préférence croissante pour les produits de soins de la peau naturels en raison de la diminution des effets secondaires et de la prévalence accrue des maladies de la peau. La région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, car la demande de produits de soins de la peau augmente rapidement en raison de la sensibilisation et des dépenses accrues en matière de santé.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Cosmétiques contre l’acné

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont :

Higher Education Skincare, The Proactiv Company Sàrl, Vichy Laboratories (filiale de L’OREAL SA), Glexon Healthcare, La Roche-Posay (filiale de L’OREAL SA), L’OREAL SA, Xieon Life Sciences Pvt. Ltd., Urban Skin Rx, Dr Jart+, COSRX, Johnson & Johnson Services, Inc., Clinique Laboratories, llc, Anacalima, Sesderma, Deciem Beauty Group Inc., Unilever, HUM Nutrition, Inc., GALDERMA, Murad LLC, Circumference Inc., ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd. et KOSÉ Corporation, etc.

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

