Le marché des contrôleurs d’environnement pour les serres agricoles devrait atteindre une valeur de 11,56 milliards USD d’ici 2029

Définition du marché

Le marché des serres offre aux consommateurs des environnements hautement contrôlés et stables dans lesquels faire pousser des fleurs, des fruits, des légumes et des plants transplantés pour la plantation générale. Cela permet aux plantes de serre de produire de manière constante malgré les contraintes locales de température, de sol ou de terrain. Les plantes dans les serres commerciales produisent généralement de grandes quantités pour la consommation des consommateurs. L’agriculture en serre permet aux agriculteurs de mieux contrôler l’environnement dans lequel poussent leurs cultures.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des contrôleurs d’environnement pour les serres agricoles qui a augmenté d’une valeur de 7,65 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 11,56 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision de 2022 -2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’importation /analyse des exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, avancées technologiques et analyse des brevets.

Analyse et taille du marché

Les fabricants d’équipements du marché du contrôleur environnemental mettent en place des plans d’urgence pour rationaliser leur production en réponse aux fluctuations de la demande et de l’offre. En conséquence, les programmes de vaccination de masse contre les coronavirus devraient stimuler la croissance du marché. En tant qu’activité nécessaire, l’agriculture devrait perturber moins les opérations commerciales des fabricants de contrôleurs environnementaux.

Un rapport influent sur le marché des contrôleurs d’environnement pour les serres agricoles estime le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Ce rapport répertorie également les principaux concurrents et présente les perspectives stratégiques et l’analyse des principaux facteurs influençant l’industrie. Pour fournir une analyse de fond absolue de l’industrie, ce rapport d’analyse de l’industrie comprend une évaluation du marché parental. Ce rapport détaillé se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Un marché fiable des contrôleurs d’environnement pour le marché des serres agricolesLe rapport d’enquête présente également un aperçu exhaustif des spécifications du produit, du type de produit, de la technologie et de l’analyse de la production.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des contrôleurs d’environnement pour les serres agricoles sont :

SmartBee Technology Inc. (États-Unis)

Growlink (États-Unis)

Argus Control Systems Limited (Canada)

Link4 Corporation (États-Unis)

Systèmes de contrôle climatique inc. (Canada)

TrolMaster (États-Unis)

Trotec GmbH (Allemagne)

Certhon (Pays-Bas)

Rough Brothers Inc. (États-Unis)

Netafim (Israël)

Impact du COVID-19 sur le marché des contrôleurs d’environnement pour les serres agricoles

L’épidémie de COVID-19 a un impact négatif sur la chaîne d’approvisionnement agricole et, par conséquent, sur le marché des serres commerciales. Le monde entier est confiné à la suite de cette épidémie. De nombreux producteurs ont perdu la distribution en magasin et réduisent leur stock ou ferment complètement leurs portes. La demande pour les entreprises de transport maritime et de camionnage monte en flèche. Cependant, l’offre est extrêmement limitée car moins de personnes quittent leur domicile pour faire des courses et des achats. Les consommateurs ont acheté en panique dans les épiceries et les détaillants, ce qui a nécessité des expéditions fréquentes pour réapprovisionner leurs étagères. Cependant, en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, de nombreux serriculteurs ont du mal à écouler leur stock.

Développement récent

Certhon et DENSO Corporation ont formé une alliance capitalistique en mars 2020 dans le but de combiner la technologie automobile de DENSO et la technologie horticole de Certhon pour répondre à la demande mondiale de solutions agricoles. DENSO et Certhon prévoient de créer une entreprise agricole durable en fournissant des technologies de pointe aux producteurs mondiaux en créant une société de vente.

En décembre 2019, Argus Control Systems Ltd. et Urban-gro, Inc., tous deux basés à Lafayette, au Colorado, ont annoncé leur intention de renouveler leur partenariat stratégique pour approvisionner les cultivateurs de cannabis en Amérique du Nord.

Marché mondial des contrôleurs d’environnement pour la portée des serres agricoles

Le marché des contrôleurs d’environnement pour les serres agricoles est segmenté en fonction du type d’agriculture, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’élevage

Hydroponique

Serre

Jardinage intérieur

Agriculture urbaine

Cultivateurs de cannabis à domicile

Autres

Application

Intérieur

Extérieur

Utilisation finale

Petite échelle

Échelle moyenne

Grande échelle

Marché des contrôleurs d’environnement pour l’analyse régionale / aperçus des serres agricoles

Le marché des contrôleurs d’environnement pour les serres agricoles est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’agriculture, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des contrôleurs d’environnement pour serres agricoles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des serres commerciales et maintiendra sa domination au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation rapide, des progrès technologiques et de la demande croissante de fruits et légumes dans cette région. En raison de la croissance démographique de la région, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé.

