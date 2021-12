Le marché des contrôleurs de jeu devrait croître à un TCAC de 8,0% pour atteindre 2 973,5 millions de dollars US de 2020 à 2027

Le marché des contrôleurs de jeu était évalué à 1 663,5 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 2 973,5 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 8,0 % de 2020 à 2027.

Dans le scénario actuel, le jeu est l’une des industries cruciales et innovantes considérées dans la technologie. L’industrie du jeu en croissance continue renforce la demande de plus de consoles. De l’ère de l’aube des arcades à la recrudescence des consoles de salon ; l’industrie du jeu a connu une évolution drastique. Avec le développement de contrôleurs de jeu filaires et sans fil avancés et d’autres accessoires sur le marché des contrôleurs de jeu, la portée des contrôleurs de jeu augmente également. La pénétration croissante des contrôleurs de jeu pour smartphone sur le marché, l’introduction de nouvelles consoles telles que Playstation 5 et la combinaison de la réalité virtuelle avec des contrôleurs sont parmi les autres facteurs qui stimulent l’utilisation du contrôleur de jeu et stimulent ainsi la croissance du marché.

Téléchargez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00016973/

Les principaux acteurs du marché des contrôleurs de jeu :

• Bensussen Deutsch and Associates, LLC

• Guillemot Corporation S.A.

• HORI États-Unis

• Logitech

• Mad Catz Global Limited

• Microsoft Corporation

• Nintendo

• Razer Inc.

• Sony Corporation

• Scuf Gaming International LLC

Aperçu du marché des contrôleurs de jeu

Avancées technologiques dans les accessoires de jeu

L’industrie du jeu est l’une des plus importantes et est évaluée à environ 140 milliards de dollars. Avec la croissance de l’industrie du jeu, les accessoires de jeu tels que les contrôleurs d’interface portable, les tableaux d’équilibre sur mesure, le streaming de jeux et les contrôleurs professionnels sont de plus en plus avancés. Par exemple, des contrôleurs d’interface portable sont développés pour transmuter les mouvements du corps du joueur en action sur l’écran de télévision. La poignée du contrôleur est un complément concave ou convexe du bouton du contrôleur de jeu, qui améliore la dextérité, la précision et le confort pendant de longues heures de jeu. La demande croissante pour ces accessoires de jeu encourage les fabricants à développer des accessoires dotés de fonctionnalités phosphorescentes pour attirer les clients en leur offrant une apparence esthétique.

Les segments et sous-sections du marché des contrôleurs de jeu sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par produit (manette de jeu, joystick, boule de commande, quadrant des gaz et pistolet léger), compatibilité (PC et mobiles et console), connectivité (sans fil et filaire), distribution (en ligne et hors ligne) et utilisateur final (personnel et commercial)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des contrôleurs de jeu

La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation du nombre de téléspectateurs et de l’adoption de jeux vidéo par la population. L’industrie du jeu sur Internet a connu une augmentation rapide du nombre de joueurs pendant la pandémie en tant qu’activité courante pour lutter contre la distance physique pour la société avec la population régionale à la maison et incapable de fonctionner, une stratégie préconisée par l’Organisation mondiale de la santé qui a contribué à augmenter les bénéfices pour de nombreuses entreprises de l’industrie du jeu.

Aperçu du marché basé sur la distribution

Basé sur la distribution, le marché des contrôleurs de jeu est divisé en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne détient une part importante du marché. Les points de vente hors ligne présentent généralement des contrôleurs de jeu de différentes marques ensemble, offrant un large éventail d’options aux consommateurs. Cela permet également aux consommateurs de voir le produit avant de payer pour le même.

Principaux points clés du marché des contrôleurs de jeu

• Aperçu du marché des contrôleurs de jeu

• Concurrence sur le marché des contrôleurs de jeu

• Marché des contrôleurs de jeu, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des contrôleurs de jeu par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des contrôleurs de jeu

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

Passez une commande directe de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00016973/

Remarque: si vous avez des exigences particulières liées au rapport sur le marché des contrôleurs de jeu, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez.

À PROPOS DE NOUS:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de solutions exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Amérique du Nord : +1 646 491 9876

Asie-Pacifique : +91 20 6727 8686s

Courriel : sales@theinsightpartners.com