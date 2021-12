Le marché des contrôles de qualité moléculaires va engranger 184,62 millions de dollars US à TCAC +10% d’ici fin 2027 / Seracare Life Sciences, Inc|, Zeptometrix, Thermo Fisher Scientific, Laboratoires Abbott

Les contrôles de qualité moléculaire aident à surveiller les performances des procédures de test. Ces tests sont utiles pour obtenir des informations diagnostiques critiques et précises.

Le marché des contrôles de qualité moléculaire devrait atteindre 372,64 millions de dollars US en 2027 contre 184,62 millions de dollars US en 2021; il devrait croître à un TCAC de + 10% en 2021-2027.

Ces contrôles sont également utilisés pour déterminer les maladies transmissibles et génétiques. De plus, les contrôles de qualité moléculaire aident également à surveiller la performance des protocoles de test des acides nucléiques pour les infections associées aux soins de santé, les dosages de charge virale et les infections sexuellement transmissibles.

La croissance du marché des contrôles de qualité moléculaire est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation des fonds pour la génomique, la baisse du coût des procédures de séquençage et la prévalence croissante des maladies génétiques alimentent la croissance du marché. Cependant, le manque de professionnels qualifiés entrave la croissance du marché.

Acteurs Clés

Seracare Sciences de la vie, Inc., Zeptometrix, Thermo Fisher Scientific, Laboratoires Abbott, Laboratoires Bio-Rad, Roche Diagnostics, Microbiologics, Inc., Maine Molecular Quality Controls, Inc., Quidel, Qnostics et Theranostica, entre autres.

Les contrôles de qualité moléculaire sont utilisés pour détecter les maladies génétiques car ils aident à l’interprétation des résultats. Le syndrome de Downs est une maladie génétique due à une division cellulaire anormale, qui entraîne une copie supplémentaire complète ou partielle du chromosome 21.

Selon l’enquête, chaque année, environ 6 000 nouveau-Nés aux États-Unis souffrent du syndrome de Down. En conséquence, le dépistage prénatal du syndrome de Down augmente dans le pays.

Demandez un exemple de copie de ce rapport @ Cliquez ici: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=44112

Le marché mondial des contrôles de qualité moléculaire est stimulé par la focalisation croissante des acteurs du marché sur le développement de tests de diagnostic moléculaire pour l’identification des maladies infectieuses et la détection du cancer; augmentation de l’adoption de contrôles de qualité par des tiers par les utilisateurs finaux, augmentation du nombre de laboratoires cliniques accrédités et augmentation de la demande de soutien externe à l’évaluation de la qualité.

De plus, l’accent mis par les acteurs du marché sur les lancements de produits et les partenariats pour élargir le portefeuille de produits et la présence géographique stimule la croissance du marché.

Il comprend également une évaluation des indicateurs clés pour mettre en évidence les perspectives de croissance du marché des contrôles de qualité moléculaire et estimer les statistiques liées à l’évolution du marché en termes de valeur.

Le rapport mentionne les profils d’entreprises des acteurs clés qui dominent actuellement le marché des contrôles de qualité moléculaire, dans lesquels divers développements, expansion et stratégies gagnantes pratiqués et exécutés par des acteurs de premier plan ont été présentés en détail.

Segmentation du Marché

Par Produit

* Contrôles Indépendants

* Contrôles Spécifiques À l’Instrument

Par Type D’Analyte

* Contrôles Simples d’Analyte

* Contrôles Multi Analyte

Par Application

* Maladies infectieuses

• Oncologie

* Tests génétiques

* Autres Applications

Par Utilisateur Final

* Laboratoires cliniques

• Hôpital

* Fabricants d’IVD et Organismes de Recherche Sous Contrat

* Instituts Universitaires et de Recherche

* Autres utilisateurs Finaux

Renseignez-Vous Avant D’Acheter Ce Rapport De Recherche: –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=44112

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Méthodologie de Recherche – Marché des Contrôles de Qualité Moléculaire

La méthodologie de recherche adoptée par les analystes pour combiner le rapport sur le marché des contrôles de qualité moléculaire est basée sur des recherches primaires et secondaires détaillées. À l’aide de connaissances approfondies des informations liées à l’industrie obtenues et légitimées par des ressources admissibles au marché, les analystes ont offert des observations fascinantes et des prévisions authentiques du marché des contrôles de qualité moléculaire.

Au cours de la phase de recherche primaire, les analystes ont interrogé des intervenants du secteur, des investisseurs, des responsables de marque, des vice-présidents et des responsables des ventes et du marketing. Sur la base des données obtenues grâce aux entretiens avec genuine resources, les analystes ont souligné l’évolution du scénario du marché des contrôles de qualité moléculaire.

Pour la recherche secondaire, les analystes ont examiné de nombreuses publications de rapports annuels, des livres blancs, des publications d’associations industrielles et des sites Web d’entreprises afin d’obtenir la compréhension nécessaire du marché des contrôles de qualité moléculaire.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Contrôles de Qualité Moléculaire

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial des Contrôles de Qualité Moléculaire

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10 : 2021-2027 Évolution du marché des Contrôles de Qualité Moléculaire

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

Numéro de contact: +81-368444299

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.