Le marché des conteneurs maritimes devrait être évalué à près de 13,7 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2031

Les ventes mondiales de conteneurs maritimes devraient augmenter, passant d’environ 7,9 milliards de dollars américains actuellement à 13,7 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2031, ce qui équivaudrait à 2,1 millions d’unités, selon les dernières analyses de marché de Persistence Market Research. Le besoin croissant de transporter les produits par voie navigable, ce qui est à la fois économiquement faisable et sûr, stimule principalement la demande sur le marché des conteneurs maritimes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR UN EXEMPLE DE RAPPORT (Y COMPRIS LA TOC COMPLÈTE, LE TABLEAU ET LES CHIFFRES) – https://www.persistencemarketresearch.com/samples/3798

Les conteneurs secs représentent plus de 70 % de la part de marché totale et ont été le pilier de l’industrie du transport maritime au fil des ans, en particulier les conteneurs isothermes secs. L’acier est le matériau le plus largement utilisé pour la fabrication de conteneurs maritimes, représentant 40 % de part de marché, et la plupart des fabricants préfèrent son utilisation car il rend les conteneurs soudables et résistants à la rouille, et offre également une résistance à la corrosion et une résistance à la traction supérieures.

marché-de-conteneurs-d-expédition

OBTENEZ UNE PORTÉE PERSONNALISÉE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS DEMANDEZ À UN EXPERT – https://www.persistencemarketresearch.com/ask-an-expert/3798

Points clés à retenir de l’étude de marché

Les principaux fabricants sont enclins à privilégier les conteneurs high cube de 40 pieds par rapport aux conteneurs conventionnels de 40 pieds, car ils offrent environ 12 % de capacité de charge en plus.

L’inclusion de fonctionnalités spécialement conçues pour accélérer le chargement et le déchargement tout en assurant la sécurité des conteneurs stimulera le marché mondial.

La demande est élevée pour des conteneurs d’expédition spécialisés configurés de manière unique pour protéger et prendre en charge le contenu tout en étant manipulé, expédié, stocké et déballé par les utilisateurs.

Les acteurs du marché développent de nouveaux matériaux tels que les polymères hybrides et renforcés de fibres (FRP) pour réduire le poids des conteneurs, ce qui permet de réduire les dépenses de main-d’œuvre et d’installation.

Les conteneurs maritimes en acier représentent 40 % des parts de marché.

Les conteneurs maritimes secs représentent plus de 70 % de la part de marché mondiale.

Le marché mondial des conteneurs maritimes a connu un effondrement en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, avec une croissance enregistrée de -4,4%.

OBTENEZ UN ACCÈS COMPLET AU RAPPORT – https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/3798

« La forte augmentation de la demande de l’industrie pharmaceutique pour les conteneurs maritimes devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché. Les prix des conteneurs maritimes sont en hausse en raison de la forte demande où le taux d’approvisionnement est dépassé », explique un analyste de Persistence Market Research.

Paysage concurrentiel

Le marché serait de nature modérément consolidée, les principaux acteurs représentant environ 35% de la part de marché. Ces acteurs sont susceptibles d’investir dans les développements de nouvelles technologies et l’extension de leurs réseaux afin de maintenir leurs parts de marché.

Certains des principaux acteurs de cette industrie sont Hapag Lloyd AG, Evergreen Marine Corp. et autres, Cleveland Containers, BSL Containers Ltd., Sicom SpA, China International Marine Containers Co., Ltd. et Maersk Container Industry, entre autres.

………………………………………………………………………………………………………………………

À propos de nous:

Persistence Market Research est là pour fournir aux entreprises une solution unique pour améliorer l’expérience client. Il s’engage à recueillir les commentaires appropriés après avoir traversé des interactions personnalisées avec les clients pour ajouter de la valeur à l’expérience des clients en agissant comme le lien « manquant » entre les « relations avec les clients » et les « résultats commerciaux ». Les meilleurs rendements possibles y sont assurés.

Contactez-nous:

Étude de marché sur la persistance

305 Broadway, 7e étage,

New York, État de New York 10007

États Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com

Web – https://www.persistencemarketresearch.com

……………………………………………………………………………………………………………….

Bureau au Japon :

Étude de marché sur la persistance

1-2-1 Bâtiment central de Kinshi Arca

14/F Tokyo, 130-0013

Japon

Appelez le 1-888-863-3700

……………………………………………………………………………………………………………….

Bureau de Singapour :

Étude de marché sur la persistance

50, chemin Chin Swee,

#09-04 Bâtiment Thong Chai,

Singapour 169874

………………………………………………………………………………………………………………