Le marché des conteneurs maritimes Asie-Pacifique croîtra à un TCAC de 4,3% au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des lignes de conteneurs maritimes Asie-Pacifique devrait augmenter à un rythme significatif au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 681,83 millions USD d’ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché des revêtements de conteneurs maritimes est la propension à la consommation d’additifs alimentaires dans l’industrie alimentaire et des boissons, la popularité croissante des revêtements de conteneurs maritimes dans les industries chimiques et agricoles et la prise de conscience croissante des caractéristiques du transport maritime. doublures de conteneurs.

Les doublures de conteneurs peuvent être utilisées pour emballer tous les types d’aliments secs tels que le blé, le riz, le café, les légumineuses, le sucre et d’autres aliments. Pour un emballage sûr et sans contamination, les doublures de conteneurs offrent une solution d’emballage rentable, protectrice et précieuse. L’adoption croissante des revêtements de conteneurs dans les industries alimentaires et agricoles et l’augmentation des activités de transport devraient stimuler le marché des revêtements de conteneurs maritimes en Asie-Pacifique. En outre, la réutilisabilité et la rentabilité des revêtements de conteneurs maritimes stimuleront la croissance du marché des revêtements de conteneurs maritimes en Asie-Pacifique.

Le rapport sur le marché Asia Pacific Shipping Container Liner fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, analyse les opportunités en termes de flux de revenus émergents, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions et de lancements stratégiques, d’expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Dynamique du marché des revêtements de conteneurs maritimes en Asie-Pacifique

Augmentation des activités de transport nécessitant des revêtements de conteneurs maritimes

L’augmentation mondiale du transport de marchandises a entraîné une augmentation de la demande de l’industrie pour les revêtements de conteneurs maritimes. Les doublures assurent la sécurité des marchandises et sont très efficaces lors du chargement et du déchargement. Avec ce transport croissant, la demande de revêtements de conteneurs augmente également et devrait stimuler la croissance du marché.

Exigences plus élevées en raison de l’économie et de la réutilisation des coques intérieures des conteneurs maritimes

Les doublures de conteneurs sont fabriquées à partir de polyéthylène haute densité et de polypropylène, ce qui permet aux utilisateurs finaux de les réutiliser. Les doublures de conteneur peuvent être utilisées plusieurs fois, ce qui conduit à une rentabilité élevée. Les fabricants proposent des doublures de conteneurs maritimes dans une variété de matériaux, ce qui contribue à leur rentabilité et à leur qualité. Par conséquent, les doublures de conteneurs sont très demandées en raison de leur rentabilité et de leur réutilisabilité, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Opportunités

Initiatives stratégiques des principales organisations

L’acceptation et l’utilisation intensive des revêtements de conteneurs maritimes sur le marché ont augmenté la demande pour le produit. Afin de répondre à ces exigences en fonction des besoins des utilisateurs finaux en termes d’applications diverses, il est utilisé pour : Les fabricants prennent des décisions stratégiques et lancent des produits nouveaux et innovants sur le marché.

Demande croissante de grands emballages pour les marchandises en vrac

Les doublures de conteneurs empêchent la contamination des marchandises et autres produits transportés après leur emballage. Il protège les marchandises en vrac de l’humidité et garantit que le fret est transporté de manière sûre et hygiénique. Avec les doublures de conteneurs, très peu de manipulation est nécessaire lors de l’expédition, ce qui facilite toutes les opérations. Les fabricants proposent des doublures de conteneurs de différentes conceptions et tailles pour transporter des matériaux en vrac tout en garantissant la sécurité des produits. Par conséquent, la demande croissante de grands emballages en vrac pourrait créer des opportunités pour le marché des conteneurs maritimes en Asie-Pacifique.

Portée du marché des conteneurs maritimes en Asie-Pacifique

Taper

Doublures de conteneurs en polypropylène (PP).

Doublures de conteneurs en polyéthylène (PE).

Autre

application

Nourriture et boissons

produits chimiques

minéraux

Agricole

Autre

Analyse/aperçus régionaux du marché des revêtements de conteneurs maritimes en Asie-Pacifique

Les pays du marché des conteneurs maritimes en Asie-Pacifique sont le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, l’Australie et la Nouvelle-Zélande et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine domine le marché des revêtements de conteneurs maritimes en Asie-Pacifique en termes de part de marché et de revenus du marché, car la prise de conscience des excellentes caractéristiques et caractéristiques des revêtements de conteneurs maritimes se développe dans la région.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché de Transporteur de conteneurs maritimes en Asie-Pacifique

UNITED BAGS, INC., Bulk Corp International, Nier Systems Inc., Rishi FIBC Solutions PVT sont parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des revêtements de conteneurs d’expédition en Asie-Pacifique. Ltd., Dev Ventures India Pvt. Ltd., Ven Pack, BERRY ASIA-PACIFIC INC., Bulk Handling Australia, Eceplast, Greif. LC Packaging, Thrace Group, CDF Corporation, Composite Containers, LLC, INTERTAPE POLYMER GROUP et BULK FLOW, entre autres.

