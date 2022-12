Le marché des conteneurs en vrac intermédiaires (IBC) devrait avoir un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

» Le rapport d’étude de marché sur les conteneurs en vrac intermédiaires (IBC) comprend les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie ABC et des tendances futures. Avec les statistiques de marché couvertes dans le rapport, il est devenu facile d’obtenir une perspective globale pour le commerce international.En identifiant les stratégies marketing de leurs concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées innovantes et des objectifs de vente remarquables qui leur permettent finalement d’obtenir un avantage concurrentiel sur ses concurrents.Ainsi, le rapport fiable sur le marché des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) fonctionne comme un outil crucial d’avoir des augmentations d’activité, un travail qualitatif et des bénéfices accrus.

Analyse et taille du marché

Les conteneurs pour vrac intermédiaires sont formés pour transporter, manipuler et stocker des liquides, des pâtes, des semi-solides ou des solides. La conception des GRV a été brevetée par l’inventeur Olivier JL D’Hollander travaillant pour Dow Corning SA en 1992. Il a trouvé un brevet qui l’a inspiré à mentionner un « fil de fer pliable contenant une bouteille en plastique » alors il l’a transformé en conteneurs pour vrac intermédiaires ( IBC). IBC a plus d’applications qui sont bonnes pour les matériaux de construction. Ils sont utilisés pour contenir des peintures pour le décapage des routes, des matériaux de travail routier/autoroute et des matériaux de nettoyage pour la construction.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) était évalué à 21 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 34,60 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,44 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix , analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (RIBCs (Rigid Intermediate Bulk Containers), FIBCs (Flexible Intermediate Bulk Containers), Grade (Type A, Type B, Type C, Type D, Food Grade), Matériau (Plastique, Métal), Utilisateur final (Aliments et boissons , agriculture, produits chimiques, pétrole et gaz, peintures, encres et colorants, produits pharmaceutiques, textile, bâtiment et construction, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Amcor Plc (Suisse), LC Packaging (Irlande), ILC Dover LP (États-Unis), Brambles Ltd (Australie), Arena Products Inc, (États-Unis), Qingdao LAF Packaging Co., Ltd. (Chine), CDF Corporation (États-Unis) , Nittel (Allemagne), Qbig Packaging (Pays-Bas), Zasfa Composite Containers Pvt Ltd (Inde), Peak Liquid Packaging (États-Unis), TPS Rental Systems Ltd IBC Containers (Royaume-Uni), HOYER GmbH (Allemagne), Arlington Packaging (Rental) Limited (Royaume-Uni), CHEP (Australie), Berry Global Inc. (États-Unis), Bulk Lift International, LLC (États-Unis), Conitex Sonoco (États-Unis), Greif (États-Unis), Mondi (Royaume-Uni), BWAY Corporation (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Définition du marché

Les conteneurs pour vrac intermédiaires sont des conteneurs de qualité industrielle avec des navires de transport fermés d’une capacité liquide de 119 à 793 gallons. Ils sont prévus pour le transport et le stockage de liquides définis dans les Recommandations des Nations Unies et du Code des réglementations fédérales sur le transport de marchandises dangereuses, qui incluent les liquides inflammables et combustibles. Les GRV peuvent être fabriqués en plastique, en métal ou en un composite de matériaux. Les IBC composites sont normalement une combinaison de conteneurs en plastique moulés par soufflage dans une cage en plastique ou une cage en métal dans une boîte en carton ondulé

Dynamique du marché des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC)

Conducteurs

Demande croissante sur le marché de l’emballage et du stockage industriels

La croissance du marché du stockage et du stockage des emballages industriels en raison de la croissance du commerce international et de la demande croissante d’emballages en vrac lucratifs a augmenté la demande pour le marché IBC (Intermediate Bulk Containers) à l’échelle mondiale. Les facteurs tels que la production et les avantages financiers élargis de la location d’IBC comprennent les économies de capital et la taxe de location avec une meilleure gestion des stocks devraient renforcer la croissance du marché IBC (Intermediate Bulk Containers).

Forte demande dans l’industrie alimentaire

Le conteneur de vrac intermédiaire est principalement utilisé dans l’industrie alimentaire pour stocker des ingrédients en poudre, tels que la farine ou distribuer des liquides, tels que des sirops ou des boissons. Le grand nombre d’IBC de qualité alimentaire sont constitués d’acier inoxydable, car il est facile à nettoyer et répond normalement aux normes de sécurité alimentaire en raison de cette augmentation de la demande de conteneurs de vrac intermédiaires qui devraient stimuler le taux de croissance du marché.

Augmenter la demande dans le secteur automobile

Les mécaniciens et les constructeurs automobiles utilisent normalement des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) pour stocker de grandes quantités d’essence, de peinture, d’huile et de produits similaires. Beaucoup de ces produits sont inflammables et émettent des fumées, c’est pourquoi les fabricants ont spécifiquement conçu ce récipient pour éviter les fuites et être ignifuge. De plus, certaines entreprises IBC proposent des buses et des vannes et des buses spécifiques qui distribuent des quantités spécifiques d’un produit spécifique.

Des opportunités

Le marché des conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC) offre de meilleures opportunités de croissance sur le facteur avantage que d’autres substituts tels que les fûts cylindriques. La popularité croissante des conteneurs pour vrac intermédiaires en raison de leur processus d’emballage durable inoffensif qui s’avérera utile pour la croissance du marché des conteneurs pour vrac intermédiaires de manière significative. La demande croissante de conteneurs pour vrac intermédiaires dans l’industrie pétrochimique peut également générer le fort taux de croissance du marché des conteneurs pour vrac intermédiaires. Les progrès technologiques massifs et l’industrialisation rapide dans le monde entier devraient créer des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché.

De plus, cette étude aidera nos clients à résoudre les problèmes suivants :

Dynamique cyclique – Nous prévoyons la dynamique des industries en utilisant des approches analytiques de base et des études de marché non conventionnelles. Nos clients utilisent les informations que nous leur fournissons pour faire face aux incertitudes et aux perturbations du marché

Identification des cannibales clés – Le substitut puissant d’un produit ou d’un service est la menace la plus importante. Nos clients peuvent identifier les cannibalises clés d’un marché, en se procurant notre recherche. Cela les aide à aligner à l’avance leurs stratégies de développement/lancement de nouveaux produits

Repérer les tendances émergentes – Notre offre d’écosystème aide le client à repérer les tendances à venir du marché. Nous suivons également l’impact et les perturbations possibles dont un marché serait témoin par une tendance émergente particulière. Notre analyse proactive aide les clients à avoir un avantage pour les précurseurs

Opportunités interdépendantes – Ce rapport permettra aux clients de prendre des décisions basées sur des données, augmentant ainsi les chances que les stratégies fonctionnent mieux, sinon mieux, dans le monde réel

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché des conteneurs en vrac intermédiaires (IBC), en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

– Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché.

Analyser le marché en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces du porteur, etc. ) Marché .

– Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

– Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

– Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial.

