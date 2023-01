Le marché des conteneurs de stockage des aliments enregistrera un TCAC de 4,1% au cours de la période de prévision 2022 à 2029 Le marché des conteneurs de stockage des aliments était évalué à 151,57 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 209,04 milliards USD d'ici 2029, avec un TCAC de 4,1 % sur la période de prévision 2022 à 2029. Les rapports de marché sélectionnés par l'équipe d'études de marché de Data Bridge comprennent des analyse experte approfondie, analyse des importations/exportations, analyse des prix, analyse de la production et de la consommation, analyse des brevets et avancées technologiques.

Les récipients de stockage des aliments conservent les aliments à la température ambiante, du réfrigérateur ou du congélateur. Il existe de nombreuses options pour conserver les aliments de cette manière. Plusieurs facteurs doivent être considérés avant de choisir le type de contenant à utiliser. Considérez la méthode de stockage (température ambiante, réfrigérée ou congelée), le type d’aliment, la durée de stockage et la taille de l’espace de stockage. Les contenants en plastique, les sacs en plastique et les contenants en verre sont des options acceptables.

Dynamique du marché des conteneurs de stockage des aliments

conducteur

Focus sur l’innovation et l’esthétique des emballages alimentaires.

L’intérêt croissant pour l’innovation et l’esthétique des emballages alimentaires par les fabricants de produits alimentaires a conduit les fabricants à proposer leurs produits avec des emballages alimentaires diversifiés et créatifs, ce qui devrait alimenter la croissance du marché à l’avenir. .

Maintenir la qualité des aliments grâce à une approche innovante

La demande de méthodes innovantes pour maintenir la qualité des aliments augmente. Les contenants alimentaires gardent les aliments frais et permettent de les transporter en toute sécurité sur de longues distances depuis leur lieu de production. La croissance démographique, l’urbanisation et l’évolution des modes de vie ont accru la demande d’emballages alimentaires.

Accroître les initiatives gouvernementales pour sensibiliser les consommateurs.

Les réglementations gouvernementales limitant les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie alimentaire et des boissons devraient stimuler la demande d’emballages durables. Ce sont les principaux moteurs qui contribuent à la croissance du marché.

emballage alimentaire écologique

Aujourd’hui, les gens accordent plus d’attention aux questions environnementales. Ils appellent à la fabrication d’emballages alimentaires plus respectueux de l’environnement. De plus, l’intérêt accru des gens pour la santé est également l’une des principales raisons de la croissance du marché des emballages alimentaires.

Possibilité

maintenir la qualité des aliments

Les contenants alimentaires gardent les aliments frais et les transportent en toute sécurité. L’urbanisation, les changements démographiques et les changements de mode de vie ont accru le besoin de contenants alimentaires. En outre, les réglementations gouvernementales sur les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’industrie alimentaire et des boissons devraient stimuler la demande d’emballages verts. Par conséquent, ce facteur crée des opportunités lucratives pour la croissance du marché des conteneurs alimentaires au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Conteneurs de stockage des aliments

Le COVID-19 a affecté la vie des gens de la pire façon possible. En ce moment, le monde entier doit faire face à la crise financière. La pandémie a plongé l’économie dans une récession. Alors que COVID 19 a affecté l’emploi et les commerçants normaux en raison de la fermeture des installations de fabrication, le marché de l’emballage alimentaire est moins affecté en raison d’une sensibilisation accrue aux facteurs d’hygiène dans les usines alimentaires et les industries de l’emballage et des mesures gouvernementales plus strictes.



Étendue du marché mondial des conteneurs de stockage des aliments

Ingrédients

papier carton

métal

Autre

produit

bouteille et pot

il peut

Caisse

Autre

type d’emballage

emballage dur

emballage semi-rigide

emballage souple

application

produits céréaliers de blé

produit laitier

fruits et légumes

Autre

Conteneurs de stockage des aliments Analyse du marché régional / Insights

Les pays couverts par le rapport sur le marché des conteneurs de stockage des aliments sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique .

L’Asie-Pacifique domine le marché des conteneurs de stockage des aliments en termes de part de marché et de revenus et continuera de faire preuve de domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de conteneurs de stockage des aliments dans cette région. L’Asie-Pacifique domine le marché des conteneurs de stockage des aliments et la Chine est en tête de la production et de la consommation de conteneurs de stockage des aliments consignés. En raison de la facilité de production de récipients réutilisables pour le stockage des aliments.

