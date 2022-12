Le marché des conteneurs de stockage des aliments en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision, 2022-2029

Le marché des conteneurs de stockage des aliments était évalué à 58032,08 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 83161,37 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 4,6 % sur la période de prévision 2022-2029. Préparé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge, le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Un récipient de conservation des aliments conserve les aliments à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur. Il existe plusieurs façons de conserver les aliments de cette façon. Il y a plusieurs facteurs à considérer avant de choisir le type de contenant à utiliser. Considérez le type de stockage (température ambiante, réfrigéré ou congelé), les aliments à stocker, la durée et l’espace de stockage. Le contenant peut être un contenant en plastique, un sac en plastique ou un contenant en verre.

Obtenez l’exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-food-storage-container-market

Dynamique du marché des conteneurs de stockage des aliments

chauffeur

L’accent est mis sur l’innovation et l’esthétique des contenants alimentaires

Les fabricants de produits alimentaires accordent plus d’attention à l’innovation et à l’esthétique des contenants alimentaires, ce qui encourage les fabricants à fournir leurs produits dans une variété d’emballages alimentaires créatifs, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dans un avenir proche.

Maintenir la qualité des aliments grâce à des méthodes innovantes

Demande croissante de préservation de la qualité des aliments à l’aide de méthodes innovantes. Les conteneurs alimentaires conservent la fraîcheur des produits alimentaires et permettent de les transporter en toute sécurité sur de longues distances depuis leur lieu de production. Le besoin de contenants alimentaires s’est amélioré en raison de l’augmentation de la population, de l’urbanisation et de l’évolution des modes de vie.

Augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales pour sensibiliser les consommateurs

Les réglementations gouvernementales visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie agroalimentaire devraient accroître la demande d’emballages durables. Ce sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-food-storage-container-market

Opportunités

maintenir la qualité des aliments

Les contenants alimentaires gardent les aliments frais et permettent un transport sécuritaire. Le besoin de contenants alimentaires s’est amélioré avec l’augmentation de l’urbanisation, de la population et de l’évolution des modes de vie. De plus, les émissions de gaz à effet de serre gérées par le gouvernement dans l’industrie alimentaire et des boissons devraient augmenter la demande d’emballages verts. Ainsi, ce facteur crée des opportunités rentables pour le développement du marché des conteneurs alimentaires au cours de la période de prévision.

Demande de produits à base de viande et de poisson

L’urbanisation croissante, la population et l’évolution des modes de vie augmentent la demande de viande et de poisson sur les marchés et augmentent la demande de contenants alimentaires. La viande et le poisson ont besoin de plus de conservation, c’est pourquoi le besoin de conteneurs de stockage innovants augmente.

Obtenez plus d’ infos@

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-food-storage-container-market

Impact du COVID-19 sur le marché Conteneurs de stockage des aliments

Le COVID-19 a eu le pire impact sur la vie des gens. Maintenant, tout le monde doit faire face aux crises financières. Cette pandémie a poussé les économies dans une récession forcée. COVID 19 a affecté les employés ordinaires et les hommes d’affaires en raison de la fermeture des unités de fabrication, mais a été moins affecté sur le marché des contenants alimentaires en raison de la prise de conscience croissante des facteurs d’hygiène dans les usines alimentaires et les industries d’emballage, ainsi que de l’augmentation des mesures gouvernementales.

Portée du marché des conteneurs de stockage des aliments en Asie-Pacifique

matériaux

papier carton

métal

Verre

Plastique

Autre

Des produits

bouteilles et verres

canettes

tasses et pots

boxe

Autre

application

Produits de moulin à grain

Les produits laitiers

fruits et légumes

produits de boulangerie

Autre

Analyse régionale / aperçu du marché Conteneurs de stockage des aliments

Le marché des conteneurs de stockage des aliments est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, matériaux, produits, emballages et applications, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des conteneurs de stockage des aliments sont le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine est un leader dans la production et la consommation de contenants alimentaires recyclables. En raison de la facilité de fabrication de récipients réutilisables pour le stockage des aliments, la Chine est le leader en Asie-Pacifique.

Parcourir les rapports associés :

https://hackmd.io/dNxZjOHDTU6Ipgpv7jk0Lw

https://penzu.com/journals/27595132/83394336

https://hackmd.io/@bond07/Hko6VTedj

https://www.evernote.com/shard/s325/sh/0a2ba80b-6b2b-d80e-9989-3b6059642942/4001b8068a71987151e8bbcfa5236215

https://diigo.com/0qzorc

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec une résilience inégalée et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818 E-

mail