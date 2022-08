Le marché des conteneurs de stockage des aliments a enregistré une croissance substantielle du TCAC de 4,1% prévue jusqu’en 2029

Analyse du marché et informations sur le marché mondial Conteneur de stockage des aliments

Data Bridge Market Research analyse que le marché des conteneurs de stockage des aliments était évalué à 151,57 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 209,04 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,1% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché produit par le L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Le rapport sur le marché des conteneurs de stockage des aliments contient tous les détails sur l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les domaines de développement clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Este informe de la industria brinda una gran explicación sobre el perfil estratégico de los actores clave en el mercado, analizando exhaustivamente sus competencias básicas y sus estrategias, como lanzamientos de nuevos productos, expansiones, acuerdos, empresas conjuntas, asociaciones y adquisiciones que son vitales para les affaires. prendre de meilleures mesures pour améliorer leurs stratégies et ainsi commercialiser avec succès des biens et des services. Selon ce rapport de marché, de nouveaux sommets seront produits sur le marché des conteneurs de stockage des aliments.

Un récipient de conservation des aliments conserve les aliments à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur. Il existe plusieurs options disponibles pour stocker les aliments de l’une ou l’autre de ces façons. Avant de choisir le type de contenant à utiliser, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Considérez le type de stockage (température ambiante, réfrigéré ou congelé), le type d’aliment, la durée de stockage et la quantité d’espace de stockage. Les contenants en plastique, les sacs en plastique et les contenants en verre sont tous des options acceptables.

En mai 2021, Plastipak a déclaré un investissement de recyclage dans son usine de fabrication de Tolède, en Espagne, avec l’intention de convertir les flocons de PET en granulés de PET recyclé de qualité alimentaire. Ces granulés sont considérés pour une utilisation directe dans les nouveaux récipients, bouteilles et préformes alimentaires. L’usine de recyclage fabriquerait environ 20 000 tonnes de pellets de qualité alimentaire par an et produirait à partir de l’été 2022.

En mai 2021, Berry Superfos, une unité commerciale de Berry Global, a introduit une nouvelle cuisinière CombiLight durable pour les producteurs alimentaires. Cette solution d’emballage alimentaire moderne et économe en ressources permettrait d’éliminer le contenu en plastique de 60 % par rapport à des solutions similaires.

La société Clorox (États-Unis)

Tupperware (États-Unis)

Marques Newell (États-Unis)

Amcor SA (Suisse)

LocknLock Co. (Corée du Sud)

Molded Fiberglass Company (États-Unis)

Préparer (États-Unis)

Thermos LLC (États-Unis)

Fraîcheur (États-Unis)

Groupe Oneida Inc.

Glasslock (États-Unis)

Climat (États-Unis)

Vtopmart (États-Unis)

EMSA GmbH (Allemagne)

Conteneurs Silgan (États-Unis)

LINDAR Corporation (États-Unis)

Groupe Detmold (Australie)

Pactiv LLC (États-Unis)

OXO (États-Unis)

⦿ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

⦿ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

⦿ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

⦿ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

⦿ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Acquérez une compréhension complète du marché mondial grâce à des informations opérationnelles efficaces, une analyse de la part de marché des conteneurs de stockage des aliments et des méthodes de positionnement sur le marché efficaces.

Comprendre le scénario fondamental du marché ainsi que les industries cruciales.

Envisagez des classes clés basées sur une analyse approfondie de la valeur et du volume.

Les tendances actuelles du marché, l’évolution des efforts de conception et l’évolution des scénarios de marché peuvent profiter aux entreprises du marché Conteneurs de stockage des aliments pour l’informatique cognitive en santé.

Taille du marché des conteneurs de stockage des aliments

Nouveaux volumes de ventes sur le marché des conteneurs de stockage des aliments

Volumes des ventes de remplacement du marché des conteneurs de stockage des aliments

Base installée

Marché des conteneurs de stockage des aliments par marques

Volumes des procédures du marché des conteneurs de stockage des aliments

Analyse des prix des produits du marché des conteneurs de stockage des aliments

Résultats du marché FMCG des conteneurs de stockage alimentaire

Analyse des coûts des soins du marché des conteneurs de stockage des aliments

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et remboursements

Parts de marché des conteneurs de stockage des aliments dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir du marché des conteneurs de stockage des aliments

Étude sur les innovateurs du marché des conteneurs de stockage des aliments

