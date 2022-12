Le marché des conteneurs alimentaires en Europe devrait atteindre 60 001,82 millions USD d’ici 2028

Le marché des conteneurs alimentaires en Europe devrait atteindre 60 001,82 millions USD contre 44 623,79 millions USD en 2021-2028, avec une croissance à un TCAC stable de 4,3 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le stockage des aliments est la méthode de stockage des aliments crus et cuits dans de bonnes conditions qui peuvent être utilisées à l’avenir. Les contenants sont fabriqués à partir de différents types de matériaux comme le plastique, le verre, le métal et bien d’autres qui sont préférés par les consommateurs selon leurs besoins. Les contenants de conservation des aliments hermétiques aident à préserver la saveur et la valeur nutritive des aliments.

Les contenants alimentaires sont spécialisés dans les propriétés antibactériennes, ce qui signifie qu’ils protègent les aliments contre la détérioration due aux conditions environnementales. Le conteneur de stockage frais a une large gamme d’applications dans les ménages, les boulangeries, les hôtels et bien d’autres.

Étendue du marché et taille du marché des contenants alimentaires en Europe

Le marché européen des contenants alimentaires est segmenté en neuf segments notables différenciés par le matériau, le but, la forme, la capacité, la technologie, l’apparence, la fonction, l’utilisation finale et la taille. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des matériaux, le marché des contenants alimentaires est segmenté en métal, plastique, verre, acrylique, céramique, silicone, papier et autres. En 2021, le segment des plastiques devrait dominer le marché alors que la demande de produits alimentaires prêts à l’emploi augmente parmi la population active du marché.

Sur la base de l’objectif, le marché des conteneurs de stockage des aliments est segmenté en conteneurs micro-ondables, hermétiques et autres. En 2021, le segment des contenants hermétiques devrait dominer le marché car la demande pour le segment des contenants hermétiques dans le domaine du stockage des aliments est plus importante car les contenants hermétiques gardent les aliments frais plus longtemps, ce qui augmente considérablement leur utilisation dans le stockage des confiseries.

Marché des conteneurs de stockage des aliments en Europe, analyse au niveau du pays

D’après le graphique ci-dessus, on peut voir que la demande de conteneurs augmente dans la région européenne. En Allemagne, la demande de conteneurs augmente en raison de la demande croissante de produits de conteneurs en plastique dans les emballages alimentaires et de boissons.

Marché des emballages en plastique thermoformé rigide par type de matériau

La section pays du rapport comprend également les facteurs individuels influençant le marché et les modifications réglementaires nationales ayant une incidence sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les lois réglementaires et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.

Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques européennes et leurs enjeux dus à la concurrence forte ou faible des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de distribution, tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données pays.

Croissance de l’industrie alimentaire européenne

Europe Food Storage Containers Market vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans la base installée de différents types de produits du marché des conteneurs de stockage alimentaires, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des préparations pour nourrissons et leur impact dans le marché européen des contenants alimentaires. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel de Conteneurs de stockage des aliments et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché des conteneurs de stockage des aliments en Europe fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations réglementaires des produits, les brevets , ampleur et portée du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la Société sur le marché européen des conteneurs de stockage des aliments.

Les principales entreprises produisant des récipients alimentaires sur le marché européen des récipients alimentaires comprennent The Clorox Company, Tupperware, Newell Brands, Amcor plc, LocknLock Co., Ltd., NuWave LLC, OXO, Thermos LLC, EMSA GmbH, Detmold Group.

