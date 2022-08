Le marché des consommables dentaires devrait être évalué à 49,71 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,05%

Le marché des consommables dentaires est composé de matériaux spécialement fabriqués pour être utilisés dans le domaine dentaire. Les consommables dentaires sont principalement utilisés par les dentistes pour traiter les patients souffrant de divers problèmes dentaires. En outre, les consommables dentaires sont des produits de soins dentaires utilisés dans diverses procédures dentaires, telles que les défauts dentaires, la restauration dentaire et le traitement des tissus gingivaux, entre autres. La principale différence entre les consommables dentaires est leur utilisation prévue.

Selon un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 3 milliards de personnes dans le monde souffrent de problèmes bucco-dentaires. L’augmentation de la consommation de sucre, d’alcool et de tabac, ainsi que les mauvaises habitudes alimentaires en sont les principales raisons. L’évolution des modes de vie populaires est l’une des principales raisons de la détérioration de la santé dentaire mondiale ces dernières années. La sensibilisation des consommateurs au cancer de la bouche, à la carie dentaire, aux maladies des gencives et à l’érosion dentaire augmente, tout comme leur volonté de payer pour un diagnostic dentaire. Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché des consommables dentaires devrait atteindre une valeur de 49,71 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,05 % au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante des médecins et des patients aux avantages des consommables dentaires créera des opportunités plus lucratives pour la croissance du marché.

Obtenez un exemple de PDF du rapport –

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-dental-consumables-market

Dynamique du marché des consommables dentaires

chauffeur

Augmentation des cas de maladies dentaires et augmentation du tourisme dentaire.

Nombre croissant de patients souffrant de maladies dentaires, augmentation du tourisme dentaire dans les économies émergentes, préférence croissante pour la dentisterie esthétique, augmentation des niveaux de revenu disponible, sensibilisation accrue à l’hygiène bucco-dentaire et augmentation de la prévalence dans la population âgée. stimuler la croissance du marché des consommables dentaires sur la période prévue.

L’investissement dans la CFAO continue de croître

La hausse du niveau d’investissement dans la technologie CAD/CAM, la demande croissante de nouveaux matériaux et produits et la faible pénétration des implants dentaires dans les économies en développement contribueront à la croissance du marché des consommables dentaires au cours de la période susmentionnée.

Investissement du gouvernement dans l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions a un impact supplémentaire sur le marché. En outre, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et la forte demande de soins élargis ont eu un impact positif sur le marché des consommables dentaires.

Chance

Parce que ces techniques offrent une plus grande précision, la conception assistée par ordinateur (CAO)/fabrication assistée par ordinateur (FAO) devient rapidement la norme de l’industrie pour l’orthodontie automatisée et la reconstruction dentaire. Cette impulsion numérique dans l’industrie dentaire pousse également les fabricants à investir dans la technologie CAD/CAM. En outre, la demande croissante de procédures dentaires cosmétiques dans les pays développés tels que l’Afrique du Sud et l’Inde, associée à un potentiel de croissance élevé, offre des opportunités lucratives aux acteurs du marché des consommables dentaires.

Portée du marché mondial des consommables dentaires

Le marché des consommables dentaires est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

produit

restauration dentaire

Orthodontie

maladie parodontale

contrôle d’infection

Endodontie

produits de blanchiment

Produits finis et polis.

Autres consommables dentaires

Sur la base du produit, le marché des consommables dentaires est segmenté en prosthodontie, orthodontie, parodontie, contrôle des infections, endodontie, produits de blanchiment, produits de polissage et de polissage et autres consommables dentaires. La restauration dentaire a été subdivisée en produits de restauration dentaire et en matériaux de restauration dentaire. Les produits de restauration dentaire ont été subdivisés en implants dentaires et restaurations dentaires. Les implants dentaires sont en outre classés en implants en titane et implants en zirconium. Les prothèses dentaires ont été élargies pour inclure les ponts, les couronnes, les prothèses dentaires, les piliers, les facettes, les inlays et les onlays. Les matériaux de restauration dentaire ont été subdivisés en matériaux de restauration indirecte, matériaux de restauration directe et biomatériaux dentaires.

Les céramiques sont ensuite divisées en céramiques traditionnelles sans métal et en céramiques CAD/CAM. Les matériaux de réparation directe sont en outre classés en amalgames, composites, verres ionomères et autres matériaux de réparation directe. Les biomatériaux dentaires se ramifient davantage en greffes osseuses dentaires, en matériaux tissulaires régénératifs et en membranes. L’orthodontie a été subdivisée en gouttières transparentes/appareils dentaires amovibles et appareils dentaires fixes. Les appareils orthopédiques fixes ont été subdivisés en brackets, arcs, ancres, ligatures et accessoires. Les accessoires sont ensuite divisés en casques et dispositifs de retenue. La maladie parodontale a été subdivisée en anesthésiques dentaires, hémostatiques dentaires et sutures dentaires. Les anesthésiques dentaires ont été subdivisés en anesthésiques locaux et en anesthésiques injectables. Les agents hémostatiques dentaires ont été subdivisés en agents hémostatiques à base de cellulose régénérée oxydée, agents hémostatiques à base de gélatine et agents hémostatiques à base de collagène. Les sutures dentaires ont été subdivisées en sutures non résorbables et sutures résorbables. Le contrôle des infections a été subdivisé en gels désinfectants, vêtements de protection individuelle et désinfectants. L’endodontie a été subdivisée en consommables orthopédiques et de nettoyage, consommables de préparation d’accès et consommables de remplissage. et désinfectant. L’endodontie a été subdivisée en consommables orthopédiques et de nettoyage, consommables de préparation d’accès et consommables de remplissage. et désinfectant. L’endodontie a été subdivisée en consommables orthopédiques et de nettoyage, consommables de préparation d’accès et consommables de remplissage.

Les produits de blanchiment sont subdivisés en produits de blanchiment de bureau et produits de blanchiment à emporter. Les produits de blanchiment de bureau sont en outre segmentés en gels, barrières de résine et autres produits de blanchiment de bureau. Les produits de blanchiment à emporter sont en outre segmentés en plateaux de blanchiment, stylos, plateaux de poche et autres produits de blanchiment à emporter. Les produits de finition et de polissage ont été subdivisés en produits préventifs et fluorés. Les produits de prévention ont été subdivisés en pâtes, produits jetables, gobelets et pinceaux. Le fluor a été subdivisé en vernis, rince-bouche, gels topiques/solutions orales, mousses et gouttières. D’autres consommables dentaires ont été segmentés en attelles dentaires, scellants dentaires, fraises dentaires, matériaux d’empreinte dentaire,

utilisateur final

Cliniques dentaires et hôpitaux

laboratoire dentaire

autre

Le marché des consommables dentaires a également été segmenté en fonction des utilisateurs finaux en hôpitaux et cabinets dentaires, laboratoires dentaires et autres utilisateurs finaux .

Pour plus d’informations sur l’analyse de marché, veuillez vous reporter au résumé du rapport de recherche @- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-consumables-market

Analyse régionale / aperçu du marché des consommables dentaires

Comme mentionné ci-dessus, le marché des consommables dentaires est analysé et les informations et tendances concernant la taille du marché sont fournies par pays, produit et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché des consommables dentaires sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud comme partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des consommables dentaires en raison de l’incidence croissante des maladies dentaires, de la sensibilisation accrue du public aux procédures dentaires et du nombre croissant d’avancées technologiques dans la région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide. En raison d’une population âgée croissante et d’une augmentation des cas de maladies dentaires.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché au niveau national et des changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales, tout en fournissant une analyse prédictive des données des pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des consommables dentaires

Le paysage concurrentiel du marché des consommables dentaires fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. Entreprise, lancement de produit, étendue et étendue des domaines d’application des produits. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à la méthodologie de l’entreprise relative au marché des consommables dentaires.

Certains des acteurs clés du marché des consommables dentaires sont

Danher (États-Unis)

Dentsply Sirona (États-Unis)

Henry Schein, Inc. (États-Unis)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Bicon, LLC (États-Unis)

Aden Global (Royaume-Uni)

Institut Straumann AG (Suisse)

Suède et Martina SpA (Suède)

BEGO GmbH & Co. KG (Allemagne)

NEOBIOTECH (Corée du Sud)

Neoss Limited (Royaume-Uni)

Numérisation professionnelle (Inde)

Osstem Royaume-Uni (Royaume-Uni)

TOV Implant SA (France)

Écorce (Canada)

Kyoko Co., Ltd. (Japon)

Dents (Corée)

Alpha-Bio Tec Ltd (Israël)

Parcourez le catalogue complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dental-consumables-market

Rapport de soins primaires : –

https://www.designerwomen.co.uk/digital-pathology-market-global-key-players-market-dynamics-future-demand-analysis-and-forecast-to-2029/

https://www.womendesigners。co.uk/e Assessment-of-urgent-care-centre-market-trends-forecasts-and-opportunities-2022-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/nanosensors-market-development-trend-channel – key-players-vendors-analysis-and-forecast 2029/

https://www.designerwomen.co.uk/nanorobots-market-global-industry-analysis-trend-development-segmentation-forecast-to-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/market-for-biomarker-technologies-industry-overview-share-trend-segmentation-and-forecast-to-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/north-market-for-pre-filled-syringes-in-america-will-approach-usd-2-4-billion-usd-with-a-integrated-integrated- Ratio au 1er juin 2028 /

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et novatrice avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à identifier les meilleures opportunités de marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est la suite de la pure sagesse et de l’expérience développée et construite à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Les experts de Data Bridge se consacrent à la création de clients satisfaits qui font confiance à notre service et à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillante satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

UE États -Unis États- Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com