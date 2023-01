Le marché des consoles de jeu devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

Marché mondial des consoles de jeu , par composant (matériel, logiciel), type de console (console de jeu TV, console de jeu portable, console de jeu PC, consoles hybrides, consoles dédiées, consoles numériques, consoles en ligne/microtransaction), plate-forme (PlayStation, Xbox, Wii , autres), technologie (réalité virtuelle et augmentée, technologie de saut de mouvement, technologie d’obturateur polarisé, stéréoscopie automatique, Xbox Illumiroom, autres), tranche d’âge (0-22 ans, 23-32 ans, plus de 33 ans), joueur (difficile à Core Gamer, Casual Gamer), Application (Shooter, Action, Sport Games, Role-Playing, Adventure, Racing, Fighting, Strategy), Device (TV, Computer/PC, System Consoles), Distribution Channel (Online Distribution Channel, Offline Distribution Channel), utilisation finale (utilisation domestique, utilisation commerciale) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché mondial des consoles de jeu

Au cours des dernières années, il y a eu une croissance immense de la participation aux activités de jeu. En raison du développement d’une technologie audiovisuelle révolutionnaire, l’industrie mondiale se développe rapidement. L’industrie du jeu lance des consoles de jeu et des périphériques robustes grâce aux développements technologiques et à l’innovation dans diverses technologies audiovisuelles. Les téléviseurs HD avec connecteurs HDMI et connectivité Wi-Fi intégrée, ainsi que la capacité de gérer des disques durs externes, offrent une meilleure expérience de jeu. Les divers développements et innovations au cours de la période de prévision aideront en grande partie le marché à obtenir une croissance et une expansion immenses.

Le marché mondial des consoles de jeu était évalué à 55,85 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 115,42 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

Définition du marché mondial des consoles de jeu

Les consoles de jeu sont des appareils/machines informatiques électroniques qui émettent de la vidéo sur un système d’affichage afin qu’une ou plusieurs personnes puissent jouer aux jeux disponibles sur ces machines. Le mot est couramment utilisé pour décrire la fonction principale des ordinateurs, malgré le fait qu’ils sont maintenant bien plus que de simples consoles de jeux, mais plutôt des consoles de divertissement. Ces machines sont beaucoup plus petites que leurs équivalents traditionnels, tels que les jeux d’arcade, et offrent une bien meilleure expérience de jeu aux joueurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Composant (matériel, logiciel), type de console (console de jeu TV, console de jeu portable, console de jeu PC, consoles hybrides, consoles dédiées, consoles numériques, consoles en ligne/microtransaction), plate-forme (PlayStation, Xbox, Wii, autres), technologie ( Réalité virtuelle et augmentée, technologie Motion Jump, technologie d’obturation polarisée, stéréoscopie automatique, Xbox Illumiroom, autres), tranche d’âge (0-22 ans, 23-32 ans, au-dessus de 33 ans), joueur (hard-core gamer, casual gamer) , Application (tir, action, jeux de sport, jeux de rôle, aventure, course, combat, stratégie), appareil (TV, ordinateur/PC, consoles système), canal de distribution (canal de distribution en ligne, canal de distribution hors ligne), utilisation finale ( Usage domestique, usage commercial) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Sony Corporation (Japon), Microsoft (États-Unis), Nintendo (Japon), Logitech (Suisse), Valve Corporation (États-Unis), NVIDIA Corporation (États-Unis), PlayJam (Royaume-Uni), BlueStacks (États-Unis), Sega (Japon) Atari Inc. , (États-Unis), Bandai Namco Studios Inc. (Japon), Bay Tek Entertainment Inc. (États-Unis), Capcom Co. Ltd. (Japon), CXC Simulations (États-Unis), D-BOX Technologies Inc. (Canada). Advanced Micro Devices (États-Unis), IBM (États-Unis), Tencent (Chine), Paperspace (États-Unis), Activision (États-Unis), Ubitus KK (Taïwan), Playkey (États-Unis), LP Technologies LLC (Russie), Hatch Ltd., ( Finlande) et Blacknut (France) Opportunités de marché Investissement croissant dans l’industrie du jeu

Stratégies marketing innovantes adoptées par les professionnels et les développeurs pour promouvoir les jeux vidéo 3D

Avancement de la connectivité sans fil

Avancées technologiques et développements d’offres de produits innovants

Dynamique du marché des consoles de jeu

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Forte demande de consoles de jeu

L’un des principaux éléments qui alimentent la croissance du marché est les avantages et fonctionnalités supplémentaires liés aux consoles, comme le fait d’être une console de divertissement plutôt qu’une simple console de jeu. Les divers avantages offerts par les consoles multifonctionnelles, tels que la possibilité pour les joueurs de télécharger simultanément des vidéos, de surfer sur Internet, d’écouter de la musique et de visionner des vidéos tout en jouant à des jeux, devraient créer une demande exceptionnelle pour les services de consoles de jeu au cours de la période de prévision. .

L’augmentation des dépenses des joueurs va encore propulser le taux de croissance du marché des consoles de jeux. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les consoles de salon par rapport aux consoles de jeu portables ainsi que l’urbanisation rapide entraîneront également une croissance de la valeur marchande sur la période prévue. En outre, l’augmentation de l’adoption du Bluetooth , du Wi-Fi et d’autres dans différents secteurs stimule également la croissance globale du marché.

Opportunités

Progrès et innovation

En outre, les avancées technologiques et les développements d’offres de produits innovants, associés aux progrès de la connectivité sans fil, offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les stratégies marketing innovantes adoptées par les professionnels et les développeurs pour promouvoir la vidéo 3D ainsi que l’investissement croissant dans l’industrie du jeu et l’augmentation des « MMOG (options de jeu en ligne massivement multijoueurs) » étendront encore la croissance future du marché des consoles de jeu

