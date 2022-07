Le marché des conservateurs alimentaires naturels va monter en flèche dans les industries d’utilisation clés au cours de la période de prévision 2022-2030

Les conservateurs naturels sont des additifs d’origine naturelle qui sont utilisés dans une large gamme de produits, tels que les snacks, la boulangerie, la confiserie, la viande, les fruits de mer, la volaille et autres pour préserver les caractéristiques naturelles des aliments et augmenter leur durée de conservation pour le stockage.

De plus, des conservateurs alimentaires naturels sont utilisés pour éviter la détérioration pendant le transport. Les moyens naturels traditionnels de conservation comprennent la congélation, l’ébullition, le fumage, la pasteurisation, le marinage et autres. Le sucre et le sel sont les premiers moyens naturels de conservation des aliments qui ont efficacement réduit la croissance des bactéries dans les aliments.

On s’attend à ce que l’évolution des préférences des consommateurs soit un facteur majeur qui stimule la demande de conservateurs alimentaires. L’augmentation de la demande de produits de commodité a augmenté la demande d’aliments à durée de conservation plus longue, augmentant ainsi la demande de conservateurs alimentaires. L’augmentation de la consommation de produits alimentaires prêts à consommer a également entraîné la consommation de conservateurs alimentaires dans un passé récent. L’augmentation de la demande de produits alimentaires biologiques freine la croissance du marché car ils ne contiennent souvent aucun agent de conservation.

Le marché est segmenté en fonction du type, de la fonction, de l’application et de la région. Par type, il est divisé en sel, sucre, huile, miel, acide citrique, vinaigre et autres. Le segment autres comprend les extraits de plantes et les extraits de fruits. Par fonction, le marché est segmenté en antimicrobiens, antioxydants et autres.

Sur la base de l’application, le marché est divisé en fruits de mer, viande et volaille, produits de boulangerie, produits laitiers, collations, boissons, fruits et légumes, etc. Le segment des autres est divisé en sauces, vinaigrettes, condiments, confiseries et sarriettes. Le marché analysé pour quatre régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Les principaux acteurs du marché mondial des conservateurs alimentaires naturels se sont stratégiquement concentrés sur le lancement de produits comme stratégie clé pour gagner une part importante du marché. Les principaux acteurs du marché ont utilisé des partenariats et des acquisitions pour rester pertinents sur le marché mondial. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des conservateurs alimentaires naturels sont Koninklijke DSM NV, Cargill, Inc, Kemin Industries, Inc., Archer Daniels Midland Company, Tate & Lyle PLC., BASF SE, Corbion NV, Galactic SA, Biosecur Lab (Foodguard ), et ITA 3 Srl

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Le rapport fournit une analyse quantitative des tendances actuelles du marché, des estimations et de la dynamique de la taille du marché de 2022 à 2030, afin d’identifier les opportunités actuelles du marché des conservateurs alimentaires naturels.

• Les pays clés de toutes les grandes régions sont cartographiés en fonction de leur part de marché.

• L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

• Une analyse approfondie de la taille et de la segmentation aide à déterminer les opportunités de marché existantes.

• Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus de l’industrie mondiale.

• Le segment de positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché dans l’industrie des conservateurs alimentaires naturels.

SEGMENTATION CLÉS DU MARCHÉ

• Par type

o Sel

o Sucre

o Huile

o Miel

o Acide citrique

o Vinaigre

o Autres

• Par fonction

o Antimicrobien

o Antioxydants

• Par région

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Allemagne

§ France

§ Royaume-Uni

§ Italie

§ Espagne

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Chine

§ Inde

§ Japon

§ Australie

§ Reste de l’Asie-Pacifique

de LAMEA

§ Brésil

§ EAU

§ Arabie Saoudite

§ Reste de LAMEA