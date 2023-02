Le marché des conservateurs alimentaires naturels affichera un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, moteurs clés, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

Marché mondial des conservateurs alimentaires naturels, par type de produit (sel, sucre, huile, miel, acide citrique , vinaigre et autres), fonction (antimicrobien, antioxydants et autres) et application (fruits de mer, viande et volaille, produits de boulangerie, Produits laitiers, collations, boissons, fruits et légumes et autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

L’utilisation de conservateurs naturels dérivés de plantes et d’animaux est de plus en plus populaire sur le marché des conservateurs alimentaires. Les conservateurs synthétiques étaient auparavant préférés car ils étaient efficaces. Les consommateurs se sont récemment tournés vers des produits alimentaires sans conservateur, naturels ou biologiques. En conséquence, l’industrie alimentaire développe des conservateurs aussi efficaces que les conservateurs naturels. L’utilisation d’ingrédients tels que les enzymes et les cultures vivantes pour conserver les produits alimentaires devient de plus en plus populaire, alimentant la croissance du marché des conservateurs naturels.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des conservateurs alimentaires naturels était évalué à 806,3 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1438,02 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Les conservateurs alimentaires naturels limitent et suspendent le processus de détérioration en empêchant la multiplication des micro-organismes. Ils sont utilisés pour réduire la détérioration, conserver le goût ou l’odeur et prolonger la durée de conservation d’une variété de produits, y compris les cosmétiques , les aliments et les boissons.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (sel, sucre, huile, miel, acide citrique, vinaigre et autres), fonction (antimicrobien, antioxydants et autres) et application (fruits de mer, viande et volaille, produits de boulangerie, produits laitiers, collations, boissons, Fruits & Légumes, et Autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts ADM (États-Unis), Sysco Corporation (États-Unis), Conagra Foodservice, Inc. (États-Unis), Royal Ridge Fruits (États-Unis), Capricorn Food Products India Ltd. (Inde), ALFA LAVAL (Suède), Tricom Fruit Products Limited (Inde) , Capuzzo Srl (Italie), Freudenberg Group (Allemagne), Saraf Foods Ltd (Inde), Mysore Fruits (Inde), Rhodes Food Group (Afrique du Sud), Del Monte (États-Unis), MANDAR FOOD PRODUCTS (Inde), AOHATA CORPORATION. (Japon), Reid Produce Co. (États-Unis), Speyfruit Ltd. (Royaume-Uni), PACIFIC COAST FRUIT COMPANY (États-Unis), Washington Fruit & Produce Co (États-Unis) Opportunités La mondialisation est le facteur le plus important pour relier les pays par le biais du commerce

Les personnes ayant un mode de vie actif se tournent vers les aliments prêts à l’emploi et pratiques

Dynamique du marché mondial des conservateurs alimentaires naturels

Conducteurs

La demande croissante de l’industrie alimentaire et des boissons, en particulier dans les aliments transformés

La demande croissante d’aliments transformés en raison de leur facilité de stockage et de leur durée de conservation plus longue, ainsi que de l’évolution des modes de vie, alimente la croissance du marché des conservateurs alimentaires naturels. De plus, la spécificité des conservateurs dans les réactions biochimiques et la demande croissante de jus et de boissons de meilleure qualité sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. En outre, l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation accrue aux aliments nutritifs sains et de haute qualité ont un impact positif sur la croissance du marché.

L’importance croissante des aliments naturels ainsi que la pénétration croissante du commerce électronique

La demande d’aliments biologiques et sans produits chimiques augmente considérablement à mesure que les gens deviennent plus soucieux de leur santé. Les préoccupations concernant la durabilité environnementale incitent également les fabricants à incorporer davantage de conservateurs naturels, ce qui accélère la croissance du marché des conservateurs alimentaires naturels. En outre, la pénétration accrue d’Internet et du commerce électronique augmente la demande mondiale de produits alimentaires biologiques. L’utilisation d’aliments synthétiques dans l’alimentation quotidienne des consommateurs nuit à leur santé, rend les gens plus soucieux de leur santé et incite à se tourner vers les produits biologiques.

Occasion

La mondialisation est le facteur le plus important pour relier les pays par le biais du commerce. De même, c’est la principale raison des PIB riches des pays développés. De même, à mesure que les pays en développement augmentent leurs exportations, le pouvoir d’achat du grand public vivant dans ces pays augmente. En conséquence, les gens peuvent désormais se permettre des plats cuisinés et de la viande. Les personnes ayant un mode de vie actif se tournent vers les aliments prêts à l’emploi et pratiques. En raison de la demande accrue d’aliments pratiques, la demande pour leur durée de conservation prolongée augmente, entraînant l’ensemble de l’industrie des conservateurs.

