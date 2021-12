Le marché des connecteurs médicaux Devrait Acquérir 10,75% de TCAC au cours de la période de prévision 2021 à 2028

Le rapport d’analyse du marché des connecteurs médicaux couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur permet d’analyser les principales matières premières en amont, les principaux équipements, les processus de fabrication, l’analyse des clients en aval et l’analyse des principaux distributeurs sont mentionnées dans le rapport ainsi que tous les moteurs et contraintes du marché. Il présente une analyse comparative détaillée de l’ensemble des segments régionaux et des acteurs, offrant aux lecteurs une meilleure connaissance des domaines dans lesquels ils peuvent placer leurs ressources existantes et évaluant la priorité d’une région particulière afin de renforcer leur position sur le marché.

Scénario du Marché des Connecteurs Médicaux

Selon une étude de marché de Data Bridge, le marché des connecteurs médicaux est en plein essor avec la hausse des dépenses dans les solutions de santé et les entreprises prometteuses prises par les fabricants de dispositifs médicaux. La demande de la population de masse et des personnes atteintes de maladies chroniques devrait propulser la croissance du marché dans la période prévue de 2019 à 2026. L’expansion de la familiarité croissante liée aux soins de santé aigus fait fléchir les courbes de profit verticalement.

L’élévation dimensionnelle du marché est stimulée par les innovations technologiques pour améliorer les connecteurs et les dispositifs médicaux. La demande des économies émergentes et des pays en développement pour les connecteurs médicaux stimule le marché de manière exponentielle. Ces développements sur le marché des connecteurs médicaux sont largement soutenus par les acteurs émergents de la santé tout au long de la période prévue de 2019 à 2026. Le facteur de croissance mentionné fera face à certains obstacles tels que des règles et réglementations strictes et une connectivité portable croissante.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par intuitive? L’étude de marché Data Bridge prévoit une forte croissance en Amérique du Nord, en raison des meilleures politiques de rémunération et des maladies chroniques. Au contraire, l’Asie-Pacifique (APAC) devrait faire rebondir la croissance du marché de manière exponentielle en raison de la pénétration croissante des acteurs et des initiatives gouvernementales visant à développer des infrastructures de santé avancées.

Développement du marché des connecteurs médicaux en 2019

En mai 2019, un développement potentiel a été remarqué avec l’acquisition de Carlisle Medical Technologies (CIT) et Microconnex. Micronnex possède une expertise dans la fabrication et les progrès technologiques des cathéters médicaux, des circuits flexibles précis, de la microélectronique hybride et des applications médicales nécessitant une optimisation de l’espace. Avec cette fusion, CIT élargit son portefeuille de connecteurs médicaux et de capacités de mesure.

Principaux concurrents du marché couverts par le Rapport

La Société Amphénol

Technologies Delphi

ITT Inc.

Mouser Electronics, Inc.

Réseau d’interconnexion Smiths

TE Connectivité.

Connecteurs Fischer SA

Molex, LLC

La Société Esterline Technologies

LEMO S.A.

Samtec

Braun Melsungen AG

Foxconn Electronics Inc

Connecteurs électriques Stäubli AG

La société ODU GmbH & Co. KG

Câble Axon’

Bel Fuse Inc.

PalPilot International Corp

phg Peter Hengstler GmbH + Co. KG.

Connecteur Omnetics Corp

Société KEL.

Portée et Taille du marché des connecteurs médicaux

Le marché des connecteurs médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base du produit, le marché des connecteurs médicaux est segmenté en câbles chirurgicaux plats en silicone, connecteurs électroniques embarqués, connecteurs radiofréquences, connecteurs en plastique jetables, connecteurs circulaires hybrides et systèmes de prise, cordons d’alimentation avec système de rétention, cordons de qualité hospitalière éclairés, connecteurs médicaux magnétiques et connecteurs push-pull.

Sur la base de l’application, le marché des connecteurs médicaux est segmenté en dispositifs de surveillance des patients, dispositifs d’imagerie diagnostique, dispositifs électrochirurgicaux, dispositifs de cardiologie, appareils d’endoscopie, appareils respiratoires, analyseurs et instruments de traitement, instruments dentaires, appareils de neurologie, appareils entéraux et autres applications.

Le marché des connecteurs médicaux est également segmenté sur la base des utilisateurs finaux en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic et centres d’imagerie, centres chirurgicaux ambulatoires et autres utilisateurs finaux.

Marché Mondial des Connecteurs Médicaux : Analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique]

Avantages de l’étude

– Pour représenter et estimer le marché des packs de tests à domicile, dans la mesure de leur valeur, par mesure, type d’article et industrie.

– Pour profiler délibérément les participants vitaux et décomposer complètement leur position sur le marché en ce qui concerne le positionnement et les capacités de centre, et détailler la scène sérieuse pour les pionniers du marché

– Développement / Innovation d’articles: Informations détaillées sur les approbations d’articles, les exercices de R & D et les envois d’articles sur le marché des unités de test à domicile

– Méthodologies des participants centraux et contributions aux articles

– Division de marché de haut en bas

