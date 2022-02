Le marché des connecteurs ferroviaires d’une valeur de 1 150,21 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des connecteurs ferroviaires jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de connecteur, composant et application », le marché devrait passer de 803,50 millions de dollars américains en 2021 à 1 150,21 dollars américains. millions d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,3 % de 2021 à 2028.

Le marché mondial des connecteurs ferroviaires est segmenté en cinq grandes régions Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud et centrale. En 2020, l’APAC était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. L’accent croissant des gouvernements du monde entier sur l’expansion du réseau ferroviaire et l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire pour renforcer l’infrastructure de transport est le moteur de la croissance du marché des connecteurs ferroviaires. Cependant, les coûts de maintenance élevés du matériel roulant et la complexité accrue des systèmes ferroviaires entravent la croissance du marché. D’autre part, avec l’urbanisation croissante, les gouvernements du monde entier déploient de plus en plus de projets de métro et de métro, ce qui devrait faire prospérer le marché des connecteurs ferroviaires dans les années à venir.

La croissance démographique, l’évolution du mode de vie et l’urbanisation rapide nécessitent un système de communication ferroviaire interconnecté et stimulent la croissance du marché. De plus, l’augmentation des débits de données et la tendance croissante à la miniaturisation des appareils électroniques conduisent au développement de solutions de communication compactes, robustes et à haut débit. L’émergence des réseaux de transmission numériques sur les chemins de fer offre aux fabricants le défi de développer des concepts de système et des interfaces d’équipement adaptés communication de données complexe. De nombreux véhicules européens sont équipés de technologies de pointe, telles que la transmission de données sans fil, qui devrait propulser la demande de connecteurs ferroviaires pour la communication de données complexes en Europe au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des connecteurs ferroviaires est segmenté en fonction du type de connecteur, du composant et de l’application. Sur la base du type de connecteur, le marché est segmenté en connecteur de niveau large/connecteur PCB, connecteur de données, connecteurs à broche pogo/connecteur à ressort, connecteur d’alimentation, etc. Basé sur le composant, le marché est divisé en coque arrière et corps de connecteur. Sur la base de l’application, le marché mondial des connecteurs ferroviaires est segmenté en tramways/tramway, métro, autocar et autres. En termes de géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Inde , Corée du Sud, Japon et reste de l’APAC), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste de la MEA) et Amérique du Sud (Brésil, Argentine et reste de la SAM).

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des connecteurs ferroviaires

La pandémie de COVID-19 a ébranlé plusieurs industries. La croissance sans précédent des cas confirmés de COVID-19 a exhorté les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions strictes sur les véhicules et les déplacements humains. La pandémie n’a pas eu beaucoup d’impact négatif sur les activités des fabricants européens d’électronique et sur le marché des connecteurs ferroviaires. Cependant, à partir du premier trimestre 2021, le marché accélère la production à sa pleine capacité. Par exemple, en mars 2021, Amphenol, l’un des principaux fabricants de connecteurs ferroviaires en Europe, a annoncé que son usine de fabrication en France et ses fournisseurs étaient pleinement opérationnels. En outre, Amphenol a annoncé qu’elle pouvait respecter les délais de livraison des produits prévus. De plus, en juin 2021, Fisher Connector a annoncé que sa chaîne d’approvisionnement était robuste et que l’entreprise pouvait répondre à l’augmentation du volume des commandes. Aussi, divers projets ferroviaires ont été annoncés pour relancer l’industrie ferroviaire en 2021 en Europe. Par exemple, le gouvernement britannique a alloué environ 277,2 millions de dollars pour moderniser le Merseyside et le nord du Pays de Galles afin de relancer l’industrie ferroviaire. Ainsi, à partir du deuxième trimestre 2021, le marché des connecteurs ferroviaires a affiché une tendance positive en termes de revenus.

L’augmentation de l’électrification dans l’industrie mondiale des transports, quel que soit le mode de transport, a conduit au développement de méthodes de transport automatisées. Le train est le précurseur de l’automatisation des transports après le transport routier, la conduite autonome faisant son entrée dans le secteur ferroviaire. En Europe, l’exploitation automatique des trains (ATO) devient la dernière tendance qui modernise le secteur ferroviaire de la région. En octobre 2019, six entreprises allemandes, dirigées par Siemens Mobility, ont lancé un projet commun nommé « AStriD ». La croissance des transports urbains et locaux renforce la nécessité d’intégrer des systèmes avancés et automatisés dans le rail pour optimiser les opérations ferroviaires. Par conséquent, la demande croissante de connecteurs dans les trains autonomes offre des avantages aux acteurs opérant sur le marché des connecteurs ferroviaires.

