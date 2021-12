Le marché des connecteurs circulaires microminiatures devrait croître à un TCAC de 4,1% pour atteindre 2 476,5 millions de dollars US de 2020 à 2027

La dernière étude de marché sur « Marché mondial des connecteurs circulaires microminiatures jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions par type (coque métallique et coque en plastique); Application (militaire et défense, aérospatiale et UAV, application industrielle, médicale et autres ; et géographie », le marché des connecteurs circulaires microminiatures était évalué à 1 809,6 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 2 476,5 millions de dollars US d’ici 2027. Il devrait croître à un TCAC de 4,1% de 2020 à 2027. Le rapport comprend l’analyse des facteurs stimuler ou freiner la croissance du marché, tout en mettant en évidence les principaux acteurs du marché avec leurs développements récents.

Les connecteurs circulaires microminiatures sont conçus et développés pour les applications d’interconnexion qui nécessitent des composants compacts et légers, avec des performances élevées. Ce connecteur plus petit, léger et haute densité dépasse de loin les attentes en termes de performances et de niveaux de qualité. Ces connecteurs sont conçus et testés sur la base des normes mil-spec, similaires à MIL-DTL-38999. Actuellement, APAC est en tête du marché mondial des connecteurs circulaires microminiatures, suivi de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Les entreprises industrielles, militaires, aérospatiales, de drones et médicales mettent de plus en plus l’accent sur l’achat de produits d’interconnexion microminiatures.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le « Marché des achats en tant que service » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

La récente pandémie de COVID-19 a provoqué d’énormes perturbations dans les pays d’Asie-Pacifique, et les conséquences et l’impact de cette épidémie sont susceptibles de s’aggraver dans les mois à venir en raison de la propagation du virus. Les gouvernements des pays d’Asie-Pacifique prennent des mesures possibles pour contrôler la transmission virale en appliquant des mesures de confinement à l’échelle nationale. L’Airports Council International (ACI) Asie-Pacifique a averti que la durée prolongée de l’épidémie de COVID-19 aurait un impact considérable sur la connectivité des aéroports et la durabilité économique de la région, les empêchant considérablement d’atteindre les perspectives de croissance précédemment projetées. Cette série d’événements devrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché des connecteurs circulaires microminiatures dans les années à venir.

Croissance dans l’industrie des dispositifs médicaux

Les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les centres d’imagerie, les centres de chirurgie ambulatoire et les cliniques comptent parmi les principaux acteurs de l’industrie des dispositifs médicaux. Les connecteurs circulaires microminiatures médicaux sont utilisés dans une variété d’applications, telles que l’imagerie diagnostique, la surveillance des patients, la cardiologie, l’électrochirurgie et les appareils dentaires. Chaque année, à l’échelle mondiale, la prévalence de diverses maladies chroniques telles que le cancer, l’arthrite, les maladies rénales et les maladies cardiovasculaires augmente, entraînant une demande de connecteurs microminiatures circulaires. En outre, les investissements croissants dans les activités de R&D devraient également alimenter la croissance des entreprises. Selon la FDA, les entreprises de fabrication de dispositifs médicaux aux États-Unis devraient augmenter leur budget de R&D d’environ 3 % en 2016. De même, selon Medtech Europe, les pays européens ont dépensé en moyenne environ 10 % de leur PIB en soins de santé, 7.3 dont % consacré aux dispositifs médicaux. Cela montre l’adoption de la technologie dans le secteur de la santé, qui devrait propulser la demande de connecteurs circulaires microminiatures au cours de la période de prévision. Ainsi, la croissance de l’industrie des dispositifs médicaux est l’un des principaux facteurs qui animent le marché des connecteurs circulaires microminiatures.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

Amphenol Corporation Franz Binder GmbH& Co. Electrical Components KG Glenair, Inc. Hirose Electric Co., Ltd. HUBER+SUHNER ITT Inc. Omnetics Connector Corporation SOURIAU SAS TE Connectivity Ulti-Mate Connector, Inc.

Les acteurs du marché des connecteurs circulaires microminiatures se concentrent sur les innovations et développements de nouveaux produits pour atteindre une croissance durable et se distinguer de leurs concurrents sur le marché très concurrentiel des connecteurs circulaires microminiatures.

En 2020, Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG a lancé des distributeurs de connecteurs circulaires encliquetables à 4 et 6 voies classés IP67. Chaque version est proposée avec 3 ou 5 contacts plaqués or, et le produit est disponible en version câblée ou en module enfichable. Les distributeurs permettent l’extension des connecteurs de la série 720 et conviennent à une utilisation dans les équipements électriques et les systèmes de contrôle d’usine nécessitant une protection IP67.

En 2018, HUBER+SUHNER a développé la série de connecteurs PSM pour les applications aérospatiales sensibles au poids. Cette série permet au client de maximiser les performances énergétiques tout en minimisant la taille, le poids et les dépenses globales du système, ainsi qu’en obtenant une solution rentable.

