Le marché des congélateurs devrait croître à un taux de croissance de 4,46 % d’ici l’année de prévision 2028.

Le marché des congélateurs devrait croître à un taux de croissance de 4,46 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse les facteurs qui alimentent la croissance du marché des congélateurs. Cette augmentation de la valeur marchande des congélateurs peut être attribuée à un certain nombre de facteurs, tels que l’intérêt croissant des fabricants de produits pour l’innovation de produits, la croissance et l’expansion de l’industrie de l’électronique grand public, en particulier dans les pays en développement, et la popularité croissante du commerce électronique. plates-formes, en particulier dans les pays en développement. Augmentation du revenu personnel disponible.

D’après le nom lui-même, il est clair qu’un congélateur est une armoire réfrigérée ou un espace clos qui permet une conservation solide et sûre des aliments et des boissons à basse température. Les congélateurs sont généralement utilisés pour stocker des aliments et des boissons périssables tels que des légumes, du lait, de la viande, du poisson, etc. Les progrès technologiques mettent sur le marché des congélateurs compacts et polyvalents qui ne prennent pas beaucoup de place.

Le nombre croissant de restrictions et de supermarchés et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché. La sensibilisation accrue aux gaz à effet de serre nocifs émis par les systèmes de réfrigération conventionnels, la sensibilisation accrue aux produits économes en énergie, l’augmentation des activités de recherche et développement et la mondialisation et l’occidentalisation croissantes sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché.

Portée du marché mondial des congélateurs et taille du marché

En fonction du type de produit, le marché des congélateurs a été segmenté en congélateurs coffres, congélateurs verticaux et autres.

En fonction du type de porte, le marché des congélateurs est segmenté en une porte, deux portes, trois portes et quatre portes.

En fonction de la capacité, le marché des congélateurs est segmenté en moins de 200L, moins de 50L, 50L-100L, 100L-200L, 200L-300L, 300L-500L et plus de 500L.

En fonction de l’application, le marché des congélateurs est segmenté en résidentiel, commercial et industriel.

Analyse au niveau du pays du marché des congélateurs

Le marché des congélateurs est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, type de porte, capacité et application référencées ci-dessus.

Les pays couverts par le Rapport de marché sur les congélateurs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen Est et Afrique (MEA)), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud sont inclus dans l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des congélateurs et continuera de dominer au cours de la période de prévision en raison de la concentration croissante des fabricants sur l’innovation des produits et de l’augmentation des dépenses en R&D liées à l’intégration des technologies de pointe.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des réfrigérateurs

Le paysage concurrentiel du marché Congélateur fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et la largeur des produits. , l’application est incluse. dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de l’entreprise liée au marché des congélateurs.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des congélateurs sont DAIHAN SCIENTIFIC CO., LTD., Koninklijke Philips NV, SAMSUNG, Thermo Fisher Scientific Inc., Haier Inc., Hitachi, Ltd., LG Electronics., Liebherr Group., BSH Hausgeräte GmbH. . , Beverage Air., Brandt Group of Companies, Panasonic Corporation, Diamond Engineering Works., Rockwell Industries Limited, Western Refrigeration Private Limited., Newtronic., REMI GROUP., Ice Make Refrigeration Limited., Elanpro et Star Scientific Instruments acteurs mondiaux.

