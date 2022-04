Le marché des conflits de données vaut la peine d’être observé | TMMData, Trifacta, Altair Engineering

Un dernier rapport de renseignement publié par The Insight Partners avec le titre « Global Data Wrangling Market Outlook to 2027. Une étude détaillée accumulée pour offrir les dernières informations sur les caractéristiques aiguës du marché du Data Wrangling. Ce rapport fournit un aperçu détaillé des facteurs clés du Global Data Wrangling. Marché des querelles et facteurs tels que le conducteur, la retenue, les tendances passées et actuelles, les scénarios réglementaires et le développement technologique.

Les principaux acteurs de ce rapport incluent

BRILLIO., ONEDOT AG, Paxata, Inc., TMMData, Trifacta, Altair Engineering, Inc., TIBCO Software Inc., Oracle Corporation, SAS Institute Inc., Ideata Analytics

Définition :

Le marché des échanges de données devrait atteindre 6 034,4 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 1 377,8 millions de dollars américains en 2019. Le taux de croissance de la courbe des revenus est estimé à 20,9 % au cours de la période de prévision.

Les outils et services de traitement des données offrent de nombreux avantages, tels qu’une prise de décision meilleure et plus rapide et un avantage concurrentiel en analysant et en agissant rapidement sur les informations. Les entreprises adoptent également la gestion des données pour les prévisions en temps réel et la surveillance de diverses occasions susceptibles d’affecter les performances des organisations. La capacité à atténuer les risques en optimisant les décisions complexes concernant les événements imprévus, tels que les cyberattaques et autres crises, propulse la croissance du marché de la lutte contre les données. De plus, la demande de lutte contre les données augmente en raison des instances croissantes de cyberattaques, car le processus de lutte facilite la localisation et la récupération des données. Lorsqu’il s’agit de gérer les risques, la conformité et la sécurité des données, la gestion des données revêt une importance particulière. L’arrangement des données implique de marquer les données pour faciliter la recherche et le suivi. Il élimine également les doublons de données, réduisant les coûts de stockage et de sauvegarde tout en accélérant le processus de recherche.

Segments mondiaux de lutte contre les données :



marché de la lutte contre les données – par services d’ outils de composants

Marché de la lutte contre les données – Par fonction



commerciale Opérations marketing et commerciales

Ressources humaines

Finance

Juridique

Marché des conflits de données – Par taille d’organisation

PME

Grandes entreprises

Marché de la lutte contre les données – Par industrie

BFSI

Informatique et télécommunications

Fabrication

Santé

Gouvernement Commerce de

détail

Autres

Faits saillants du rapport :

Aperçu complet du marché parent et du marché de substitution

Segmentation approfondie du marché (tendances, croissance avec analyse historique et prévisionnelle)

Tendances récentes de l’industrie et activités de développement

Paysage concurrentiel (analyse de la carte thermique pour les acteurs émergents et analyse des parts de marché pour les principaux acteurs ainsi que des profils détaillés)

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des conflits de données :

Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientation du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché Points clés à retenir Méthodologie de la recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire Paysage du marché de la lutte contre les données

4.1 Aperçu du marché

4.2 Analyse PEST

4.3 Analyse de l’écosystème

4.4 Avis d’experts Marché des conflits de données – Dynamique clé du marché

5.1 Moteurs du marché

5.2 Contraintes du

marché 5.3 Opportunités de marché

5.4 Tendances futures

5.5 Analyse d’impact des moteurs et des contraintes Marché des conflits de données – Analyse globale

……… ..Suite

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial du Wrangling de données ?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial du Wrangling de données ?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial du Wrangling de données ?

Quelles sont les mesures possibles que les joueurs prennent pour surmonter et stabiliser la situation ?

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie.

