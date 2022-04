Le marché des conflits de données devrait atteindre 5,12 milliards de dollars d’ici 2026

Taille du marché du Data Wrangling – 1,23 milliard USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 19,5 %, tendances du marché – Déploiement plus élevé du Data Wrangling basé sur le cloud.

Le marché mondial du Data Wrangling devrait atteindre 5,12 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le data wrangling, également connu sous le nom de data munging, est le processus de nettoyage et d’unification d’ensembles de données désordonnés et complexes pour un accès et une analyse faciles. Cela implique principalement différentes techniques sophistiquées pour gérer des données irrégulières ou diverses et les déployer pour des cas d’utilisation métier. Un data wrangler est une personne qui réalise ces activités de changement. Ce processus peut incorporer davantage de munging, de visualisation de données, d’agrégation de données, de formation d’un modèle statistique, ainsi que de nombreuses autres utilisations potentielles. Le marché des échanges de données est influencé par l’industrie croissante de la BFSI.

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent collectivement des opportunités de croissance du marché, tandis que des facteurs tels que les niveaux de sensibilisation limités des PME et les préoccupations relatives à la qualité des données posent des limites sur le marché. Cependant, chaque facteur aurait un impact certain sur le marché au cours de la période de prévision. Les progrès constants sur le marché des technologies de l’information et des communications grâce à des efforts innovants ont amélioré l’efficacité des outils du marché.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La région devrait offrir des opportunités importantes aux fournisseurs sur le marché régional et, en tant que plaque tournante de la fabrication, elle devrait adopter de manière substantielle les outils de gestion des données afin de rester rentable et d’exporter des produits de haute qualité à l’étranger. Des pays comme l’Inde, la Chine, l’Australie, le Japon et Singapour sont les principaux utilisateurs d’outils de traitement des données sur le marché. L’utilisation de la lutte contre les données s’est déplacée de l’Amérique du Nord vers l’Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs incluent Oracle, IBM, Datawatch, Talend, Trifacta, SAS Institute, Alteryx, TIBCO Software, Dataiku et Hitachi Vantara, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment des outils de traitement des données détenait une part de marché plus importante de 63,7 % en 2018. Les outils de traitement des données intègrent des fonctions telles que le reformatage, le filtrage, la déduplication et le nettoyage des données, à des fins d’analyse appropriées. . De plus, le modèle de préparation des données en libre-service aide les organisations à nettoyer elles-mêmes les ensembles de données sans avoir recours à des data scientists. Ces facteurs favorisent l’adoption d’outils de gestion des données sur le marché.

Le segment cloud devrait croître avec un TCAC plus élevé de 20,6 % au cours de la période de prévision. En effet, il s’agit d’une alternative moins chère au déploiement sur site. En utilisant le déploiement basé sur le cloud, les organisations peuvent éviter une grande quantité de coûts liés à l’installation de matériel et de logiciels, aux coûts de maintenance et au personnel.

Le segment des petites et moyennes entreprises devrait croître avec un TCAC plus élevé de 20,4 % au cours de la période de prévision. Comme le marché du marché de la lutte contre les données est très concurrentiel, l’adoption de ces outils par les petites et moyennes entreprises se fera à un rythme important afin de se maintenir sur le marché.

La région Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 20,3 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la prolifération des appareils IoT et au nombre croissant de villes intelligentes dans la région Asie-Pacifique.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans les données mondiales Marché de lutte sur la base du composant, de la taille de l’organisation, du type de déploiement, de la fonction commerciale, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Outils

Services

Perspectives de la taille de l’organisation (Revenus, milliards USD ; 2016-2026 )

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Type de déploiement Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Perspectives

Cloud

(Revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Finance

Marketing et ventes

Opérations

Ressources humaines

Juridique

Utilisateurs finaux Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

BFSI

Gouvernement et secteur public

Santé et sciences de la vie

détail et commerce électronique

Télécommunications et

fabrication

Autres

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé en fonction de la segmentation régionale et du paysage concurrentiel. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos besoins.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

