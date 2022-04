Le marché des condensateurs synchrones devrait atteindre 580,28 millions de dollars américains d’ici 2027

Conversion des générateurs synchrones existants en condenseurs synchrones pour offrir des opportunités de croissance au marché des condenseurs synchrones en 2020-2027

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des condenseurs synchrones jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de refroidissement, puissance nominale réactive, méthode de démarrage et application», le marché était évalué à 507,64 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 580,28 millions de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 2,6 % de 2020 à 2027.

La demande de sources de production d’électricité traditionnelles diminue avec le vieillissement des centrales électriques, le démantèlement, les réglementations environnementales, la concurrence croissante des turbines à gaz et les sources d’énergie renouvelables. Plusieurs centrales électriques au charbon vieillissantes en Amérique du Nord et en Europe sont fermées en raison de ces facteurs. Par exemple, en 2019, 8,3 GW de retraits de capacité ont eu lieu, dont 53 % de charbon. Le retrait d’une unité de production d’électricité diminue la capacité de puissance réactive d’une centrale. Il existe une tendance croissante à transformer les centrales électriques vieillissantes en condensateurs synchrones pour stabiliser les systèmes de réseau. Ces condenseurs synchrones fournissent la puissance réactive nécessaire aux zones qui dépendaient auparavant de grandes centrales thermiques. Une approche plus abordable et efficace consiste à transformer les générateurs synchrones actuels en condensateurs synchrones. Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient offrir de nouvelles opportunités pour le marché mondial des condensateurs synchrones.

Demander un exemple de copie PDF de la dernière recherche sur – Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00006516/

Géographiquement, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des condensateurs synchrones en 2019, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. En outre, le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Sur la base du type de refroidissement, le marché des condenseurs synchrones est segmenté en refroidi par air, refroidi par hydrogène et refroidi par eau. En 2019, le segment refroidi à l’hydrogène représentait une part importante du marché mondial. Sur la base de la puissance nominale réactive, le marché des condensateurs synchrones est segmenté jusqu’à 100 MVAr, 100 à 200 MVAr et au-dessus de 200 MVAr. En 2019, le segment supérieur à 200 MVAr représentait une part importante du marché. Sur la base de la méthode de démarrage, le marché des condensateurs synchrones est segmenté en moteur poney, convertisseur de fréquence statique et autres. En 2019, le segment des convertisseurs de fréquence statiques représentait une part importante du marché mondial des condensateurs synchrones. Par application, le marché des condenseurs synchrones est segmenté en métal et exploitation minière, services publics d’électricité et opérateurs de réseau, marine, pétrole et gaz, et autres. En 2019, le segment des services publics d’électricité et des gestionnaires de réseau représentait une part importante du marché.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des condensateurs synchrones

L’épidémie de COVID-19 a été signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La crise affecte négativement les industries du monde entier. L’économie mondiale a été la plus touchée en 2020, et elle devrait se poursuivre en 2021. L’épidémie crée des perturbations importantes dans les industries primaires telles que la logistique, la vente au détail et le commerce électronique. De plus, la forte baisse du commerce international freine la croissance de l’économie mondiale. La pandémie a temporairement fermé la plupart des usines de production dans tous les secteurs et a également perturbé la chaîne d’approvisionnement et le secteur de la logistique. Cependant, le verrouillage dans presque tous les pays restreint la chaîne d’approvisionnement des principaux composants du condenseur synchrone et entrave la fabrication de ceux-ci.

Parlez à l’analyste – Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00006516

Noms de société

ABB Ltd.

Groupe de pinceaux

Eaton Corporation plc

FUJI ELECTRIC CO., LTD.

Compagnie générale d’électricité

IDEAL ELECTRIC POWER CO.

Mitsubishi Electric Power Products, Inc. (Mitsubishi Electric Corporation)

Siemens Energy (Siemens SA)

Voith GmbH & Co. KGaA

WEG ELECTRIC CORP.

Marché des condensateurs synchrones – par géographie, 2019



Le rapport segmente le marché mondial des condensateurs synchrones comme suit :

Par type de refroidissement

Air conditionné

Refroidi à l’hydrogène

Refroidi à l’eau

Par puissance réactive

Jusqu’à 100 MVAr

100–200 MVAr

Au dessus de 200 MVAr

Par méthode de démarrage

Moteur de poney

Convertisseur de fréquence statique

Autres

Par demande

Métallurgie et exploitation minière

Services publics d’électricité et opérateurs de réseau

Marin

Pétrole et gaz

Autres

Par géographie

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  France Allemagne Italie ROYAUME-UNI Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Corée du Sud Japon Australie Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Arabie Saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de SAM





Contactez-nous

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Email Id : sales@theinsightpartners.com

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici – Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00006516/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Identifiant de messagerie : sales@theinsightpartners.com

https://www.digitaljournal.com/pr/unit-heater-market-to-hit-us-5417-1-million-globally-by-2028-at-5-4-cagr-the-insight-partners