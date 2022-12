Le marché des concentrés de protéines de blé devrait croître à un TCAC de 5,0 % jusqu’en 2028

Le marché des concentrés de protéines de blé devrait croître à un taux de 5,0% au cours de la période de prévision, de 2021 à 2028. L’augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé et de leur forme physique constituera un facteur moteur pour la croissance du marché des concentrés de protéines de blé.

La protéine de blé est obtenue par la transformation du blé, qui implique de multiples processus d’extraction utilisant différentes enzymes.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des concentrés de protéines de blé au cours de la période de prévision sont la préférence croissante des clients pour les analogues de viande, les avantages nutritionnels pour les consommateurs intolérants au lactose et soucieux de leur santé et de leur forme physique, et la croissance des problèmes de santé parmi les clients.

Étendue et taille du marché des concentrés de protéines de blé

Le marché des concentrés de protéines de blé est segmenté en fonction de la source, de la fonctionnalité et de l’application. La croissance entre les segments vous aidera à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des concentrés de protéines de blé est segmenté en gluten de blé, isolat de protéines de blé, protéines de blé texturées et protéines de blé hydrolysées.

Sur la base de la forme, le marché des concentrés de protéines de blé est segmenté en sec et liquide.

Analyse du marché des concentrés de protéines de blé au niveau national

Le marché des concentrés de protéines de blé est analysé et les informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, source, fonctionnalité et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des concentrés de protéines de blé sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud comme une partie de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des concentrés de protéines de blé en raison de la consommation croissante de compléments alimentaires, de produits de boulangerie et de grignotines. En outre, les lancements de nouveaux produits des entreprises prêtent attention aux besoins des clients en produits à faible teneur en graisses saturées et sans cholestérol, ce qui alimentera davantage la croissance du marché des concentrés de protéines de blé dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché des concentrés de protéines de blé en raison de la croissance démographique, de l’amélioration du mode de vie des consommateurs et de l’attention croissante portée aux aliments sains.

Paysage concurrentiel de Concentré de protéines de blé et analyse de la part de marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des concentrés de protéines de blé sont:

ADM, Cargill Incorporated., Agrana, MGP, Manildra Group, Roquette Frères., Glico Nutrition CO., LTD., Kröner Starke GmbH, Tereos, CropEnergies AG, Gluten y Almidones Industriales, Batory Foods, Kerry., BENEO, Agridient Inc, AMCO Proteins, Tate & Lyle, PureFields, AMILINA, AB, Xi’an SaiNa Biological Technology Co., LTD, BASF SE, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

