Le marché des concentrés de jus 2021 est en plein essor dans le monde entier par part, taille, croissance, segments et prévisions jusqu’en 2026

L’attention sur les joueurs écrasants Archer Daniels Midland Company; Ingredion Incorporée; AGRANA Beteiligungs-AG; SunOpta ; Groupe Diana ; Döhler ; Ingrédients de fruits et légumes industriels SVZ ; Kanegrade Ltd.; Naturels du Nord-Ouest.; Welch’s; Shimlahills.; Concentré de citron SL ; NAM VIET F&B; Iprona SA ; Société de jus Sunmet ; Concentré de Californie ; W. KÜNDIG & CIE AG ; Jns Commodities & Specialties Private Limited.; Société nationale Raisin ; Parc alimentaire de l’Himalaya.; entre autres.

Les jus concentrés sont des jus de fruits et de légumes dont la majeure partie de l’eau a été éliminée. Ils sont plus abordables que les jus normaux. L’élimination de l’eau réduit la croissance bactérienne, ce qui augmente la durée de conservation du produit. Pour concentrer le jus, les fruits entiers sont soigneusement lavés, rincés et écrasés ou mélangés pour former une pulpe. Ensuite, l’eau est évaporée et extraite. Ils sont très bénéfiques car ils sont riches en nutriments et améliorent la santé de la peau.

Faits saillants suivants MOTEURS ET RETENUE DU MARCHÉ :

La demande croissante de produits alimentaires et de boissons prêts à l’emploi stimulera la croissance du marché

La prise de conscience croissante de la santé au sein de la population accélérera le marché

L’évolution des préférences des consommateurs dans les habitudes alimentaires améliorera également la croissance du marché

La popularité croissante des édulcorants naturels contribuera également à la croissance du marché

La demande croissante de jus NFC freinera la croissance du marché

Les concentrés de jus contiennent du fructose qui peut avoir des effets nocifs sur le corps ; ce facteur entravera également la croissance du marché

Par type (concentrés de jus de fruits, concentrés de jus de légumes),

Application (Boissons, Produits de Boulangerie, Confiserie, Confitures & Tartinades, Boissons, Produits Laitiers, Sauces & Soupes),

Ingrédients (Concentrés Uniques Fruits/Légumes, Concentrés Multi-Fruits/Légumes),

Forme (concentrés clairs, concentrés en poudre, concentrés congelés)

Le rapport JUICE CONCENTRATES couvre les parts de marché pour le monde, l’ Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. L’analyse de ce rapport a été utilisée pour examiner divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide en fonction du cadre de prévision estimé.

En avril 2019, ITC Limited a annoncé le lancement de ses trois nouvelles variantes de jus B Natural. Ces nouvelles variantes se composent de fruits mélangés de l’Himalaya, de goyave rose Dakshin et de Ratnagiri Alphonso. Ce lancement leur permettra d’augmenter leur part dans le segment des jus et boissons aux fruits et renforcera leur position

En avril 2017, ITC Limited a annoncé le lancement de sa gamme B Natural de boissons aux fruits B Natural 100% Pomegranate Juice. Ce nouveau jus est produit directement à partir de la pulpe et ne contient ni sucre ajouté ni conservateur. Ce lancement aidera l’entreprise à fournir à ses clients des produits sains et nutritifs

