Le marché des concentrés de fruits affichera un TCAC remarquable par taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

Marché mondial des concentrés de fruits, par type de concentrés (orange, pommes, raisins, pamplemousse, ananas, pêches, poires, abricots, cerises, pruneaux, dattes et autres), type de produit (conventionnel et biologique), forme (poudre et liquide), application (Alimentation, compléments alimentaires , produits pharmaceutiques, nutrition sportive, soins personnels et cosmétiques), par canal de distribution (direct et indirect) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des concentrés de fruits

Les concentrés de fruits sont les plus sains fabriqués à partir de 100 % de fruits sans additifs tels que le sucre ou le sel ajouté. Par exemple, un verre de 4 onces (120 ml) de jus d’orange préparé à partir de concentré fournit 280 % de vitamine C de la valeur quotidienne (DV). Ce nutriment joue un rôle important dans l’immunité et la cicatrisation des plaies. La concentration de fruits est peu coûteuse et facile à transporter et à stocker car elle contribue à augmenter la durée de conservation du produit. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et la demande croissante de produits alimentaires naturels sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des concentrés de fruits était évalué à 2152,60 millions USD en 2022 et devrait atteindre 6359,27 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 14,50% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des concentrés de fruits

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de concentrés (orange, pommes, raisins, pamplemousse, ananas, pêches, poires, abricots, cerises, pruneaux, dattes et autres), type de produit (conventionnel et biologique), forme (poudre et liquide), application (aliments, compléments alimentaires, pharmaceutique, nutrition sportive, soins personnels et cosmétiques), par canal de distribution (direct et indirect) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Kerry Group plc (Irlande), ADM (Canada), International Flavors & Fragrances Inc. (États-Unis), Firmenich SA (Suisse), Symrise (Allemagne), ROBERTET (France), SAS SICA SICODIS (France), Nestlé (Suisse), Dohler (Allemagne), Invertec Foods (États-Unis), AGRANA Beteiligungs-AG (Autriche), AGRANA Beteiligungs-AG, Ingredion (États-Unis), SunOpta (Canada), China Haisheng Fresh Fruit Juice Co., Ltd (Chine), The Coca- Cola Company (États-Unis), Capricorn Food Products India Ltd. (Inde) Opportunités de marché Augmentation de la demande de produits prêts à l’emploi

Augmentation de l’utilisation de concentrés de fruits pour une préparation rapide des produits

Définition du marché

Le concentré de fruits est produit en éliminant l’eau du jus de fruits fraîchement pressé. Il est généralement utilisé comme stock de base pour plusieurs produits alimentaires. De moindre volume, il comprend de 65 à 70 % d’extraits secs solubles. Il est utilisé comme substitut sain en raison de l’hypothèse que tout l’élément nutritif et sain réside dans la pulpe et que l’eau contenue dans le fruit n’a aucune valeur. Tous les concentrés de fruits peuvent être disponibles sous plusieurs formes, telles que la poudre sèche et le liquide, qui présentent divers avantages pour la santé et un large éventail d’applications.

Dynamique du marché mondial des concentrés de fruits

Conducteurs

Accroître la sensibilisation à la santé

La sensibilisation croissante des gens à la santé augmente les préférences pour les jus de fruits et les concentrés de fruits, ce qui augmente la croissance du marché des concentrés de fruits. En outre, la vie rapide et l’horaire chargé des consommateurs augmentent également la croissance du marché des concentrés de fruits.

Demande croissante de produits alimentaires naturels

La demande de produits alimentaires naturels augmente en raison des taux croissants d’obésité, du diabète qui devrait stimuler la demande de concentré de fruits et stimuler la croissance du marché. En 2020, selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 422 millions de personnes souffrent de diabète, ce qui augmente la demande de concentré de fruits et améliore la croissance du marché des concentrés de fruits au cours de la période de prévision.

De plus, les besoins croissants en aliments confortables et sains, l’expansion de la population urbaine et l’augmentation du revenu disponible sont quelques-unes des autres circonstances importantes qui devraient stimuler la croissance du marché des concentrés de fruits. La demande de concentré de fruits devrait augmenter dans les pays avancés et émergents.

Opportunités

Avantages du concentré de fruits

Les concentrés de fruits offrent plusieurs avantages tels qu’une longue durée de conservation, des composés végétaux bénéfiques, la promotion des soins de la peau et des nutriments riches. Tous ces avantages sont la raison majeure de l’augmentation de la demande de concentré de fruits et susceptibles de créer d’immenses opportunités pour la croissance du marché. Le concentré de fruits est un substitut approprié et utile pour les boissons gazeuses. Les concentrés de fruits sont utilisés comme substitut des fruits frais car ils ont une durée de conservation plus longue et sont très bon marché que les autres fruits. Ces concentrés sont très avantageux et ont plusieurs utilisations dans le secteur alimentaire. Par exemple, les boissons gazeuses et les sodas sont préparés à partir de sirops concentrés dilués avec de l’eau pétillante avant consommation et mise en bouteille. Les concentrés de fruits ont de nombreux avantages et sont très riches en nutriments. Le concentré de fruits comprend des composés végétaux bénéfiques, tels que des flavonoïdes, caroténoïdes et anthocyanes. Ceux-ci sont associés à de nombreux avantages pour la santé tels qu’une diminution de l’inflammation et une meilleure santé cardiaque. Divers concentrés de fruits sont riches en antioxydants et en vitamine C, ce qui peut favoriser la santé de la peau.

