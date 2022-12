Le marché des concentrés à base de plantes devrait croître de 4,50 % d’ici la fin de 2028

Le marché des concentrés à base de plantes devrait croître à un taux de 4,50 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La demande croissante en agriculture de précision aura un impact sur le marché des concentrés végétaux au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le concentré d’huile de culture est un type supérieur de mélange de surfactants agricoles non phytotoxiques, largement utilisé dans l’agriculture comme déshydratant, herbicide de post-levée, déshydratant et autres pesticides. La puissance des bouillies de pulvérisation et les performances des herbicides sont améliorées. Il offre une variété de propriétés telles que B. Meilleure couverture de pulvérisation, effet de contact et fonction de pénétrant.

Énorme demande de pesticides génériques qui nécessitent des additifs de mélange en réservoir, une préférence croissante pour eux, ainsi qu’une acceptation accrue des produits, une adoption accrue des cultures tolérantes aux herbicides et une acceptation à grande échelle des cultures tolérantes au glyphosate en raison de leur rôle important dans l’amélioration de l’efficacité. des pesticides augmentant leur préférence dans l’agro-industrie. L’orientation vers les concentrés d’huile de surfactant fait partie des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des concentrés de plantes au cours de la période de prévision 2021-2028.

Étendue du marché mondial des concentrés à base de plantes et taille du marché

En fonction du type de culture, le marché des concentrés de cultures est segmenté en céréales et céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, etc. D’autres ont été divisés en cultures sucrières, cultures de gazon et cultures ornementales.

Sur la base de l’application, le marché des concentrés de plantes est segmenté en herbicides, pesticides, fongicides et autres. D’autres ont été divisés en régulateurs de croissance des plantes, défoliants, engrais, micronutriments et acaricides.

Le marché des concentrés de culture est également segmenté en fonction de la concentration en tensioactifs. Les concentrations de surfactant sont classées comme inférieures à 15 %, entre 15 et 25 % et supérieures à 25 %.

Analyse au niveau du pays du marché Concentrés de plantes

Comme mentionné ci-dessus, l’analyse du marché des concentrés de plantes et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de plante, application et concentration de surfactant.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des concentrés végétaux sont les suivants: États-Unis en Amérique du Nord, Canada, Mexique, Allemagne, Pologne, Irlande, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine , Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, autres parties de l’Asie-Pacifique (APAC), Amérique du Sud, Emirats Arabes Unis, Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des concentrés de plantes en raison de la pénétration croissante de divers fabricants associée à l’adoption croissante de technologies agricoles telles que la biotechnologie végétale et l’agriculture de précision dans la région, l’Amérique du Sud devant croître au cours de la période de prévision 2021-2021. . En 2028 en raison de l’amélioration des canaux de distribution et de la pénétration des acteurs du marché ainsi que de la consommation accrue d’herbicides dans la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des concentrés végétaux

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les concentrés de cultures sont :

Kemin Industrial Co., Ltd. ; Wilbur-Ellis Holdings, Inc. ; CHS Inc. ; Croda International Plc ; BASF SE ; Helena Agri-Entreprises, LLC ; Winfield United ; Nutrien Solutions Ag, Inc. ; Laboratoires de précision, LLC ; Des solutions simples pour les producteurs.; INNVICTIS Crop Care, LLC ; Brandt Consolidates, Inc. ; Novita Solutions LLC ; produits chimiques Drexel ; Loveland Products, Inc. ; avec un couteau; Bas; Syngenta Crop Protection SA ; chim.; Qingdao Re-Green Bio-Technology Co., Ltd ; Aux côtés d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

