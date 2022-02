Le marché des concentrateurs d’oxygène portables atteindra 2 934,90 millions de dollars américains d’ici 2027 à un TCAC de 8,4 %

Selon l’étude Insight Partners sur «Prévisions du marché des concentrateurs d’oxygène portables jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Par produit, application, utilisateur final», le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché des concentrateurs d’oxygène portables en mettant l’accent sur divers paramètres , telles que les tendances et les opportunités du marché, la dynamique du marché et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et centrale et au Moyen-Orient et en Afrique. Il comprend également l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 dans les régions.

Les concentrateurs d’oxygène portables (POC) sont utilisés pour fournir de l’oxygène aux patients qui ont besoin de niveaux d’oxygène plus élevés pour respirer que ceux disponibles dans l’air ambiant. Ces dispositifs sont comparables aux concentrateurs avec concentrateurs/réservoirs d’oxygène (OC) à domicile, mais sont plus petits et peuvent être transportés facilement. Ces dispositifs permettent aux patients d’emporter avec eux leurs réservoirs d’oxygène et les aident à poursuivre leurs activités habituelles, leur conférant ainsi la liberté de poursuivre une vie normale.

Aperçu du marché

Nombre croissant de cas de COVID-19 dans le monde

Les concentrateurs d’oxygène portables sont utilisés dans le traitement des maladies respiratoires obstructives chroniques et dans les cas de COVID-19 en remplacement du ventilateur des appareils respiratoires. Le nouveau coronavirus peut provoquer une détresse respiratoire importante et la majorité des patients qui meurent sont dus à une insuffisance respiratoire extrême. Les concentrateurs d’oxygène s’avèrent très utiles pour fournir de l’oxygène supplémentaire ou soulager les difficultés respiratoires, accélérant ainsi le processus de guérison du corps. Les gouvernements du monde entier installent des concentrateurs d’oxygène pour les patients COVID-19 en isolement à domicile pour gérer une baisse soudaine d’oxygène chez ces patients. Par exemple, le 22 juin 2020, le ministre en chef de Delhi, en Inde, a pris des dispositions pour envoyer des concentrateurs d’oxygène aux patients souffrant de COVID-19. Avec une pénurie prévue de ventilateurs hospitaliers nécessaires pour traiter les personnes diagnostiquées avec la maladie COVID-19 avec des problèmes respiratoires, la FDA américaine a autorisé l’utilisation de concentrateurs d’oxygène et d’appareils similaires pour aider à couvrir la pénurie prévue. A également déclaré que les hôpitaux et autres prestataires de soins de santé pourraient réutiliser les appareils (respiratoires), y compris les concentrateurs d’oxygène, comme ventilateurs. Ainsi, la prévalence croissante des cas de COVID-19, la rareté des ventilateurs pour les patients COVID-19 et les troubles respiratoires sont le moteur du marché des dispositifs portables de concentrateurs d’oxygène.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Informations basées sur les produits

Sur la base du produit, le marché des concentrateurs d’oxygène portables a été segmenté en flux continu et flux pulsé. En 2019, le segment à débit continu représentait une part plus importante du marché et il devrait conserver sa domination, en termes de part, jusqu’en 2027. Cette croissance est attribuée à la forte pénétration des concentrateurs d’oxygène portables à débit continu, rapide les progrès technologiques et l’utilisation continue de cet équipement dans les oxygénothérapies. D’autre part, le marché du flux d’impulsions devrait croître à un TCAC plus élevé en raison de facteurs tels qu’une meilleure efficacité, une livraison à impulsions courtes et une fonctionnalité conviviale et conviviale.

Informations basées sur les applications

Le marché mondial des concentrateurs d’oxygène portables, basé sur l’application, a été segmenté en BPCO, asthme, syndrome de détresse respiratoire et autres. Le segment MPOC détenait la plus grande part du marché en 2019, par application. De plus, le marché de la MPOC devrait connaître un TCAC important au cours de la période 2020-2027.

Informations basées sur l’utilisateur final

Le marché mondial des concentrateurs d’oxygène portables, basé sur l’utilisateur final, est segmenté en hôpitaux, établissements de soins à domicile et autres. En 2019, le segment des établissements de soins à domicile détenait la plus grande part du marché. De plus, le segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Marché des concentrateurs d’oxygène portables: paysage concurrentiel et développements clés

Koninklijke Philips N.V, Caire Inc. (Chart Industries), Inogen Inc., Invacare Corporation, O2 Concepts, Nidek Medical Products, Inc., Drive DeVilbiss International, GCE Group, Besco Medical, Inova labs Inc. (ResMed)

