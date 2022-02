Le marché des compteurs numériques 2021 exige de stimuler la croissance et les revenus de l’industrie après la propagation de Covid-19 d’ici 2028

The Insight Partners a publié un nouveau rapport intitulé «Digital Panel Meter Market». Le récent rapport de recherche sur le marché mondial des compteurs numériques présente les dernières données de l’industrie et les tendances futures, vous permettant de reconnaître les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des revenus et la rentabilité du marché.

Les indicateurs de panneau numériques représentent plusieurs paramètres tels que le courant, la résistance ou la tension dans un format numérique. Il reçoit le signal de mesure d’entrée d’un capteur, qui est ensuite converti en un signal numérique et affiché à l’écran. Il affiche la valeur analogique ou numérique d’un signal, selon les spécifications du produit. Selon les fonctionnalités, les indicateurs de tableau numériques peuvent également agir en tant que contrôleurs, générant un signal de commande qui pilote un actionneur, une porte de sécurité et un relais. L’APAC devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision en raison de la croissance positive de l’industrie manufacturière dans des pays comme la Chine et l’Inde.

La demande croissante des secteurs électriques et industriels surveille en permanence le courant, les vibrations et la pression pour assurer le bon fonctionnement des appareils ; ainsi, il est le moteur de la croissance du marché des compteurs numériques. Cependant, le coût initial élevé peut freiner la croissance du marché des compteurs numériques. En outre, l’industrie manufacturière en pleine croissance assiste à une adoption importante des compteurs de panneaux numériques ; par conséquent, il est prévu d’assister à une demande massive au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel : marché des indicateurs numériques : Laurel Electronics, Inc., Meco Instruments Pvt. Ltd., Murata Power Solutions, OMRON Corporation, PR electronics, Precision Digital Corporation, Red Lion, Siemens AG, Yokogawa Corporation, Zhejiang CHINT Instrument and Meter Co., Ltd.

Le rapport met spécifiquement en évidence la part de marché des compteurs numériques, les profils des entreprises, les perspectives régionales, le portefeuille de produits, un enregistrement des développements récents, l’analyse stratégique, les principaux acteurs du marché, les ventes, la chaîne de distribution, la fabrication, la production, les nouveaux entrants sur le marché également. en tant qu’acteurs existants du marché, la publicité, la valeur de la marque, les produits populaires, la demande et l’offre, et d’autres facteurs importants liés au marché pour aider les nouveaux entrants à mieux comprendre le scénario du marché.

Le marché mondial des compteurs numériques est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché est segmenté en totalisateurs, indicateurs et scanners à entrées multiples, indicateurs de température et de process, etc. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en mesure de température, mesure de tension, mesure de pression, mesure de courant, etc.

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Points saillants du rapport :

Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

Rapport et évaluation des développements récents de l’industrie

Parts de marché et stratégies des principaux acteurs

Segments de niche émergents et marchés régionaux

Une évaluation objective de la trajectoire du marché

Recommandations aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

