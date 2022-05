Le marché des compteurs d’immunoessais gamma est en plein essor dans le monde entier pour générer des revenus massifs dans les années à venir

DBMR a ajouté un nouveau rapport avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport est très utile pour connaître les conditions et les tendances générales du marché. Il estime également le marché probable pour un nouveau produit à lancer sur le marché. Ce rapport a également été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui soutient les entreprises illustrent leurs stratégies individuelles.

Le marché mondial des compteurs immunoessai-gamma devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 93,76 millions USD d’ici 2028. La prévalence croissante des maladies chroniques et l’adoption croissante de la médecine nucléaire sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des compteurs d’immunoessais gamma sont Hidex Oy, Perkin Elmer Inc, Berthold Technologies GmbH & Co. KG, ENERSYS Co. Ltd, Shinjin Medics Inc, LabLogic Systems Ltd, entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thérapie des bactériophages

Le paysage concurrentiel du marché Compteurs d’immunoessais gamma fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de la société liée aux compteurs d’immunodosage gamma.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des compteurs immunoessai-gamma.

Par exemple,

En juillet 2021, PerkinElmer Inc. a annoncé que la société cherchait davantage à étendre sa présence en Inde en s’appuyant sur des produits innovants. Les nouveaux produits seront lancés dans divers domaines tels que la science, la pharmacie et les tests alimentaires. Cela a aidé l’entreprise à étendre sa présence mondiale.

En mars 2021, Hidex Oy a annoncé que son produit Gamma Counter est désormais mis à niveau avec un lecteur QR d’échantillon et qu’il offre une identification d’échantillon et est conforme à l’environnement FDA 21 Part 11. Cela devrait augmenter la demande pour le produit au cours de la période de prévision et augmentera l’efficacité de l’instrument.

En novembre 2020, Berthold Technologies GmbH & C0.KG ont annoncé que le verrouillage partiel avait été ordonné pour réduire le taux d’infection. Cependant, la société a assuré aux clients la fiabilité de la livraison car ils maintiennent la production pendant cette période, en suivant les directives appropriées du gouvernement. Cela aide l’entreprise à maintenir la demande et à générer des revenus pendant la pandémie.

La collaboration, le lancement de produit, l’expansion commerciale, les récompenses et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché des compteurs d’immunoessais gamma, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre de compteurs d’immunoessais gamma.

Un immunoessai est un test biochimique qui mesure la présence ou la concentration d’une macromolécule ou d’une petite molécule dans une solution grâce à l’utilisation d’un anticorps ou d’un antigène. Le test biochimique est réalisé grâce à un appareil appelé « Gamma Counter ». Un compteur gamma est un instrument de mesure du rayonnement gamma émis par un radionucléide. Contrairement aux radiamètres, les compteurs gamma sont conçus pour mesurer de petits échantillons de matières radioactives, généralement avec une mesure et un mouvement automatisés de plusieurs échantillons. L’augmentation des dépenses de recherche et développement, l’augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation accrue des patients au traitement des maladies chroniques devraient offrir une opportunité de croissance lucrative pour le marché. Cependant, le coût élevé des compteurs gamma,

La demande pour le marché des compteurs immunoessai-gamma a augmenté dans les pays développés et en développement, et la raison derrière cela est une augmentation des dépenses mondiales de santé. Le marché des compteurs d’immunodosage-gamma est en croissance en raison de l’approbation accrue de produits technologiques de pointe et d’un soutien gouvernemental accru. Le marché va croître au cours de la période de prévision avec une augmentation des initiatives stratégiques des acteurs du marché.

Le rapport sur le marché des compteurs d’immunoessais gamma fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial des compteurs d’immunoessais gamma et taille du marché

Le marché des compteurs d’immunoessais gamma est segmenté en fonction du type de produit, du puits, de l’application, de l’état de la maladie, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des compteurs immunoessai-gamma est segmenté en automatisé, manuel/semi-automatisé. En 2021, le segment automatisé devrait dominer le marché car il a des taux de production plus élevés, une productivité accrue et une utilisation plus efficace des matériaux

Sur la base de puits, le marché des compteurs immunoessai-gamma est segmenté en multipuits, monopuits. En 2021, le segment multi-puits devrait dominer le marché en raison de mesures précises et de sa capacité à produire des niveaux de spectre plus élevés en peu de temps.

Sur la base des applications, le marché des compteurs d’immunoessais gamma est segmenté en immunoessais radio, essais de médecine nucléaire, autres. En 2021, les radioimmunodosages devraient dominer le marché en raison de réactions immunitaires hautement spécifiques et d’une plus grande sensibilité des réactions immunitaires.

Sur la base de l’état de la maladie, le marché des compteurs immunoessai-gamma est segmenté en biomarqueurs du cancer, maladies infectieuses, surveillance thérapeutique des médicaments, hormones endocrines, allergie, dépistage néonatal, marqueurs cardiaques, maladies auto-immunes, etc. En 2021, le segment des biomarqueurs du cancer devrait dominer le marché en raison des avancées technologiques, de l’augmentation des investissements du gouvernement et du secteur privé dans la R&D pour le diagnostic du cancer.

Sur la base du mode d’achat, le marché des compteurs d’immunoessais-gamma est segmenté en achat en pleine propriété, achat en location. En 2021, le segment des achats purs et simples devrait dominer le marché en raison de la possibilité de déduction pour amortissement et des incitations fiscales.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des compteurs d’immunoessais gamma est segmenté en laboratoires, hôpitaux, instituts de recherche et universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, banques de sang, autres. En 2021, le segment des laboratoires devrait dominer le marché en raison de l’exactitude et de la précision.

Sur la base du canal de distribution, le marché des compteurs d’immunoessais gamma est segmenté en ventes directes et distributeurs tiers. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché en raison d’un plus grand nombre d’acteurs sur le marché et de la présence géographique de ces acteurs du marché.

Analyse au niveau du pays du marché des compteurs d’immunoessais gamma

Le marché des compteurs d’immunoessais gamma est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur la base du type de produit, du puits, de l’application, de l’état de la maladie, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des compteurs d’immunoessais gamma sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, la Géorgie, la Hongrie, la Lituanie, l’Autriche, l’Irlande, la Norvège, la Pologne, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, Suisse, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie Arabie, Émirats arabes unis, Égypte, Koweït, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique.

Le segment automatisé dans la région Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison des taux de production plus élevés. Le Japon domine le pays avec une croissance en tête sur le marché Asie-Pacifique et dans le segment automatisé en raison de l’augmentation de la productivité, le segment automatisé en Allemagne domine le marché européen en raison d’une utilisation plus efficace des matériaux.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les approbations de produits et la nouveauté dans les procédures de diagnostic stimulent la croissance du marché des compteurs d’immunodosage-gamma.

Le marché des compteurs d’immunoessais gamma vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des compteurs d’immunoessais gamma avec les ventes de médicaments, l’impact des progrès, la technologie et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des compteurs d’immunoessais gamma. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

