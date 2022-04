Le marché des compteurs d’eau intelligents 2022-2030 devrait connaître une croissance révolutionnaire

Smart Water Metering Growth 2022-2030, rapport de recherche sur l’impact de l’épidémie de Covid 19 ajouté par Report Ocean, est une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille et de la croissance, de la segmentation, des répartitions régionales et nationales, du paysage concurrentiel, des parts de marché, des tendances et des stratégies pour ce marché. Il retrace l’historique du marché et prévoit la croissance du marché par géographie. Il place le marché dans le contexte plus large de Smart Water Metering et le compare à d’autres marchés., définition du marché, opportunité de marché régional, ventes et revenus par région, analyse des coûts de fabrication, chaîne industrielle, analyse des facteurs d’effet de marché, Smart Water Metering prévisions de taille, données de marché et graphiques et statistiques, tableaux, graphiques à barres et à secteurs, et bien d’autres pour l’intelligence d’affaires.

Le marché mondial des compteurs d’eau intelligents devrait croître à un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision 2019-2025.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR14

Marché mondial du comptage intelligent de l’eau : par type (lecture automatisée des compteurs [AMR] et infrastructure de comptage avancée [AMI]) ; Par Composant (Endpoint Hardware’ Network Infrastructure’ Installation’ et Autres); et par région (Amériques, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) : Tendances et prévisions des opportunités liées aux contraintes des conducteurs 2019-2025

L’étude sur le «marché mondial des compteurs d’eau intelligents» détaille la taille et l’analyse du marché dans divers segments, notamment le type (lecture automatisée des compteurs [AMR] et infrastructure de comptage avancée [AMI]); Composant (Endpoint Hardware’ Network Infrastructure’ Installation’ et autres); et Région (Amériques’ Europe’ Asie Pacifique’ et Moyen-Orient & Afrique).

Vue d’ensemble : marché des compteurs d’eau intelligents

Le marché mondial des compteurs d’eau intelligents devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Ces dernières années, la demande en eau a considérablement augmenté en raison des changements climatiques et d’autres facteurs tels que l’augmentation de la population et l’urbanisation rapide. En conséquence, les gouvernements de tous les pays se concentrent fortement sur l’élaboration de cadres liés aux politiques de gestion de l’eau et à une stratégie globale pour la gestion à long terme des ressources en eau. Cela a poussé les services publics d’eau à réduire les pertes d’eau d’un point de vue tant environnemental que financier.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR14

Actuellement, « le développement technologique et l’adoption de technologies avancées » telles que l’IdO et l’analyse » dans le secteur de l’eau sont à la traîne par rapport à d’autres services publics tels que l’électricité et le gaz. De plus, « les systèmes d’approvisionnement en eau de nombreux pays fonctionnent sur des infrastructures vieillissantes » et les technologies sur lesquelles les services publics s’appuient pour gérer l’eau sont largement obsolètes », ce qui a entraîné une augmentation de l’eau non facturée (NRW).

Les gouvernements et les services publics mettent l’accent sur la réduction de l’eau non facturée et la transformation des infrastructures hydrauliques vieillissantes en mettant de plus en plus l’accent sur le développement d’infrastructures hydrauliques durables. Le marché verra la demande de solutions de comptage d’eau pouvant être intégrées à des appareils de communication intelligents, l’accent étant mis de plus en plus sur la réduction des coûts d’exploitation, moteur du marché mondial des compteurs d’eau intelligents.

Les technologies émergentes de connectivité IoT à faible consommation (NB-IoT) permettent aux services publics d’éliminer le besoin d’investir dans l’établissement de leur propre infrastructure de communication pour la lecture à distance des compteurs, une tendance importante susceptible d’accélérer la croissance du marché mondial des compteurs d’eau intelligents au cours de la période de prévision. De plus, l’augmentation des initiatives de villes intelligentes et l’expansion du paysage urbain dans les économies en développement sont identifiées comme des opportunités prévues pour alimenter la croissance du marché des compteurs d’eau intelligents au cours de la période de prévision 2019-2025.

De plus, « les services publics opérant dans les économies développées sont tenus de respecter certaines directives et normes pour éliminer la perte commerciale – l’eau qui est facturée de manière incorrecte en raison d’un comptage incorrect/incorrect et la perte physique – les fuites et le vol du système de distribution d’eau » qui accélère encore la croissance du marché des compteurs d’eau intelligents. De plus, « l’avancement de l’IdO et la baisse du coût de déploiement des technologies de détection des solutions IdO » et l’accent croissant mis sur l’utilisation de solutions basées sur les données pour améliorer les revenus d’exploitation des services publics alimentent davantage la croissance du marché des compteurs d’eau intelligents.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR14

Analyse des revenus et de la segmentation du marché Marché des compteurs d’eau intelligents

Le marché mondial des compteurs d’eau intelligents devrait croître à un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision 2019-2025.

Le marché mondial des compteurs d’eau intelligents est segmenté en fonction du type de « composant » et de la région. En termes de type, le marché mondial des compteurs d’eau intelligents est sous-segmenté en lecture automatisée des compteurs (AMR) et infrastructure de comptage avancée (AMI). Le segment AMR a dominé en 2018 et devrait perdre sa part de marché au profit du segment AMI au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû aux coûts d’exploitation plus élevés de l’AMR par rapport à l’AMI, car les lecteurs de compteurs doivent toujours conduire les itinéraires.

Le système AMI offre diverses capacités de gestion de l’eau telles qu’un suivi amélioré des modèles d’écoulement et la capacité de la consommation d’eau à surveiller les changements dans les demandes et les tendances et les anomalies du réseau de distribution, entre autres. Par type, AMI devrait être le segment à la croissance la plus rapide en raison de ses capacités avancées de gestion de l’eau du système AMI et de l’intérêt croissant pour les solutions de réseau intelligent. En termes de composants, le marché mondial des compteurs d’eau intelligents est sous-segmenté en installation d’infrastructure de réseau de matériel de point final et autres.

Analyse régionale

En 2018, les Amériques étaient la région dominante sur le marché mondial des compteurs d’eau intelligents, suivies de l’Europe. L’Asie-Pacifique est identifiée comme la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des compteurs d’eau intelligents, c’est-à-dire avec un TCAC de 20,8 % au cours de la période de prévision 2019-2025. Cela est principalement dû à l’urbanisation rapide et à l’expansion du paysage urbain, ainsi qu’à l’augmentation des investissements dans les initiatives de villes intelligentes.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR14

Avantages et fournisseurs

Le rapport sur le marché des compteurs d’eau intelligents contient une analyse approfondie des fournisseurs, qui comprend les principales priorités commerciales des unités commerciales de la santé financière, les stratégies et les points de vue SWOT ; et paysage concurrentiel. Peu d’acteurs clés présentés dans cette étude incluent Xylem Inc. (Sensus)’ Itron Inc.’ Badger Meter’ Inc.’ Kamstrup A/S’ Landis+Gyr.’ Neptune Technology Group’ Arad Group’ Diehl Stiftung & Co. KG’ Hubbell (Aclara Technologies LLC)’ et Mueller Water Products’ Inc.

L’étude propose une analyse complète du « marché mondial des compteurs d’eau intelligents ». En faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à donner un aperçu du scénario de marché actuel des dernières tendances et des technologies liées au marché. En outre, cela aide les investisseurs en capital-risque à comprendre les opportunités de revenus dans différents segments afin de prendre de meilleures décisions.

Les segments clés du rapport incluent:

> Marché du comptage intelligent de l’eau – Par type

o Relevé automatisé des compteurs (AMR)

o Infrastructure de comptage avancée (AMI)

> Marché du comptage intelligent de l’eau – Par composant

o Matériel de point final

o Infrastructure réseau

o Installation

o Autres

> Eau intelligente Marché des compteurs – Par région

o Amériques

o Europe

o Asie-Pacifique

o Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR14

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Amériques’ Europe’ Asie Pacifique’ et Moyen-Orient & Afrique

Principaux acteurs couverts dans le rapport

Xylem Inc. (Sensus)’ Itron Inc.’ Badger Meter’ Inc.’ Kamstrup A/S’ Landis+Gyr.’ Neptune Technology Group’ Arad Group’ Diehl Stiftung & Co. KG’ Hubbell (Aclara Technologies LLC)’ et Mueller Water Products’ Inc

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Accédez au rapport complet, ici : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR14

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Accédez au rapport complet, ici : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=IR14

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/