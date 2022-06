Le marché des compteurs de signaux satellites devrait croître avec une opportunité commerciale à forte probabilité d’ici 2030

La taille du marché mondial des compteurs de signaux satellites devrait croître à un TCAC de 17 . 1 % de 2022 à 2030 .

Un indicateur de signal satellite est également connu sous le nom de détecteur de satellite . Un compteur de recherche de satellite est un appareil spécialisé conçu pour pointer avec précision les antennes paraboliques vers un satellite de communication . Le mesureur de signal satellite est connecté entre un convertisseur abaisseur de fréquence à faible bruit et un récepteur satellite pour régler l’antenne parabolique .

Le nombre croissant d’abonnés à la télévision dans les régions en développement joue un rôle majeur dans la croissance du marché des compteurs de signal satellite . Les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Brésil, le Japon, la Russie, l’Indonésie, l’Allemagne, le Mexique et la France sont parmi les principaux pays qui détiennent plus de 50 % des abonnés à la télévision numérique dans le monde . De plus, l’industrie croissante des médias et du divertissement est l’un des principaux facteurs qui ont augmenté la demande d’antennes paraboliques. par conséquent, il y a une demande accrue de détecteurs de satellites .

L’Inde et la Chine sont parmi les plus grands marchés émergents, offrant diverses opportunités d’expansion commerciale dans l’industrie des compteurs de signaux satellites. L’émergence de nouveaux marchés dans les pays en développement est due au développement croissant et l’urbanisation a stimulé le marché mondial des compteurs de signaux satellites.

La croissance des services par satellite sur le marché mondial est un facteur majeur de la croissance du marché des compteurs de signaux par satellite. Selon la Satellite Industry Association, en 2019, les services par satellite représenteraient 46 %, soit 126,5 milliards USD, du marché mondial global de l’industrie des satellites. De plus, la télévision est l’un des segments clés du marché des services par satellite. Le segment de la télévision représente la plus grande part de marché mondiale des services par satellite. Selon la Satellite Industry Association, le segment de la télévision représentait 74 %, soit 94,2 milliards de dollars, du marché total des services par satellite. Par conséquent, le marché croissant des services de télévision stimule la demande mondiale de compteurs de signaux satellites.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des compteurs de signaux satellites

La pandémie de COVID – 19 a causé des dommages importants aux activités économiques des pays du monde entier . La fabrication des compteurs de signaux satellites, y compris les systèmes, les sous-systèmes et les composants, a également été touchée . Les compteurs de signal satellite sont importants pour un bon résultat d’un satellite . De plus, la reprise des activités de fabrication dépend de l’exposition au COVID – 19, du niveau auquel les opérations de fabrication se déroulent et des réglementations d’importation et d’ exportation , entre autres facteurs .

Portée du mesureur de signal satellite

L’étude classe le marché des compteurs de signaux satellites en fonction du composant, du type de déchets, de la méthode et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Marché mondial des compteurs de signal satellite, par type

Analogique

Numérique

Marché mondial des compteurs de signaux satellites, par canal de distribution

En ligne

Hors ligne

Marché mondial des compteurs de signaux satellites, par bande de fréquence

MF

UN M

VHF

UHF

HF

KU

Marché mondial des compteurs de signaux satellites, par utilisation finale

Véhicule

Individuel

Résidentiel

Industriel

Commercial

Marché mondial des compteurs de signaux satellites, par région

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Marché des compteurs de signal satellite, par type

Le marché mondial des compteurs de signaux satellites est divisé en détecteurs de satellites analogiques et numériques . Un détecteur de satellite analogique est un appareil électronique passif qui nécessite une alimentation externe pour fonctionner . Le récepteur satellite fournit cette alimentation externe . Un récepteur satellite est un appareil qui reçoit et décode les signaux radio adaptés à la télévision en direct . Les détecteurs de satellites analogiques sont des satellites de réglage économiquement durables et traditionnels . L’affichage analogique est facile à lire , associé à une tonalité audible .

Un détecteur de satellite numérique, en revanche, est un appareil actif . Contrairement à son homologue analogique, il n’a pas besoin d’alimentation externe pour fonctionner . La plupart des modèles sont contrôlés par microprocesseur, ce qui les rend fiables et précis . La puissance du signal est représentée graphiquement par une échelle de thermomètre ou des chiffres sur l’écran LCD . Les détecteurs de satellites numériques peuvent également présenter des tonalités de hauteur sur un buzzer . Plus la tonalité est élevée, meilleur est le signal . Ils ont la même connectivité que l’analogique, mais ils sont plus chers . Cette connectivité se fait via des connecteurs RF : un pour l’antenne parabolique et le récepteur satellite ( IRD).

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des compteurs de signaux satellites a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des compteurs de signaux satellites au cours de la période de prévision . La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique . La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents domestiques tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde .

Principaux acteurs du marché

Ce rapport de recherche contient un examen des principales entreprises opérant sur le marché des compteurs de signaux satellites et de leurs stratégies gagnantes, ainsi qu’une étude de leurs stratégies de développement et de marketing, contribuant à la croissance du marché . Les profils de ces grandes entreprises comprennent :

