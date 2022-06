Le marché des compresseurs d’appoint devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des surpresseurs était évaluée à 3,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,1 milliards USD d’ici 2030 , avec une croissance à un TCAC de 5,6 % de 2022 à 2030. la demande de produits pétroliers des économies en développement, une augmentation de la demande de produits remplis d’air et d’applications de test industriel, et la croissance rapide des produits en plastique ou en PVC des économies en développement contribuent de manière significative à la croissance du marché mondial.

Cependant, la réduction du nombre de stations-service en raison de la croissance rapide de l’industrie des véhicules électriques et des réglementations gouvernementales strictes concernant l’utilisation de produits en plastique devraient entraver la croissance du marché à l’échelle mondiale. À l’inverse, la hausse des investissements dans les activités d’exploration et de production pétrolières et gazières devrait créer des opportunités de croissance potentielles pour les principaux acteurs opérant sur ce marché.

Définition du marché mondial des compresseurs d’appoint

Le surpresseur est un appareil qui augmente la pression normale produite par un compresseur général. Différents types de surpresseurs sont utilisés dans l’industrie en fonction d’étages de compression tels qu’un, deux et plusieurs étages.

Dynamique du marché mondial des surpresseurs

Facteurs : Augmentation de la demande de produits remplis d’air

Les surpresseurs ont de nombreuses applications dans les produits remplis d’air tels que les déodorants, le basket-ball, le compensateur de flottabilité, les cylindres de taille portable et bien d’autres. De plus, l’augmentation de la demande de produits de mode tels que les déodorants, les fixatifs pour cheveux et autres a entraîné une augmentation de la demande de surpresseurs.

De plus, une augmentation de l’activité touristique a entraîné une augmentation de la demande de bouteilles de butane portables, ce qui a également entraîné une augmentation de la demande de surpresseurs et agit comme le principal moteur du marché des surpresseurs. En outre, la croissance rapide du gaz R-134a agit également comme le principal moteur du marché des surpresseurs, car le gaz R-134a est fortement utilisé pour la climatisation des voitures et les canettes disponibles comprimées par les surpresseurs.

Contraintes : sensibilisation accrue et réglementations gouvernementales strictes à l’égard des produits en plastique

Le plastique et les produits connexes sont nocifs en raison de sa propriété de poison huileux, car les microplastiques pénétrant dans le corps humain par exposition directe par inhalation ont entraîné une augmentation du nombre important d’impacts sur la santé, notamment la génotoxicité, l’apoptose, le stress oxydatif, la nécrose et l’inflammation qui sont liés à un grand nombre d’effets négatifs sur la santé, notamment les maladies cardiovasculaires et le cancer. En outre, la prise de conscience croissante de ces impacts du PVC et d’autres produits en plastique a entraîné une diminution de la demande de surpresseur ; puisqu’il est utilisé dans la fabrication et le moulage du plastique. De plus, les substituts de produits en plastique tels que les plafonds en gypse à la place du plafond en PVC, l’utilisation de bois ou d’autres matériaux à la place du PVC, et d’autres ont entraîné une diminution de la demande de PVC, ce qui tend à affecter le marché des surpresseurs dans les années à venir. .

Portée du marché mondial des surpresseurs

L’étude classe le marché des surpresseurs en fonction du type de refroidissement, de l’étage de compression, de la source d’alimentation, de l’utilisation finale et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de refroidissement Perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Air

Eau

Par perspectives d’étape de compression ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

En une seule étape

Double étage

Multi-étage

Par perspectives de source d’alimentation ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Électrique

Moteur à combustion

Par perspectives d’utilisation finale ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Fabrication

Essais industriels

Gaz de pétrole

Construction

Les autres

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de l’eau représente la plus grande part de marché, par type de refroidissement

Selon le type de refroidissement, le marché mondial des surpresseurs est classé en Air et Eau. En 2021, le segment de l’eau était le plus gros contributeur du marché, avec une part de marché de 59,9 % sur le marché mondial des surpresseurs. Le système refroidi par eau est utilisé dans le surpresseur pour refroidir l’air comprimé et les autres composants présents et protéger le système de compresseur contre la surchauffe. Les systèmes de refroidissement par eau sont les plus couramment utilisés dans les applications lourdes dans diverses opérations industrielles.

Une augmentation de la demande de surpresseurs refroidis à l’eau provenant d’applications lourdes telles que la fabrication, l’exploration et la production de pétrole et de gaz, les opérations industrielles à haute puissance et autres devrait stimuler la croissance du marché des surpresseurs au cours de la période de prévision. De plus, l’un des avantages du surpresseur refroidi à l’eau est que les industries/entreprises peuvent utiliser de l’eau chaude pour le lavage, la douche, le nettoyage et d’autres applications d’eau chaude, ce qui devrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir. Cependant, les coûts associés aux dépenses d’électricité, d’eau et de traitement de l’eau dans les surpresseurs refroidis par eau sont supérieurs à ceux des compresseurs refroidis par air, ce qui devrait entraver la croissance du marché au cours de la période analysée.

L’ Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des compresseurs de surpression a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision (2022-2030). En Europe, des pays tels que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et la Russie sont les principaux contributeurs aux revenus du marché des surpresseurs dans cette région. Depuis, l’Europe représentait la part de marché la plus élevée de l’automobile et de la fabrication, ce qui est très important pour le marché des surpresseurs.

La croissance de l’industrie automobile et manufacturière dans la région a entraîné une demande accrue de surpresseurs et a agi comme le principal moteur du marché. En outre, l’Europe connaît un vaste développement aérospatial et maritime, ce qui a également entraîné une augmentation de la demande de surpresseurs. De plus, la croissance des activités de construction et de construction dans la région devrait stimuler la demande de surpresseur, ce qui devrait alimenter la croissance du marché des surpresseurs dans les années à venir. De plus, le fabricant maximum de surpresseurs est d’une autre région. Cependant, cela peut constituer un facteur de restriction pour le marché des surpresseurs dans cette région.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des compresseurs de surpression

Le marché mondial des surpresseurs est hautement concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des surpresseurs sont :

Atlas Copco AB

Hitachi Ltd.

Ingersoll Rand

Groupe Jereh

Sauer Compresseurs États-Unis

Corken Inc.

Généron

Compresseurs Kaeser

NiGen International LLC

Technologies de carburant TGT

Compresseurs Boge Ltée

Hanbell

Haskel

Systèmes de compression de gaz

