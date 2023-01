Le marché des composites réalisera un chiffre d’affaires de 162,88 milliards de dollars avec succès Les revenus dépasseront 8,0% de 2023 à 2029

Analyse et taille du marché

Le marché des composites a connu une utilisation accrue des composites dans la fabrication de motos, de cycles et de voitures. De plus, avec l’aérospatiale, l’automobile et les transports, la construction, l’énergie éolienne, la marine et les applications électriques et électroniques, on estime que le marché des composites a accéléré son expansion au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des composites était évalué à 88,00 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 162,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché

Un matériau composite est essentiellement composé d’au moins deux matériaux constitutifs. Ces matériaux constitutifs ont des propriétés chimiques ou physiques nettement différentes et, lorsqu’ils sont combinés, ils forment un matériau ayant des caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans les constituants individuels.

Dynamique du marché des composites

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation de l’utilisation et de la demande de composites

Les besoins en composites augmentent dans les industries de l’énergie éolienne, de l’aérospatiale, de la défense, de l’automobile et des transports. Les composites sont largement utilisés dans la production de motos, de vélos et d’automobiles. Des matériaux composites légers et durables comme le carbone permettent aux véhicules de sport de rouler à grande vitesse. En conséquence, le marché des voitures de sport devrait connaître une augmentation significative de la production et des ventes. Au cours de la période prévisible, ces facteurs ouvriront la voie à l’expansion du marché.

Les applications croissantes des économies émergentes associées à l’adoption de composites naturels propulseront davantage le taux de croissance du marché des composites. De plus, le moindre coût de la fibre de carbone stimulera également la croissance de la valeur marchande. La modernisation, l’entretien des infrastructures existantes et la création de nouvelles villes dotées d’installations de traitement de l’eau devraient également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Sensibilisation et remplacement

En outre, la prise de conscience croissante due à des réglementations gouvernementales strictes étendra encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’électrification croissante des véhicules pour remplacer les carburants traditionnels étendra encore la croissance future du marché des composites.

Portée du marché mondial des composites

Le marché des composites est segmenté en fonction du type de fibre, du produit, du type de résine, du procédé de fabrication et de l’industrie d’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de fibre

Composites en fibre de verre

Composites en fibre de carbone

Composites de fibres naturelles

Autres

Produit

Carbone

Un verre

Type de résine

Composites thermodurcissables

Composites thermoplastiques

Processus de fabrication

Processus de mise en place

Processus d’enroulement filamentaire

Processus de moulage par injection

Processus de pultrusion

Processus de moulage par compression

Processus de moulage par transfert de résine (RTM)

Autres

Industrie d’utilisation finale

Le transport

Aéronautique et Défense

L’énergie éolienne

BTP et infrastructures

Tuyau et réservoir

Marin

Électrique et Électronique

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché des composites

Le marché des composites est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type de fibre, produit, type de résine, processus de fabrication et industrie d’utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des composites sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des composites en raison du nombre croissant de livraisons d’avions et de l’expansion de la capacité de production de composites aérospatiaux par divers acteurs du marché dans la région.

D’autre part, on estime que l’Asie-Pacifique affichera une croissance lucrative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence de fabricants et de l’industrie croissante des transports, de la construction, des infrastructures et de l’énergie éolienne dans la région.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des composites sont

DOW (États-Unis)

Halocarbon, LLC (États-Unis)

Freudenberg SE (Allemagne)

The Chemours Company (États-Unis)

Metalubgroup (Israël)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Bostik (France)

HB Fuller Company (États-Unis)

Sika AG (Suisse)

Cardolite Corporation (États-Unis)

DAIKIN (Japon)

Kukdo Chemical Co., Ltd., (Corée du Sud)

BASF SE (Allemagne)

Covestro AG (Allemagne)

LANXESS (Allemagne)

Dupont (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

Wanhua (Chine)

Arkema (France)

Hexion (États-Unis)

Woodbridge (Canada)

