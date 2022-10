Le marché des composites de polyuréthane devrait croître de 999,42 millions USD à un TCAC de 4,81 % d’ici 2028

Selon Data Bridge Market Research, le marché des composites de polyuréthane connaîtra un TCAC de 4,81 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’application croissante de produits composites en polyuréthane dans diverses industries d’utilisateurs finaux telles que l’industrie de l’énergie éolienne et l’application croissante de matériaux composites en polyuréthane dans la fabrication de véhicules économes en énergie sont les deux principaux facteurs de croissance des matériaux composites en polyuréthane. marché. Cela signifie que le marché mondial des composites de polyuréthane vaudra jusqu’à 999,42 millions de dollars d’ici 2028.

Les composites de polyuréthane sont des matériaux flexibles qui peuvent être transformés en mousses et élastomères rigides et flexibles. Les composites de polyuréthane peuvent être utilisés verticalement par une variété d’utilisateurs finaux car ce sont des résines thermodurcissables élastiques, flexibles et durables . Les composites de polyuréthane sont une meilleure alternative aux polyesters et vinylesters.

L’application croissante des composites de polyuréthane dans l’industrie électrique et électronique stimulera le taux de croissance du marché. La croissance et l’expansion de l’industrie des transports, en particulier dans les économies en développement, créeront davantage d’opportunités de croissance de marché lucratives. Les excellentes propriétés offertes par les composites de polyuréthane, telles que la légèreté, de bonnes propriétés d’isolation phonique et thermique et une excellente ductilité 3D, propulseront davantage la croissance du marché.

Cependant, le ralentissement de la production automobile mondiale, en particulier à la suite de l’épidémie de coronavirus, posera un défi important à la croissance du marché. Les coûts de production élevés freineront davantage la croissance du marché. Les problèmes de recyclabilité liés aux composites de polyuréthane entraveront également le taux de croissance du marché .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Polyurethane Composites

Le paysage concurrentiel du marché Polyuréthane Composites fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de la société sur le marché des composites de polyuréthane.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des composites de polyuréthane sont BASF, Bayer, Covestro, Huntsman International LLC, ELANTAS GmbH, Henkel Corporation, Dow, Toray, Sekisui Chemicals, SGL Group, des sociétés nationales et étrangères telles que Owens Corning, Wanhua, Linecross et Webasto. Groupe. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché des composites de polyuréthane détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les changements de réglementation du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché des composites de polyuréthane, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des composites de polyuréthane et taille du marché

Le marché des composites de polyuréthane est segmenté en fonction du type de fibre, du processus de fabrication et de l’industrie de l’utilisateur final. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type de fibre, le marché des composites de polyuréthane est segmenté en composites de polyuréthane à fibres de verre et composites de polyuréthane à fibres de carbone.

Sur la base du processus de fabrication, le marché des composites de polyuréthane est segmenté en stratification, pultrusion, moulage par transfert de résine, moulage par injection, enroulement filamentaire et moulage par compression.

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des composites de polyuréthane est segmenté en transports, construction de bâtiments, électricité et électronique, énergie éolienne, pétrochimie, sports et loisirs, aérospatiale et défense, etc. La section de transport est subdivisée en interne et externe. Le segment du bâtiment et de la construction est subdivisé en applications intérieures et extérieures. Le segment électrique et électronique est subdivisé en composants électroniques. L’énergie éolienne est subdivisée en pales, etc. Le secteur pétrochimique est subdivisé en pipelines et réservoirs de stockage. Le segment athleisure est segmenté en athleisure. Le secteur de l’aérospatiale et de la défense est subdivisé en commercial et militaire. L’autre segment est subdivisé en biens marins et de consommation durables.



Analyse au niveau du pays du marché mondial des composites de polyuréthane

Le marché des composites de polyuréthane est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de fibre, processus de fabrication et industrie de l’utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des composites polyuréthanes sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des composites de polyuréthane et devrait enregistrer des gains considérables au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’application à grande échelle des composites de polyuréthane dans divers secteurs verticaux dans des pays tels que la Chine, l’Inde et le Japon. Davantage d’initiatives gouvernementales visant à stimuler les entrées d’IDE stimuleront également la demande de composites de polyuréthane.

