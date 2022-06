Le marché des composés plastiques affichera une croissance robuste d’ici 2030

Le marché mondial des composés plastiques devrait passer de 642 738 USD . 7 millions en 2020 à 932 575 USD . 9 millions d’ ici 2027 , à un TCAC de 6 . 4 % de 2021 à 2027 . Le compoundage des plastiques modifie les propriétés des plastiques de base et des thermoplastiques en combinant des plastiques et des additifs . Les composés plastiques sont légers et présentent des caractéristiques physiques exceptionnelles telles qu’une large gamme de conductivité, d’ignifugation et de résistance à l’usure . Ces caractéristiques stimulent la demande dans diverses industries, notamment le bâtiment et la construction, l’emballage, l’automobile, l’électricité et l’électronique .

Les composés plastiques sont largement utilisés dans les industries électroniques et électriques pour le blindage électromagnétique et les applications antistatiques . De plus, ils remplacent les composants métalliques dans l’industrie automobile . Cela a contribué à accroître la sécurité des voitures en réduisant le poids total du véhicule . La composition du plastique a également réduit les émissions de carbone et augmenté le rendement énergétique et les performances des véhicules de l’industrie automobile .

Une augmentation du revenu disponible des particuliers et une industrialisation rapide dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde ont alimenté la demande d’automobiles . L’augmentation de la production de véhicules légers et la croissance de la demande de véhicules électriques sont quelques-uns des principaux moteurs de ce marché . L’ Asie – Pacifique est le premier fabricant d’appareils électroniques . Au cours des dernières années, il y a eu une croissance de la demande d’appareils électroniques dans la région en raison des progrès technologiques dans l’industrie électronique . De nombreux fabricants de composants électroniques de premier plan ont installé des usines en Indonésie, en Inde, en Corée du Sud et en Chine . Cela devrait stimuler la croissance de ce marché .

Dynamique du marché mondial des composés plastiques

Conducteurs : Hausse de la production d’automobiles légères

L’augmentation de la demande de véhicules économes en carburant pour réduire le poids , les coûts de fonctionnement et la consommation de carburant entraîne la pénétration des composites plastiques dans le secteur automobile . Les composites plastiques sont plus légers et offrent de la rigidité aux véhicules . Ce facteur devrait stimuler la demande de composés plastiques dans le secteur automobile . L’introduction de nouveaux modèles de voitures avec plus de fonctionnalités et une large utilisation devrait augmenter la production de composites pour les applications automobiles . Les réglementations environnementales concernant les faibles émissions de CO2 et l’augmentation de l’efficacité énergétique en Europe et aux États-Unis . S. _ stimuler davantage la demande de composés plastiques sur le marché mondial.

Contraintes : Hausse des prix des composés plastiques

Le plastique est fabriqué à partir de différents polymères thermoplastiques et thermodurcissables tels que le polypropylène, les polycarbonates, l’acrylonitrile butadiène styrène et les résines époxy . Ce sont des résines à base de pétrole , et le coût de production de ces résines dépend en grande partie du coût des prix du pétrole brut . Au cours des dernières années, une baisse et une augmentation substantielles des prix du pétrole brut ont été observées, et cette volatilité des prix du pétrole brut devrait freiner la croissance du marché des composés plastiques .

Opportunités : Avancement dans la technologie des matériaux d’apport

Les plastiques sont généralement composés d’une résine de base composée de charges, de pigments rehaussant la couleur , de plastifiants et d’autres additifs . Plusieurs combinaisons résine / additif sont utilisées pour fabriquer différents produits plastiques . La performance est dérivée de la chimie de la résine de base et de son interaction avec les types et proportions d’additifs utilisés . Plusieurs recherches en cours sur le plastique pour obtenir de nouvelles caractéristiques de performance et les caractéristiques biodégradables ont un potentiel de recyclage élevé ou sont fabriqués à partir de matériaux renouvelables / non pétroliers . On note également un développement des plastiques avec les nanotechnologies et la technologie des composites, offrant une croissance prometteuse dans les matériaux à hautes performances . De telles innovations et développements dans l’industrie du plastique devraient offrir de futures opportunités de croissance au marché des composés plastiques .

Portée du rapport

L’étude classe le marché des composés plastiques en fonction du type de polymère et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de polymère Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Polypropylène ( PP )

Polyéthylène ( PE )

Chlorure de polyvinyle ( PVC )

Polystyrène ( PS ) et polystyrène expansé ( EPS )

Polyéthylène téréphtalate ( PET )

Polyuréthane ( PU )

Acrylonitrile Butadiène Styrène ( ABS )

Les autres

À la fin – Perspectives d’ utilisation ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Automobile

Construction de bâtiments

Électrique et Électronique

Médical

Emballage

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment du polypropylène devrait représenter la plus grande part de marché par type de polymère

Selon le type de polymère, le marché mondial des composés plastiques est classé en polypropylène ( PP ) , polyéthylène ( PE ) , chlorure de polyvinyle ( PVC ) , polystyrène ( PS ) et polystyrène expansé ( EPS ) , polyéthylène téréphtalate ( PET ) , polyuréthane ( PU ) , acrylonitrile butadiène styrène ( ABS ) et autres polymères . Le segment du polypropylène représentait la plus grande part de marché puisqu’il couvrait 22. 8 % du marché en 2020 . Le polypropylène est l’un des plastiques couramment utilisés dans le monde . Il peut être utilisé comme plastique ainsi que comme fibre . Le polypropylène est utilisé dans les récipients pour aliments et boissons en raison de sa haute résistance chimique et de sa nature translucide .

De plus, il est largement utilisé dans plusieurs applications finales telles que les emballages rigides, l’automobile, les produits de consommation et les emballages flexibles . De plus, la résistance à la chaleur du polypropylène le rend propice aux instruments médicaux et de laboratoire où l’autoclavage est nécessaire . Le polypropylène est utilisé pour le mélange car il offre une finition de surface améliorée, une résistance à la traction, un module de flexion et une conductivité accrue .

L’Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des composés de plastique a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Europe détient le TCAC le plus élevé de 6 . 7 % sur le marché mondial des composés plastiques au cours de la période de prévision . Des pays comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Russie sont les principaux contributeurs au chiffre d’affaires de cette région . Les constructeurs, les architectes et les consultants en services recherchent constamment des moyens d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments . Ainsi, le marché du compoundage plastique gagne en popularité, en raison de l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et de la flambée des prix de l’énergie .

Le compoundage plastique est utilisé à grande échelle dans différentes industries de l’emballage en Europe . Les industries de l’emballage et de l’automobile sont des marchés précieux pour les produits de mélange de matières plastiques en Europe . L’investissement dans ces produits en Europe occidentale, centrale et orientale a augmenté principalement en raison de la croissance des fabricants d’automobiles et d’appareils électriques . L’essor des industries de l’emballage, de l’automobile et des appareils électriques devrait offrir des opportunités de croissance .

Principaux acteurs du marché

L’industrie du compoundage plastique est très concentrée, avec seulement quelques entreprises détenant des parts de marché considérables, telles que BASF SE, DowDuPont, LyondellBasell Industries Holdings B . V. _ , Solvay et Covestro AG, et Celanese . Ces entreprises ont utilisé diverses techniques pour accroître leur part de marché ou maintenir leur position dominante . Asahi Kasei Corporation, BASF, DowDuPont, LyondellBasell Industries Holdings B . V. _ , SABIC, Solvay et PolyOne font partie des entreprises qui ont choisi d’étendre leurs activités . Un examen détaillé des principales entreprises de l’industrie du compoundage plastique est utilisé pour évaluer les meilleures méthodes gagnantes . Un examen approfondi des progrès actuels et des courbes de croissance de diverses organisations aide à comprendre leurs plans de croissance et leur impact potentiel sur le marché .

