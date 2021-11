Le marché des composants de fibre optique en Europe continue d’excellente croissance | Sumitomo Electric Industries, Ltd., NeoPhotonics Corporation

Le marché des composants de fibre optique en Europe devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Ce rapport sur le marché des composants de fibre optique en Europe, en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir, représente la taille globale du marché des composants de fibre optique en Europe dans une perspective mondiale. Ce rapport catégorise la production, la consommation apparente, l’exportation et l’importation des produits du marché des composants de fibre optique en Europe en provenance d’Amérique du Nord, d’Europe, de Chine, du Japon, d’Asie du Sud-Est et d’Inde. Ce rapport se concentre sur le volume et la valeur mondiaux, régionaux et d’entreprise de Europe Optical Fiber Components. Ce rapport contient une étude approfondie du « marché des composants de fibre optique en Europe » utilisant l’analyse SWOT, c’est-à-dire la force, la faiblesse, les opportunités et la menace pour l’organisation. Parallèlement aux principaux défis du marché, le potentiel de ce segment de l’industrie a été rigoureusement étudié. Le rapport sur le marché des composants de fibre optique en Europe fournit également une étude complète des principaux acteurs du marché en fonction des différents objectifs de l’organisation tels que le profilage, la description du produit, la quantité de production, les matières premières requises de l’organisation et la santé financière. Ce rapport analyse chaque fabricant couvert sur les sites de production, la capacité, la production, le prix départ usine, les revenus et la part de marché du marché mondial.

Si vous êtes impliqué dans l’industrie des composants de fibre optique en Europe ou avez l’intention de l’être, cette étude vous fournira des perspectives complètes. Il est essentiel que vous gardiez à jour votre connaissance du marché segmenté du marché européen des composants de fibre optique par composant (matériel, logiciels, services), système (unités de contrôle, unités de contrôle centrales, unités de contrôle régionales), application (FTTH, détection distribuée, centre de données, Équipement analytique et médical, transmission d’énergie, autres), utilisateur final (télécommunications, armée et aérospatiale, pétrole et gaz, services médicaux, ferroviaires, bancaires et financiers et assurances (BFSI), autres), pays (France, Suisse, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Russie, Turquie, Royaume-Uni, Pays-Bas, reste de l’Europe) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Top 10 des entreprises du rapport d’étude de marché sur les composants de fibre optique en Europe :

Schlumberger Limited, ADVA Optical Networking, Fujikura Ltd., EXFO Inc., Sumitomo Electric Industries, Ltd., NeoPhotonics Corporation, DSIT Solutions Ltd., Bandweaver, Lumentum Operations LLC, Qualitrol Company LLC, HBM, VIAVI Solutions Inc., Omnisens, NBG HOLDING GMBH, Zayo Group, LLC, Finisar Corporation, CommVerge Solutions, Halliburton, Lancier Components GmbH, M2 Optics Inc., Furukawa Electric Co., Ltd et autres.

Définition du produit-: Europe Optical fiber Components est un service de composants continus qui implique différents logiciels et dispositifs tels que des câbles à fibres optiques, des connecteurs et d’autres composants. Les composants continus des systèmes à fibre optique sont utilisés pour identifier ou détecter les défauts dans le canal de fibre optique à l’aide d’informations en temps réel et aident également à limiter les intrusions ainsi que la dégradation physique des câbles. Les composants à fibre optique ont été principalement utilisés dans les centres de données pour la transmission de données à haute vitesse, car ils aident à détecter la cause et le problème dans le réseau à fibre optique. Les composants à fibres optiques sont nécessaires pour les réseaux à fibres optiques, car l’infrastructure est coûteuse et nécessiterait une maintenance de temps en temps, sinon cela entraînerait une détérioration du réseau. Les câbles à fibres optiques peuvent être améliorés en termes de taux de transmission à haute vitesse et ce sera un changement sans fin car la technologie est encore en phase de croissance et les limites supérieures ou la vitesse de transmission la plus élevée sur la capacité de la fibre n’ont pas encore atteint, et seront improvisez-vous avec la technologie de pointe. La technologie en pleine croissance offre aux fabricants de composants de fibre optique des opportunités lucratives d’exister sur le marché et de proposer des solutions innovantes.

Analyse au niveau du pays du marché des composants de fibre optique en Europe

Les pays couverts par le rapport sur le marché des composants de fibre optique en Europe sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la Turquie et le reste de l’Europe.

DEVELOPPEMENTS récents

En mai 2019, Adva Optical a été sélectionné par le ministère sud-africain des sciences et de la technologie hébergé par le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) pour la plate-forme FSP 3000 en combinaison avec la technologie des composants de fibre ADVA ALM pour créer une recherche et une éducation robustes à l’échelle nationale. (R&E) réseau. Cela est bénéfique pour l’entreprise en obtenant plus de projets similaires, car cela peut être considéré comme l’un des grands projets qui aiderait l’entreprise à gagner plus de bonne volonté.

En mai 2019, ADVA Optical a annoncé que HEP Telekomunikacije utilise la technologie des composants de fibre ALM pour les composants du réseau de fibre national qui est considéré comme une solution d’assurance compacte à faible consommation.

En novembre 2018, BandWeaver a installé un système de protection des pipelines de gaz naturel dans le Guangdong qui aiderait à prévenir la rupture du pipeline et à protéger les réseaux de pipelines. Les composants de fibre optique dans le système de composants de gazoduc aideraient à obtenir la couverture de l’ensemble du gazoduc et aideraient également les composants en temps réel. Cela peut être considéré comme l’un des projets majeurs de l’entreprise et après son achèvement, la bonne volonté de l’entreprise pourrait augmenter, ce qui peut aider à obtenir plus de projets majeurs ou similaires à l’avenir.

Méthodologie de recherche : marché européen des composants de fibre optique

Principaux répondants : OEM, fabricants, ingénieurs, professionnels de l’industrie. Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, directeurs marketing/produits, directeurs de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes.

Points clés stratégiques du rapport sur les composants de fibre optique en Europe :



• Analyse de la production : la production de l’équipement de traitement des patients est analysée en fonction de différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché européen des composants de fibre optique est également couverte.

• Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché des composants de fibre optique en Europe. Autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

• Offre et consommation – Dans le prolongement des ventes, cette section étudie l’offre et la consommation du marché européen des composants de fibre optique. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

Concurrents – Dans cette section, divers acteurs leaders de l’industrie Composants de fibre optique en Europe sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

• Outils d’analyse – Le rapport sur le marché des composants de fibre optique en Europe comprend des informations étudiées et évaluées avec précision sur les principaux acteurs et leur étendue de marché à l’aide de plusieurs outils d’analyse, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du retour sur investissement et l’étude de faisabilité. Ces outils ont été utilisés pour étudier efficacement la croissance des principaux participants de l’industrie.

• La vue d’ensemble des composants de fibre optique à 360 degrés en Europe basée sur un et un niveau régional. La part de marché, la valeur, le volume et la capacité de production sont analysés au niveau régional et national. Et un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

• Facilite la prise de décision au vu d’informations notables et mesurant également les moteurs et les limites disponibles du marché.

Points TOC du rapport sur le marché des composants de fibre optique en Europe :

Taille du marché et parts

Tendances et dynamique du marché

Moteurs et opportunités du marché

Paysage concurrentiel

L’offre et la demande

Inventions technologiques en Europe Industrie des composants de fibre optique

Tendance du développement des canaux marketing

Positionnement sur le marché des composants de fibre optique en Europe

Stratégie de prix

Stratégie de marque

Client cible

