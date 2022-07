Le marché des composants de fibre optique d’une valeur de 39 150,3 millions de dollars américains d’ici 2027 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Marché des composants à fibre optique jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse et prévision mondiales – par type (câbles, câbles optiques actifs (AOC), amplificateurs, séparateurs, connecteurs, circulateurs, émetteurs-récepteurs, autres); Débit de données (10G, 40G, 100G, au-dessus de 100G); Application (communications, détection distribuée, équipement analytique et médical, éclairage et géographie », le marché était évalué à 16 546,7 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 39 150,3 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 11,3% de 2020 à 2027.

Aperçu du marché – Marché des composants à fibre optique

Le déploiement de centres de données a connu une augmentation significative en raison de l’adoption croissante des technologies numériques par les organisations pour diverses opérations commerciales à travers le monde au cours des dernières années. Les centres de données agissent comme une infrastructure numérique pour rationaliser et gérer diverses opérations numériques, et agissent comme une plate-forme centralisée pour stocker et sauvegarder les données. Le centre de données nécessite divers composants de fibre optique tels que des câbles, des amplificateurs, des séparateurs, des connecteurs, des circulateurs et des émetteurs-récepteurs, ce qui nécessite une modernisation périodique. En outre, avec les améliorations progressives de l’edge computing et de l’IoT soutenues par des investissements croissants dans les centres de données et les technologies avancées, et la prolifération des données par les grandes organisations devrait ouvrir la voie au marché des composants de fibre optique. Pendant ce temps, l’épidémie de COVID-19 a changé le mode de fonctionnement des organisations. Des facteurs tels que l’amélioration de la productivité des employés en travaillant à distance et les économies de coûts devraient alimenter le marché des composants de fibre optique.

Selon le dernier rapport de situation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine figurent parmi les pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19. L’épidémie a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde. La crise de la COVID-19 affecte les industries du monde entier, et l’économie mondiale devrait être la plus durement touchée en 2020 et 2021. L’épidémie a créé d’importantes perturbations dans le secteur de la construction. La forte baisse du commerce international a un impact négatif sur la croissance de l’économie mondiale. Les arrêts de production, les restrictions sur la chaîne d’approvisionnement, la gestion des achats, la pénurie de main-d’œuvre et les confinements aux frontières pour combattre et contenir l’épidémie ont eu un impact négatif sur le secteur de la construction. Le ralentissement de la production dans l’industrie de la construction affecte directement l’adoption de diverses technologies et solutions ad hoc telles que les composants à fibre optique, car les entreprises de télécommunications ont réduit leurs dépenses pour adopter plusieurs solutions technologiques pour faire face au scénario actuel.

