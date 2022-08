Le marché des composants de fibre optique devrait atteindre 39 150,3 millions de dollars américains d’ici 2027

Le rapport sur le marché des composants de fibre optique par «The Insight Partners» met en lumière les principaux moteurs et opportunités attribués à l’expansion du marché au cours de la période d’analyse. Il donne également des informations détaillées sur les défis et les menaces susceptibles d’entraver la génération de revenus dans les années à venir. En outre, le rapport fournit également des informations cruciales sur les entreprises leaders dans ce domaine d’activité et les tendances susceptibles de prévaloir dans un proche avenir.

Principaux acteurs du marché des composants à fibre optique: Accelink Technology Co. Ltd., Broadcom, Inc., EMCORE Corporation, Fujitsu Limited, Furukawa Electric Co. Ltd., II-VI Incorporated, Lumentum Operations LLC, O-Net Technologies (Group) Limited, Reflex Photonics Inc., Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Le marché des composants de fibre optique était évalué à 16 546,7 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 39 150,3 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 11,3 % entre 2020 et 2027.

Le marché Composants de fibre optique est analysé sur la base des tendances historiques, actuelles et futures dans la région. Le marché des composants de fibre optique en APAC est en outre segmenté en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l’APAC. L’adoption de la fibre optique est élevée dans cette région en raison du développement des applications de communication ; ainsi, la connectivité de la fibre dans cette région est susceptible d’augmenter. En mars 2018, le consortium d’opérateurs de réseau APAC a signé un contrat avec NEC Corporation, une société basée au Japon, pour concevoir un câble sous-marin (SJC2), qui relie le Japon, la Thaïlande, Singapour, Hong Kong, le Cambodge, le Vietnam, Taïwan, la Chine, et la Corée. Plusieurs entreprises ont contribué au câble SJC2, telles que Chuan Wei, China Mobile International, Chunghwa Telecom, Singtel, KDDI, SK Broadband, VNPT et Facebook.

NEC Corporation est un fournisseur de fibres optiques qui a été choisi par le consortium SJC2 comme fournisseur du système avancé de câbles sous-marins à fibres optiques. Le câble peut transporter ~ 18 Tbps de capacité par paire de fibres. Par conséquent, ces accords majeurs dans la région stimulent la demande de composants de fibre optique dans l’APAC.

Aperçu du marché – Centres de données en hausse du marché des composants de fibre optique

Le déploiement des centres de données a connu une augmentation significative en raison de l’adoption croissante des technologies numériques par les organisations pour diverses opérations commerciales à travers le monde ces dernières années. Les centres de données agissent comme une infrastructure numérique pour rationaliser et gérer diverses opérations numériques, et agissent comme une plate-forme centralisée pour stocker et sauvegarder les données. Le centre de données nécessite divers composants de fibre optique tels que des câbles, des amplificateurs, des séparateurs, des connecteurs, des circulateurs et des émetteurs-récepteurs, ce qui nécessite une mise à niveau périodique. De plus, avec les améliorations progressives de l’informatique de périphérie et de l’IoT soutenues par l’augmentation des investissements dans les centres de données et les technologies avancées, et la prolifération des données par les grandes organisations devraient ouvrir la voie au marché des composants de fibre optique. Entre-temps, l’épidémie de COVID-19 a changé le mode de fonctionnement des organisations. Des facteurs tels que l’amélioration de la productivité des employés grâce au travail à distance et les économies de coûts devraient alimenter le marché des composants de fibre optique.

Le rapport segmente le marché mondial des composants de fibre optique comme suit :

Par type

Câbles Câbles

optiques actifs (AOC

Amplificateurs

Répartiteurs

Connecteurs

Circulateurs

Émetteurs -récepteurs

Autres

Par débit de données

10G

40G

100G

au-dessus de 100G

Par application

Communications

Détection distribuée

Équipement analytique et médical

Éclairage

