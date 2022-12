Le marché des compléments alimentaires devrait croître à un TCAC de 5,60 % jusqu’en 2028 Les suppléments liquides aident à fournir des éléments et des facteurs essentiels tels que des protéines, des vitamines et des minéraux sous forme liquide.

Le marché des suppléments alimentaires devrait croître à un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’augmentation de la population dans les pays en développement ainsi que l’augmentation du pouvoir d’achat ont entraîné une augmentation de la production de produits avicoles, porcins et aquacoles, qui sont le principal facteur de croissance des oligo-éléments sur le marché des compléments alimentaires protéiques liquides au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les suppléments liquides aident à fournir des éléments et des facteurs essentiels tels que des protéines, des vitamines et des minéraux sous forme liquide. Ils sont couramment ajoutés à l’alimentation quotidienne de diverses espèces animales, notamment les poulets, les porcs, les bovins et les animaux aquatiques.

L’augmentation de la consommation de viande est le facteur clé de l’escalade de la croissance du marché, tout comme l’augmentation de l’industrie laitière, l’augmentation de la consommation d’œufs , sensibilisation accrue à la santé animale et à la qualité du fourrage, augmentation de la disponibilité des sous-produits liquides de nombreuses industries, augmentation des solutions aux pâturages pauvres, augmentation de l’acceptation du système d’élevage intensif, augmentation des activités de recherche et développement liées à l’alimentation animale, préférence croissante pour les aliments riches en nutriments ainsi que l’accent accru sur les investissements et l’innovation et l’augmentation du faible coût et de la disponibilité facile des matières premières contribuent à réduire le coût global du produit, qui agissent collectivement comme les principaux facteurs de croissance du marché des compléments alimentaires, entre autres.

Obtenez l’exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-feed-supplements-market

Étendue du marché et taille du marché des compléments alimentaires

Le marché des compléments alimentaires est segmenté par type, forme et bétail. La croissance entre les différents segments aide à mieux analyser la croissance et les stratégies pour une meilleure vision du marché.

Sur la base du type, le marché des compléments alimentaires a été segmenté en protéines, vitamines, acides aminés, acides gras, minéraux et autres.

Sur la base de la forme, le marché des compléments alimentaires a été segmenté en sec, liquide et autres.

Le marché des compléments alimentaires est également segmenté par le bétail en ruminants, volailles, porcs, aquaculture et autres.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-feed-supplements-market

Analyse du marché des suppléments nutritionnels au niveau national

Le marché des compléments alimentaires est l’analyse et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par la source du pays, le bétail et les espèces animales, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des compléments alimentaires sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud en tant que partie d’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite, d’Égypte, du Koweït, d’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA)

La région Asie-Pacifique domine le marché des compléments alimentaires en raison d’une prise de conscience croissante de la santé animale et de la qualité des aliments, de la consommation croissante de viande et de produits laitiers, de l’adoption croissante de systèmes d’élevage intensif, de l’augmentation des initiatives gouvernementales positives liées à la santé et au bien-être des animaux de compagnie, et adoption croissante d’aliments liquides et de mélasse pour le bétail dans les pays en développement comme la Chine et l’Inde dans cette région.

Obtenez plus d’ infos@

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-feed-supplements-market

L’Amérique du Nord et l’Europe sont la région prévue en termes de croissance du marché des compléments alimentaires protéiques liquides en raison de réglementations strictes concernant l’utilisation d’additifs alimentaires chimiques et des changements croissants dans les préférences alimentaires et l’utilisation de systèmes d’agriculture intensive dans cette région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des suppléments alimentaires

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des compléments alimentaires sont :

Cargill, Incorporated, BASF SE, ADM, Land O’Lakes, Inc., Graincorp Ltd, Ridley Corporation Limited, Premium Liquid Feeds, Performance Feeds, WESTWAY FEED PRODUCTS, Dallas Keith Ltd., Cattle-Lac Liquids Inc, Bundaberg Mollases, Plains États Commodities, LLC., Animax Pharma Pvt. Ltd., Cure Up Pharma., Midwest Liquid Feeds, LLC, CowBos, Chaitanya Biologicals Pvt. Ltd, Yara et Hubbard Feeds aux côtés d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourir les rapports associés :

https://whotrades.com/go/3/43932838305?feedContext=limex

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/sports-apparel-market-is-registering-a-cagr-of-5m/32b9f8a9-d073-48a9-bf82-9c51ac70c951

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/sports-apparel-market-is-registering-a-cagr-of-5-53-during-the-forecast-y

https://theprose.com/post/555715/sports-apparel-market-is-registering-a-cagr-of-553-during-the-forecast-year-of-2022-to-2029

https://bookreadholic.blogspot.com/2022/12/sports-apparel-market-is-registering.html

https://marketin50.wordpress.com/2022/12/20/sports-apparel-market-registers-a-cagr-of-5-53-during-the-forecast-year-from-2022-to-2029/

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec une résilience inégalée et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818 E-

mail