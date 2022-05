Le marché des communications utilitaires devrait croître à un TCAC de 16,3 % pour atteindre 35 138,1 millions de dollars américains d’ici 2027 – Impact de la pandémie de COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

Le rapport sur le marché des communications utilitaires se concentre sur la fourniture d’un aperçu du marché, qui interprète la structure de la chaîne de valeur, l’environnement industriel, l’analyse régionale, les applications et les prévisions de 2021 à 2028. Le rapport propose également les estimations et prévisions les plus précises possibles. En outre, cette étude met l’accent sur une analyse détaillée de la concurrence sur les perspectives du marché, en particulier les stratégies de croissance revendiquées par les experts du marché.

Le marché mondial des communications utilitaires était évalué à 10 730,4 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 35 138,1 millions de dollars américains d’ici 2027 avec un taux de croissance du TCAC de 16,3 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

La communication utilitaire est un ensemble de technologies et d’outils utilisés pour organiser divers composants d’un système de distribution complexe. Il suit et gère les installations du réseau, teste la sortie du réseau et fournit des informations en temps réel. Les progrès des systèmes informatiques ont conduit à la création de réseaux de livraison automatisés pour les services publics (électricité, énergie, etc.) afin de permettre un fonctionnement efficace des systèmes électriques modernes. Ce réseau de communication permet le transfert efficace et bien régulé de ressources telles que le pouvoir. Le réseau de communication de service public est un canal de communication double face qui connecte divers points de données via le système.

Pour éviter un environnement de réseaux de communication fracturés, les services publics du monde entier investissent massivement pour développer l’infrastructure d’une communication fiable. Son système prend en charge la réponse à la demande (DR), l’automatisation de la livraison (DA) et le système de comptage avancé (AMI), alimentés par des mandats législatifs, des subventions gouvernementales et des coûts d’inefficacité énergétique élevés. La taille du marché mondial de l’IoT augmente considérablement ; cela suggère que la portée de la communication des services publics en ce qui concerne l’industrie 4.0 et l’IoT est en augmentation. La demande de communications de services publics augmente par la suite avec le développement croissant de la technologie alors que les services publics cherchent à suivre un mode progressif de transmission de données. La connectivité des services publics traite principalement des technologies de transmission de données et de mise en réseau. Cependant, les problèmes de confidentialité des données pourraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché de la communication utilitaire comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché de la communication utilitaire. Voici quelques acteurs éminents impliqués dans le Marché des communications utilitaires – Principaux acteurs : ABB Ltd, FUJITSU LIMITED, General Electric Company, Honeywell International Inc, OMICRON Electronics GmbH, Rockwell Automation, Inc., Schneider Electric SE, Siemens AG, Tejas Networks, Telefonaktiebolaget LM Ericsson

En outre, l’augmentation de la production d’énergie renouvelable et du capital distribué a entraîné la croissance rapide des systèmes de communication des services publics. La plupart des pays se concentrent sur l’introduction d’une infrastructure de mesure avancée (AMI), qui implique l’installation et l’utilisation de compteurs intelligents et d’autres appareils électroniques qui permettent une communication bidirectionnelle et la transmission de données entre les utilisateurs finaux et les services publics. Le passage des compteurs conventionnels aux compteurs intelligents est motivé par des facteurs tels que la facturation incorrecte, le vol et l’utilisation abusive de l’électricité, les retards de paiement et les coûts de lecture des compteurs.

Impact du COVID-19 sur le marché des communications utilitaires

L’épidémie de coronavirus a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde. En mars 2020, la Chine, l’Italie, l’Iran, l’Espagne, la République de Corée, la France, l’Allemagne et les États-Unis sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Selon les derniers chiffres de l’OMS, il y a environ 11 33 758 cas confirmés et 62 784 décès au total dans le monde. L’épidémie de coronavirus a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie mondiale des technologies de l’information et de la communication est l’une des principales industries qui subit de graves perturbations telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques, des fermetures de bureaux, etc. à la suite de cette épidémie.

Le rapport segmente le marché mondial des communications utilitaires comme suit :

Marché mondial des communications utilitaires – Par technologie

Filaire

Fibre optique

API

Ethernet

Autres

Sans fil

Marché mondial des communications de services publics – par type de services publics

Utilitaire privé

Utilité publique

